Новини Обстріли Одещини
Атака дронів на Одещину: пошкоджено будинок та інфраструктуру

Вночі 28 травня російські БпЛА атакували південь Одеської області. Є влучання у приватний будинок та об’єкт інфраструктури, пошкоджено скління, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог атакував ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання БпЛА у приватний житловий будинок та обʼєкт інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

Наслідки атаки

Внаслідок російського удару у прилеглих будинках пошкоджено скління.

"На щастя, інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

