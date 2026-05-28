Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 360 110 (+1 160 за добу), 11 956 танків,42 832 артсистеми, 24 625 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 360 110 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб
- танків – 11 956 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од.
- артилерійських систем – 42 832 (+42) од.
- РСЗВ – 1 806 (+1) од.
- засоби ППО – 1 397 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 492 (+7) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 906 (+261) од.
- спеціальна техніка – 4 227 (+3) од.
322!!! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня, НРА та арта норм, спецтехніка та логістика файно.
Логістика впритул підійшла до ста тисяч. Результативність ППО перевалила за 320 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 360 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.