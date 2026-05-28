Атака дронів на Одещину: пошкоджено будинок та інфраструктуру
Вночі 28 травня російські БпЛА атакували південь Одеської області. Є влучання у приватний будинок та об’єкт інфраструктури, пошкоджено скління, постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Вночі ворог атакував ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання БпЛА у приватний житловий будинок та обʼєкт інфраструктури", - ідеться в повідомленні.
Наслідки атаки
Внаслідок російського удару у прилеглих будинках пошкоджено скління.
"На щастя, інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
