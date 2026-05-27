На фронте за сутки произошло 256 боевых столкновений: самая тяжелая ситуация на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 256 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 27 мая, передает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 43 авиаудара, сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5392 дрона-камикадзе и совершил 1929 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре боевых столкновения. Противник осуществил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого, Терновой. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Кившаровка, Новая Кругляковка и в районе Новоегоровки. Одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышево, Торского, Ямполя и в районах Колодязей, Ставков.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Каленики, Рай-Александровка. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Федоровка Вторая.

Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки.

На Покровском направлении враг совершил 47 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Затишок, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Мирное, Новопавловка. На данный момент продолжается одно боевое столкновение.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 41 оккупант и 12 ранено; уничтожено девять единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, один наземный роботизированный комплекс, склад горюче-смазочной продукции. Повреждены танк, три единицы автомобильной и одна единица специальной техники, две пушки, 124 укрытия личного состава и пункт управления БПЛА противника. Уничтожено или подавлено 164 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в сторону населенного пункта Злагода.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Зализничное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйполя, Еленокстантиновки, Староукраинки, Приволья, Воздвижковки, Горького, Цветкового и Чаривного. В настоящее время продолжаются пять боевых столкновений.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.