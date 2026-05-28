Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 360 110 (+1 160 за сутки), 11 956 танков, 42 832 артиллерийских системы, 24 625 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 360 110 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 360 110 (+1 160) человек 
  • танков – 11 956 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 625 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 42 832 (+42) шт.
  • РСЗО – 1 806 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 397 (+0) шт.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 492 (+7) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 314 902 (+1 560) шт.
  • крылатые ракеты – 4 687 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 99 906 (+261) шт.
  • специальная техника – 4 227 (+3) ед.

Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
28.05.2026 07:05 Ответить
Цікаво - як там, вчора та сьогодні, відчувала себе "Дорога смерті"? ********** кацапи "гучні" назви... Якщо "чепко" осідлають наші дронарі, цю дорогу, то "перекриють кисень" не тільки Кримському угрупуванню, але й всьому Південному. Бо траса Ростов-на-Дону - Джанкой - це рокада... По ній перекидаються війська, техніка, пальне, **********, продовольство, інші матзасоби, для військ на території Півдня України - аж по Дніпро...
28.05.2026 07:35 Ответить
Чергові 10 тисяч статистичної похибки (помилки природи)
28.05.2026 07:54 Ответить
Супер !!! є шанс що кількість дохлих кацапів до 22.06.2026, чергової, на цей раз круглої річниці - 85 річниці, з дня початку звільнення доблесними військами німецького Вермахту України, країн Балтії та решти сходу Європи, від черводупої, ріпоїдо-совковї, комуно-нацистької чуми, досягне круглі 1,5 мільйона кацапів !!! ну а що ??? деди ж ваєвалі, внукі пускай паваюют ...
28.05.2026 08:38 Ответить
Минув 4481 день москальсько-української війни.
322!!! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня, НРА та арта норм, спецтехніка та логістика файно.
Логістика впритул підійшла до ста тисяч. Результативність ППО перевалила за 320 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 360 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
28.05.2026 08:55 Ответить
28.05.2026 08:57 Ответить
 
 