Атака дронов на Одесчину: повреждены дом и инфраструктура

РФ атаковала Одесскую область дронами: есть разрушения, пострадавших нет

Ночью 28 мая российские БПЛА нанесли удары по югу Одесской области. Пострадали частный дом и объект инфраструктуры, повреждено остекление, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

"Ночью враг атаковал ударными беспилотниками юг Одесской области. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом и объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Последствия атаки

В результате российского удара в прилегающих домах повреждено остекление.

"К счастью, информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

