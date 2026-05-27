На фронті за добу сталося 256 боєзіткнень: найважча ситуація на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 256 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 27 травня, передає Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5392 дрони-камікадзе та здійснив 1929 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького, Тернової. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Ківшарівка, Нова Кругляківка та у районі Новоєгорівки. Одне боєзіткнення наразі триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого, Торського, Ямполя та в районах Колодязів, Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Каленики, Рай-Олександрівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Федорівка Друга.

Сили оборони відбивали 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Затишок, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Новопавлівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 41 окупант та 12 поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, один наземний роботизований комплекс, склад пально-мастильної продукції. Пошкоджено танк, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, дві гармати, 124 укриття особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 164 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку у бік населеного пункту Злагода.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуки, Залізничне та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Привілля, Воздвижівки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.