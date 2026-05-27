Канада решила приобрести шведские самолеты, избегая американских поставщиков

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о решении закупить для военно-воздушных сил страны шведские самолеты-разведчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Курс на уменьшение зависимости от США

Это решение стало продолжением заявлений правительства о намерении сократить расходы на американское вооружение.

Ранее Марк Карни заявлял о чрезмерной зависимости Канады от США в сфере обороны. Правительство увеличило военный бюджет и достигло минимального уровня расходов НАТО в два процента от ВВП.

Премьер подчеркнул, что доля средств, которые ранее направлялись американским производителям, будет уменьшена.

Читайте также: Очередная массированная российская атака не меняет факта поражения РФ в войне, — Карни

Новый авиапарк и внутреннее производство

Для обновления авиации Канада выбрала модель Saab GlobalEye, отказавшись от американских вариантов, один из которых предлагала компания Boeing.

"Период, когда канадские военные отдавали США значительную часть средств, уже позади", — отмечал Марк Карни.

В стране также продолжаются обсуждения относительно дальнейших закупок истребителей. Рассматривается как вариант с F35, так и переход на шведские Gripen.

Читайте также: В России в третий раз за три года отложили проект нового "кукурузника"

Шведская сторона предлагает организовать производство самолетов в Канаде и в дальнейшем экспортировать их в другие страны.

Премьер сообщил, что проект GlobalEye создаст около трех тысяч рабочих мест, а часть самолетов будет изготовлена в Канаде.

По его словам, это подтверждает развитие оборонной промышленности страны и ее экономики.

Точное количество самолетов и сумма сделки пока не раскрываются. В предыдущих документах на этот проект предусматривалось более пяти миллиардов канадских долларов.

В то же время США выразили недовольство действиями Канады. Американская сторона приостановила работу совместного оборонного совета из-за отсутствия прогресса.

Марк Карни заявил, что не стоит преувеличивать значение этого решения, поскольку сотрудничество между странами в военной сфере продолжается.

Читайте: Российский военный самолет мог залететь в воздушное пространство Финляндии