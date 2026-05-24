Очередная массированная российская атака не меняет факта поражения РФ в войне, - Карни
Канада осудила массированную комбинированную российскую атаку на гражданские объекты в Киеве 24 мая.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Цензор.НЕТ.
Россия проигрывает эту войну
Так, он подчеркнул, что Россия продолжает недооценивать мужество, решимость и силу украинского народа, несмотря на непрерывные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне. Они лишь продлевают человеческие страдания и никак не меняют того факта, что Россия проигрывает эту войну", — отметил Карни.
Он также отметил, что Канада будет продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины и Европы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та щось пішло не так. Абідно, да?
Якщо хтось не знає то орки скидають 2500-3000 кабів на місяць вагою від 500 кг, усі сьогодні бачили що робить ракета з такою ж вагою бойової частини, а такі удари кожного дня по наших позиціях.
А русня хай гордо перемагає ударами по якійсь нафтобазі в Жмеринці.
Росія під санкціями обігнала Захід, з 1,5 трильйонами долларів на оборону, по виробництву всіх видів високоточної зброї. Росія виробляє більше крилатих і балістичних ракет, ППО чим всі країни НАТО разом взяті.
ППО у цих західних ідіотів на місяць повоювати, не дали нам ППО, росіяни вибили нам ракетні заводи, тупі коментатори питають де наша балістика.....в сраці, як ви думаєте куди ці російські ракети летять постійно? По нашим воєнним заводам.
Але натомість ми випускаємо масово тільки чиновників з накраденими грошима.