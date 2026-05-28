Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 360 110 (+1 160 за добу), 11 956 танків,42 832 артсистеми, 24 625 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 360 110 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб 
  • танків – 11 956 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од.
  • артилерійських систем – 42 832 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 806 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 397 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 492 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 906 (+261) од.
  • спеціальна техніка – 4 227 (+3) од.

Втрати РФ в Україні станом на 28 травня 2026 — оновлені дані Генштабу

Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
28.05.2026 07:05 Відповісти
Цікаво - як там, вчора та сьогодні, відчувала себе "Дорога смерті"? ********** кацапи "гучні" назви... Якщо "чепко" осідлають наші дронарі, цю дорогу, то "перекриють кисень" не тільки Кримському угрупуванню, але й всьому Південному. Бо траса Ростов-на-Дону - Джанкой - це рокада... По ній перекидаються війська, техніка, пальне, **********, продовольство, інші матзасоби, для військ на території Півдня України - аж по Дніпро...
28.05.2026 07:35 Відповісти
Чергові 10 тисяч статистичної похибки (помилки природи)
28.05.2026 07:54 Відповісти
Супер !!! є шанс що кількість дохлих кацапів до 22.06.2026, чергової, на цей раз круглої річниці - 85 річниці, з дня початку звільнення доблесними військами німецького Вермахту України, країн Балтії та решти сходу Європи, від черводупої, ріпоїдо-совковї, комуно-нацистької чуми, досягне круглі 1,5 мільйона кацапів !!! ну а що ??? деди ж ваєвалі, внукі пускай паваюют ...
28.05.2026 08:38 Відповісти
Минув 4481 день москальсько-української війни.
322!!! одиниці знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня, НРА та арта норм, спецтехніка та логістика файно.
Логістика впритул підійшла до ста тисяч. Результативність ППО перевалила за 320 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 360 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
28.05.2026 08:55 Відповісти
28.05.2026 08:57 Відповісти
На пітьмі тривожно.

28.05.2026 10:08 Відповісти
 
 