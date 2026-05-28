Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 360 110 (+1 160 за сутки), 11 956 танков, 42 832 артиллерийских системы, 24 625 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 360 110 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 360 110 (+1 160) человек
- танков – 11 956 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 625 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 42 832 (+42) шт.
- РСЗО – 1 806 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 397 (+0) шт.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 492 (+7) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 314 902 (+1 560) шт.
- крылатые ракеты – 4 687 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 99 906 (+261) шт.
- специальная техника – 4 227 (+3) ед.
322!!! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня, НРА та арта норм, спецтехніка та логістика файно.
Логістика впритул підійшла до ста тисяч. Результативність ППО перевалила за 320 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 360 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.