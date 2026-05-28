Атака дронов на Одесчину: повреждены дом и инфраструктура

Ночью 28 мая российские БПЛА нанесли удары по югу Одесской области. Пострадали частный дом и объект инфраструктуры, повреждено остекление, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Последствия атаки

В результате российского удара в прилегающих домах повреждено остекление.

"К счастью, информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

