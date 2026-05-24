Чергова масована російська атака не змінює факту програшу РФ у війні, - Карні
Канада засудила масовану комбіновану російську атаку на цивільні цілі в Києві 24 травня.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, передає Цензор.НЕТ.
Росія програє цю війну
Так, він наголосив, що Росія продовжує недооцінювати мужність, рішучість і силу українського народу попри безперервні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та житлові будинки.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити ці удари та покласти край цій незаконній агресивній війні. Вони лише подовжують людські страждання і ніяк не змінюють того факту, що Росія програє цю війну", - зазначив Карні.
Він також зауважив, що Канада продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України та Європи.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Якщо хтось не знає то орки скидають 2500-3000 кабів на місяць вагою від 500 кг, усі сьогодні бачили що робить ракета з такою ж вагою бойової частини, а такі удари кожного дня по наших позиціях.
А русня хай гордо перемагає ударами по якійсь нафтобазі в Жмеринці.
Росія під санкціями обігнала Захід, з 1,5 трильйонами долларів на оборону, по виробництву всіх видів високоточної зброї. Росія виробляє більше крилатих і балістичних ракет, ППО чим всі країни НАТО разом взяті.
ППО у цих західних ідіотів на місяць повоювати, не дали нам ППО, росіяни вибили нам ракетні заводи, тупі коментатори питають де наша балістика.....в сраці, як ви думаєте куди ці російські ракети летять постійно? По нашим воєнним заводам.