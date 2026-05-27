Канада решила приобрести шведские самолеты, избегая американских поставщиков

Оттава закупает самолеты Saab для военно-воздушных сил

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о решении закупить для военно-воздушных сил страны шведские самолеты-разведчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

Курс на уменьшение зависимости от США

Это решение стало продолжением заявлений правительства о намерении сократить расходы на американское вооружение.

Ранее Марк Карни заявлял о чрезмерной зависимости Канады от США в сфере обороны. Правительство увеличило военный бюджет и достигло минимального уровня расходов НАТО в два процента от ВВП.

Премьер подчеркнул, что доля средств, которые ранее направлялись американским производителям, будет уменьшена.

Новый авиапарк и внутреннее производство

Для обновления авиации Канада выбрала модель Saab GlobalEye, отказавшись от американских вариантов, один из которых предлагала компания Boeing.

"Период, когда канадские военные отдавали США значительную часть средств, уже позади", — отмечал Марк Карни.

В стране также продолжаются обсуждения относительно дальнейших закупок истребителей. Рассматривается как вариант с F35, так и переход на шведские Gripen.

Шведская сторона предлагает организовать производство самолетов в Канаде и в дальнейшем экспортировать их в другие страны.

Премьер сообщил, что проект GlobalEye создаст около трех тысяч рабочих мест, а часть самолетов будет изготовлена в Канаде.

По его словам, это подтверждает развитие оборонной промышленности страны и ее экономики.

Точное количество самолетов и сумма сделки пока не раскрываются. В предыдущих документах на этот проект предусматривалось более пяти миллиардов канадских долларов.

В то же время США выразили недовольство действиями Канады. Американская сторона приостановила работу совместного оборонного совета из-за отсутствия прогресса.

Марк Карни заявил, что не стоит преувеличивать значение этого решения, поскольку сотрудничество между странами в военной сфере продолжается.

Топ комментарии
Трамп - молодец. Всех переиграл.
27.05.2026 23:44 Ответить
Y 2023 році Канада офіційно оголосила про закупівлю 88 американських винищувачів п'ятого покоління F-35A Lightning II, прихід до влади уряду прем'єр-міністра Марка Карні та торговельні суперечки зі США змусили Оттаву офіційно переглянути цей контракт.
27.05.2026 23:54 Ответить
Канада вже придбала та оплатила перші 16 одиниць F-35A, які мають надійти до 2030 року (уряд не може скасувати цю частину без величезних неустойок).
Доля інших 72 винищувачів залишається під питанням.
27.05.2026 23:55 Ответить
Saab пропонує локалізувати виробництво в Канаді Шведський Gripen E, створивши 12 600 робочих місць.
27.05.2026 23:57 Ответить
Військове керівництво (Королівські ПС Канади) Категорично виступає за F-35. Генерали наголошують, що літаки 5-го покоління критично необхідні для інтеграції в систему оборони Північної Америки (NORAD) та протидії Росії й Китаю в Арктиці.
США вже натякнули, що відмова від F-35 ускладнить взаємодію союзників.
27.05.2026 23:58 Ответить
Прем'єр Марк Карні та міністр промисловості Мелані Жолі використовують варіант із Gripen як важіль тиску на США, щоб вибити кращі фінансові умови та залучити канадські підприємства.
28.05.2026 00:00 Ответить
До речі, двигун у Gripen E - американський.
28.05.2026 00:10 Ответить
Та яке там "питання", за два роки Трамп пiде нахер, i стасунки повернуться.
28.05.2026 00:09 Ответить
Ложечки нашлись - а осадочек то остался. (с) Разосраться всегда просто, горшки побить. Вот потом все восстановить сложно.
28.05.2026 00:22 Ответить
Чергова чудова перемога рудого бабуїна
28.05.2026 00:05 Ответить
ай молодець рудий бізнесмен,підняв для сусідів пошлини,тепер соси свій зірковосмугастий....
28.05.2026 00:05 Ответить
Правильно зробили. Трампушку щось перемкне - відключать якійсь блочок на літаках і розпочне шантажувати
28.05.2026 00:38 Ответить
 
 