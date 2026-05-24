Чергова масована російська атака не змінює факту програшу РФ у війні, - Карні

Канада засудила масовану комбіновану російську атаку на цивільні цілі в Києві 24 травня.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росія програє цю війну

Так, він наголосив, що Росія продовжує недооцінювати мужність, рішучість і силу українського народу попри безперервні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та житлові будинки.

Також дивіться: Київ був головною ціллю атаки РФ, три ракети влучили в об’єкт водопостачання, по Білій Церкві ударив "Орєшнік", - Зеленський. ВIДЕО

"Ми закликаємо Росію негайно припинити ці удари та покласти край цій незаконній агресивній війні. Вони лише подовжують людські страждання і ніяк не змінюють того факту, що Росія програє цю війну", - зазначив Карні.

Він також зауважив, що Канада продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України та Європи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: будівля МЗС зазнала пошкоджень. ФОТОрепортаж

Що передувало?