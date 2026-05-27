Російського посла викликали до МЗС Бельгії через грубе порушення міжнародного права з боку РФ

Російського посла у Брюсселі у середу було викликано до міністерства закордонних справ королівства через погрози на адресу посольств з боку МЗС РФ, повідомив глава бельгійського МЗС Максим Прево, цитує Цензор.НЕТ.

Брюссель заявив про неприйнятність погроз дипломатам

Міністр закордонних справ Бельгії повідомив, що російського посла було викликано через заяви МЗС РФ і погрози на адресу дипломатичних установ.

За його словами, заклики покинути Київ перед можливими ударами є неприйнятними та суперечать нормам міжнародного права.

"Погрози на адресу посольств – це не дипломатія, а залякування. І це є грубим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції", — заявив Максим Прево.

Він наголосив, що Бельгія залишається в Києві та підтримує Україну.

Також міністр підкреслив, що Росія є єдиним агресором у війні, а шлях до припинення ескалації полягає у зупиненні агресії та початку реальних мирних переговорів.

Що передувало

Нагадаємо, днями у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

