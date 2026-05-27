Канада вирішила придбати шведські літаки, уникаючи американських постачальників

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про рішення закупити для військово-повітряних сил країни шведські літаки розвідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Курс на зменшення залежності від США

Це рішення стало продовженням заяв уряду про намір скоротити витрати на американське озброєння.

Раніше Марк Карні заявляв про надмірну залежність Канади від США у сфері оборони. Уряд збільшив військовий бюджет і досяг мінімального рівня витрат НАТО у два відсотки від ВВП.

Прем’єр наголошував, що частка коштів, які раніше спрямовувалися американським виробникам, буде зменшена.

Новий авіапарк і внутрішнє виробництво

Для оновлення авіації Канада обрала модель Saab GlobalEye, відмовившись від американських варіантів, один із яких пропонувала компанія Boeing.

"Період, коли канадські військові віддавали США значну частину коштів, уже позаду", — зазначав Марк Карні.

У країні також тривають обговорення щодо подальших закупівель винищувачів. Розглядається як варіант із F35, так і перехід на шведські Gripen.

Шведська сторона пропонує організувати виробництво літаків у Канаді та надалі експортувати їх в інші країни.

Прем’єр повідомив, що проєкт GlobalEye створить близько трьох тисяч робочих місць, а частину літаків виготовлять у Канаді.

За його словами, це підтверджує розвиток оборонної промисловості країни та її економіки.

Точна кількість літаків і сума угоди поки не розкриваються. У попередніх документах на цей проєкт передбачали понад п’ять мільярдів канадських доларів.

Водночас США висловили незадоволення діями Канади. Американська сторона призупинила роботу спільної оборонної ради через відсутність прогресу.

Марк Карні заявив, що не варто перебільшувати значення цього рішення, оскільки співпраця між країнами у військовій сфері триває.

