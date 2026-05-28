"Мразь, пошел лесом! Слава Украине!": В Казахстане в день визита Путина задержали активиста за проукраинский плакат
В Казахстане во время визита российского диктатора Владимира Путина силовики задержали оппозиционного активиста Марата Жанузакова. Мужчина опубликовал в соцсетях фото с протестным антипутинским плакатом и украинской символикой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на дочь оппозиционера Айман Жанузакову и оппозиционные казахстанские ресурсы.
Что известно?
Перед задержанием активист опубликовал фотографию, на которой он стоит на фоне флагов Казахстана и Украины с плакатом с надписью:
"Эй, мразь! Пошел лесом из Казахстана! Слава Украине!"
Изображение он подписал словами "К приезду одного мудака".
Несмотря на то, что активист прямо не указал имя адресата, задержание произошло именно в день, когда Путин прилетел в Астану с государственным визитом, где его встречал президент Касым-Жомарт Токаев.
Полиция просила удалить пост
Впоследствии Жанузаков сообщил, что после допроса полиция была вынуждена отпустить его домой, однако потребовала удалить резонансный снимок.
"Благодарю всех за поддержку. Полиция попросила меня удалить пост. Я сказал: "Подумаю", — отметил активист. На данный момент публикация до сих пор остается открытой на его странице в Facebook.
- Издание "Настоящее время" напоминает, что это уже не первый подобный перформанс оппозиционера. Во время предыдущего визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года Жанузаков вместе с соратниками вышел на акцию с плакатом: "Ваше Превосходительство, иди нах#й из Казахстана!".
- Тогда казахский суд оштрафовал участников митинга по статье о "мелком хулиганстве".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась научный сотрудник Института востоковедения
Российскойсвинособачої академии наук Дарья Сапрынская.
У Telegram-чатах релокантів зазначалося, що майже ніхто не зміг пройти запроваджене обов'язкове тестування на знання казахської мови. Кандидати на ВНП повідомляли, що замість рівня A1 (базові знання мови), який вимагався на сайті migration.enbek.kz, тепер необхідний рівень B2 (вільне спілкування, розуміння складних текстів).
Москва та Астана уклали міжурядову угоду про будівництво першої в Казахстані атомної електростанції. Вартість першої АЕС у Казахстані складе 16,4 мільярда доларів, Москва підтвердила готовність фінансувати будівництво атомної електростанції, підрядником якої минулого року було обрано "Росатом".
Згідно з діючою російсько-казахстанською угодою, Росія щороку постачає за цим маршрутом близько 10 мільйонів тонн нафти до Китаю. Угода діє до 2034 року, а Казахстан отримує приблизно 15 доларів за транзит кожної тонни нафти.
Мета нинішнього візиту путіна - збільшити обсяг транзиту до 12,5 мільйона тонн на рік.
де повага там повага.
знаючи на 100 відсотків, шо тебе биковня запакує?
смілива людина!
https://www.facebook.com/marat.zhanuzakov.2025
*Моя Родина - Украина!
Никто из казахов не написал так много, так хорошо, с такой любовью об Украине, как один из кумиров моего отца, легендарный герой-партизан, автор множества книг Касым Кайсенов (1918-2006).......