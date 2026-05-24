Очередная массированная российская атака не меняет факта поражения РФ в войне, - Карни

Канада осудила массированную комбинированную российскую атаку на гражданские объекты в Киеве 24 мая.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Цензор.НЕТ.

Россия проигрывает эту войну

Так, он подчеркнул, что Россия продолжает недооценивать мужество, решимость и силу украинского народа, несмотря на непрерывные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне. Они лишь продлевают человеческие страдания и никак не меняют того факта, что Россия проигрывает эту войну", — отметил Карни.

Он также отметил, что Канада будет продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины и Европы.

