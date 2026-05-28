"Мразь, пошел лесом! Слава Украине!": В Казахстане в день визита Путина задержали активиста за проукраинский плакат

В Казахстане во время визита российского диктатора Владимира Путина силовики задержали оппозиционного активиста Марата Жанузакова. Мужчина опубликовал в соцсетях фото с протестным антипутинским плакатом и украинской символикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на дочь оппозиционера Айман Жанузакову и оппозиционные казахстанские ресурсы.

Что известно?

Перед задержанием активист опубликовал фотографию, на которой он стоит на фоне флагов Казахстана и Украины с плакатом с надписью:

"Эй, мразь! Пошел лесом из Казахстана! Слава Украине!"

Изображение он подписал словами "К приезду одного мудака".

Несмотря на то, что активист прямо не указал имя адресата, задержание произошло именно в день, когда Путин прилетел в Астану с государственным визитом, где его встречал президент Касым-Жомарт Токаев.

Полиция просила удалить пост

Впоследствии Жанузаков сообщил, что после допроса полиция была вынуждена отпустить его домой, однако потребовала удалить резонансный снимок.

"Благодарю всех за поддержку. Полиция попросила меня удалить пост. Я сказал: "Подумаю", — отметил активист. На данный момент публикация до сих пор остается открытой на его странице в Facebook.

