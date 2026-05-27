Канада вирішила придбати шведські літаки, уникаючи американських постачальників

Оттава купує літаки Saab для військово-повітряних сил

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про рішення закупити для військово-повітряних сил країни шведські літаки розвідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Курс на зменшення залежності від США

Це рішення стало продовженням заяв уряду про намір скоротити витрати на американське озброєння.

Раніше Марк Карні заявляв про надмірну залежність Канади від США у сфері оборони. Уряд збільшив військовий бюджет і досяг мінімального рівня витрат НАТО у два відсотки від ВВП.

Прем’єр наголошував, що частка коштів, які раніше спрямовувалися американським виробникам, буде зменшена.

Новий авіапарк і внутрішнє виробництво

Для оновлення авіації Канада обрала модель Saab GlobalEye, відмовившись від американських варіантів, один із яких пропонувала компанія Boeing.

"Період, коли канадські військові віддавали США значну частину коштів, уже позаду", — зазначав Марк Карні.

У країні також тривають обговорення щодо подальших закупівель винищувачів. Розглядається як варіант із F35, так і перехід на шведські Gripen.

Шведська сторона пропонує організувати виробництво літаків у Канаді та надалі експортувати їх в інші країни.

Прем’єр повідомив, що проєкт GlobalEye створить близько трьох тисяч робочих місць, а частину літаків виготовлять у Канаді.

За його словами, це підтверджує розвиток оборонної промисловості країни та її економіки.

Точна кількість літаків і сума угоди поки не розкриваються. У попередніх документах на цей проєкт передбачали понад п’ять мільярдів канадських доларів.

Водночас США висловили незадоволення діями Канади. Американська сторона призупинила роботу спільної оборонної ради через відсутність прогресу.

Марк Карні заявив, що не варто перебільшувати значення цього рішення, оскільки співпраця між країнами у військовій сфері триває.

+5
Трамп - молодец. Всех переиграл.
27.05.2026 23:44 Відповісти
+1
Saab пропонує локалізувати виробництво в Канаді Шведський Gripen E, створивши 12 600 робочих місць.
27.05.2026 23:57 Відповісти
Y 2023 році Канада офіційно оголосила про закупівлю 88 американських винищувачів п'ятого покоління F-35A Lightning II, прихід до влади уряду прем'єр-міністра Марка Карні та торговельні суперечки зі США змусили Оттаву офіційно переглянути цей контракт.
27.05.2026 23:54 Відповісти
Канада вже придбала та оплатила перші 16 одиниць F-35A, які мають надійти до 2030 року (уряд не може скасувати цю частину без величезних неустойок).
Доля інших 72 винищувачів залишається під питанням.
27.05.2026 23:55 Відповісти
Військове керівництво (Королівські ПС Канади) Категорично виступає за F-35. Генерали наголошують, що літаки 5-го покоління критично необхідні для інтеграції в систему оборони Північної Америки (NORAD) та протидії Росії й Китаю в Арктиці.
США вже натякнули, що відмова від F-35 ускладнить взаємодію союзників.
27.05.2026 23:58 Відповісти
Прем'єр Марк Карні та міністр промисловості Мелані Жолі використовують варіант із Gripen як важіль тиску на США, щоб вибити кращі фінансові умови та залучити канадські підприємства.
28.05.2026 00:00 Відповісти
До речі, двигун у Gripen E - американський.
28.05.2026 00:10 Відповісти
Якщо мериканці не продадуть двигуни, будуть ставити менш потужний VOLVO. Американці втратили довіру у покупців, через дії Трумпу, коли на сіло не впало, чувак може заборонити експорт будь- чого.
28.05.2026 00:49 Відповісти
Теоретично Канада могла б замінити американський двигун у Saab Gripen E, прийнявши європейську альтернативу, таку як варіант Eurojet EJ200 / Rolls-Royce EJ230, але для цього знадобиться дорогоцінне, надзвичайно складне та ризиковане переналаштування літака.
Поточний Gripen E працює виключно на американському двигуні General Electric F414.
Через закони США щодо контролю експорту, такі як ITAR, Вашингтон фактично має «червону карту» щодо того, де можна продавати Gripen або як його можна модифікувати.
28.05.2026 00:54 Відповісти
Та яке там "питання", за два роки Трамп пiде нахер, i стасунки повернуться.
28.05.2026 00:09 Відповісти
Ложечки нашлись - а осадочек то остался. (с) Разосраться всегда просто, горшки побить. Вот потом все восстановить сложно.
28.05.2026 00:22 Відповісти
ага, або прийде лівак-пОцефіст, який в гарварді слухав якусь комуняцьку наволоч та закриє виробництво зброї під приводом захисту техаських тушканів-гомосексуалістів
28.05.2026 00:54 Відповісти
Чергова чудова перемога рудого бабуїна
28.05.2026 00:05 Відповісти
ай молодець рудий бізнесмен,підняв для сусідів пошлини,тепер соси свій зірковосмугастий....
28.05.2026 00:05 Відповісти
Правильно зробили. Трампушку щось перемкне - відключать якійсь блочок на літаках і розпочне шантажувати
