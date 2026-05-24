РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22362 посетителя онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 619 10

Очередная массированная российская атака не меняет факта поражения РФ в войне, - Карни

Обстрел Киева 24 мая

Канада осудила массированную комбинированную российскую атаку на гражданские объекты в Киеве 24 мая.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия проигрывает эту войну

Так, он подчеркнул, что Россия продолжает недооценивать мужество, решимость и силу украинского народа, несмотря на непрерывные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома.

Смотрите также: Киев был главной целью атаки РФ, три ракеты попали в объект водоснабжения, по Белой Церкви ударил "Орешник", — Зеленский. ВИДЕО

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне. Они лишь продлевают человеческие страдания и никак не меняют того факта, что Россия проигрывает эту войну", — отметил Карни.

Он также отметил, что Канада будет продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины и Европы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киев: здание МИД получило повреждения. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Автор: 

Канада (2142) обстрел (32769) Карни Марк (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Цікаво на скільки тісно, що передасть нам ракети до Ф16, які вони просто списують в утиль кожного року, а у нас їх можна було використати щоб збивати орківські винищувачі та зменшити кількість кабів?

Якщо хтось не знає то орки скидають 2500-3000 кабів на місяць вагою від 500 кг, усі сьогодні бачили що робить ракета з такою ж вагою бойової частини, а такі удари кожного дня по наших позиціях.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:45 Ответить
+3
Якби ж ваші заяви про "програш росії" відповідали діям - більше технічної допомоги Україні, аби цей результат закріпити...
показать весь комментарий
24.05.2026 11:39 Ответить
+1
Перемога.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби ж ваші заяви про "програш росії" відповідали діям - більше технічної допомоги Україні, аби цей результат закріпити...
показать весь комментарий
24.05.2026 11:39 Ответить
Росія вже програла, то і допомога вже непотрібна, відповідно.
показать весь комментарий
24.05.2026 12:05 Ответить
А мало б "россія ужє виіграла, потому надо помочь россіі виігривать дальшє".
Та щось пішло не так. Абідно, да?
показать весь комментарий
24.05.2026 12:10 Ответить
Цікаво на скільки тісно, що передасть нам ракети до Ф16, які вони просто списують в утиль кожного року, а у нас їх можна було використати щоб збивати орківські винищувачі та зменшити кількість кабів?

Якщо хтось не знає то орки скидають 2500-3000 кабів на місяць вагою від 500 кг, усі сьогодні бачили що робить ракета з такою ж вагою бойової частини, а такі удари кожного дня по наших позиціях.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:45 Ответить
Перемога.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:46 Ответить
Так може нехай так краще Україна програє, що раз на тиждень буде їбашити по Москві 60 ракетами і 600 дронами?
А русня хай гордо перемагає ударами по якійсь нафтобазі в Жмеринці.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:56 Ответить
Чергова "Халва!", "Халва!". Але в роті солодше не стало...
показать весь комментарий
24.05.2026 12:24 Ответить
Західний світ немає мужицького інтелекту, офісні інтелектуали промовляють потужні промови.

Росія під санкціями обігнала Захід, з 1,5 трильйонами долларів на оборону, по виробництву всіх видів високоточної зброї. Росія виробляє більше крилатих і балістичних ракет, ППО чим всі країни НАТО разом взяті.

ППО у цих західних ідіотів на місяць повоювати, не дали нам ППО, росіяни вибили нам ракетні заводи, тупі коментатори питають де наша балістика.....в сраці, як ви думаєте куди ці російські ракети летять постійно? По нашим воєнним заводам.
показать весь комментарий
24.05.2026 12:35 Ответить
Під Києвом є величезні площі де можна було за 4 роки, під землею як Іран розвернути виробництво балістики. Також у нас є так звані сховища судного дня від совка.

Але натомість ми випускаємо масово тільки чиновників з накраденими грошима.
показать весь комментарий
24.05.2026 13:16 Ответить
 
 