РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11756 посетителей онлайн
Новости Визит Путина в Казахстан
2 431 21

"Мразь, пошел лесом! Слава Украине!": В Казахстане в день визита Путина задержали активиста за проукраинский плакат

Активист Марат Жанузаков

В Казахстане во время визита российского диктатора Владимира Путина силовики задержали оппозиционного активиста Марата Жанузакова. Мужчина опубликовал в соцсетях фото с протестным антипутинским плакатом и украинской символикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на дочь оппозиционера Айман Жанузакову и оппозиционные казахстанские ресурсы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Перед задержанием активист опубликовал фотографию, на которой он стоит на фоне флагов Казахстана и Украины с плакатом с надписью:

"Эй, мразь! Пошел лесом из Казахстана! Слава Украине!"

Изображение он подписал словами "К приезду одного мудака". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пулеметные турели, РЭБ и глухие перекрытия: в Астане охраняли кортеж Путина. ФОТОрепортаж

Несмотря на то, что активист прямо не указал имя адресата, задержание произошло именно в день, когда Путин прилетел в Астану с государственным визитом, где его встречал президент Касым-Жомарт Токаев.

Полиция просила удалить пост

Впоследствии Жанузаков сообщил, что после допроса полиция была вынуждена отпустить его домой, однако потребовала удалить резонансный снимок.

"Благодарю всех за поддержку. Полиция попросила меня удалить пост. Я сказал: "Подумаю", — отметил активист. На данный момент публикация до сих пор остается открытой на его странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Процесс еще не завершен": Казахстан отказался взыскивать с "Газпрома" $1,4 млрд по иску "Нафтогаза"

  • Издание "Настоящее время" напоминает, что это уже не первый подобный перформанс оппозиционера. Во время предыдущего визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года Жанузаков вместе с соратниками вышел на акцию с плакатом: "Ваше Превосходительство, иди нах#й из Казахстана!".
  • Тогда казахский суд оштрафовал участников митинга по статье о "мелком хулиганстве".

Автор: 

Казахстан (786) путин владимир (32529) активист (619)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Що з владою Казахстана не так, приймають у себе людожера, який планував їх країну на друге блюдо, після України.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:21 Ответить
+8
Патріот Казахстану і України, сказав відверто покидьку ******, щоб прутін йшов лісом, бо смердить *******, ще з Анкоріджа!!!
показать весь комментарий
28.05.2026 19:27 Ответить
+5
Герою слава !!!
показать весь комментарий
28.05.2026 19:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що з владою Казахстана не так, приймають у себе людожера, який планував їх країну на друге блюдо, після України.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:21 Ответить
"...Оснований говорить о понижении статуса русского языка в Казахстане нет..."
Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась научный сотрудник Института востоковедения Российской свинособачої академии наук Дарья Сапрынская.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:43 Ответить
З 13 квітня громадяни Росії та України, які переїхали до Казахстану, серед яких є й кандаси (етнічні казахи, що проживали за кордоном), почали отримувати відмови у поданні заявки на отримання виду на проживання.
У Telegram-чатах релокантів зазначалося, що майже ніхто не зміг пройти запроваджене обов'язкове тестування на знання казахської мови. Кандидати на ВНП повідомляли, що замість рівня A1 (базові знання мови), який вимагався на сайті migration.enbek.kz, тепер необхідний рівень B2 (вільне спілкування, розуміння складних текстів).
показать весь комментарий
28.05.2026 20:04 Ответить
Це те саме, що Німеччина прийняла до себе волзьких німців. Тобто, кацапів з німецькими генами. За кілька років основна маса тих "німців" сиділа по тюрмах.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:17 Ответить
Атопутіннападьот 2 і Бо не буде інвестицій 2
показать весь комментарий
28.05.2026 20:10 Ответить
Патріот Казахстану і України, сказав відверто покидьку ******, щоб прутін йшов лісом, бо смердить *******, ще з Анкоріджа!!!
показать весь комментарий
28.05.2026 19:27 Ответить
Це те саме - як на початках великомасштабної війни в москві вийшла проти путлєра ОДНА жіночка з плакатом
показать весь комментарий
28.05.2026 19:31 Ответить
Росія та Казахстан ведуть переговори про збільшення транзиту російської нафти до Китаю з нинішніх 10 мільйонів тонн до 12,5 мільйона тонн на рік. Казахстан, який залишається одним із найбільших постачальників нафти до Європи, експортує близько 80% своєї нафти через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) до російського чорноморського порту Новоросійськ.

Москва та Астана уклали міжурядову угоду про будівництво першої в Казахстані атомної електростанції. Вартість першої АЕС у Казахстані складе 16,4 мільярда доларів, Москва підтвердила готовність фінансувати будівництво атомної електростанції, підрядником якої минулого року було обрано "Росатом".
показать весь комментарий
28.05.2026 19:34 Ответить
Казахстан має розгалужену мережу нафтопроводів, включаючи ділянку китайсько-казахстанського нафтопроводу. Його протяжність складає близько 2800 кілометрів: він іде від узбережжя Каспійського моря в Казахстані до Алашанькоу в Сіньцзяні. Проектна потужність нафтопроводу - 20 мільйонів тонн нафти на рік.
Згідно з діючою російсько-казахстанською угодою, Росія щороку постачає за цим маршрутом близько 10 мільйонів тонн нафти до Китаю. Угода діє до 2034 року, а Казахстан отримує приблизно 15 доларів за транзит кожної тонни нафти.
Мета нинішнього візиту путіна - збільшити обсяг транзиту до 12,5 мільйона тонн на рік.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:42 Ответить
Герою слава !!!
показать весь комментарий
28.05.2026 19:41 Ответить
Дякуємо за громадянську позицію !
показать весь комментарий
28.05.2026 19:43 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2026 19:46 Ответить
уя уя уя!
показать весь комментарий
28.05.2026 19:53 Ответить
діда мощний!
де повага там повага.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:47 Ответить
Герою Слава !!! Марат Жанузаков Наш Козак !!!...
показать весь комментарий
28.05.2026 19:49 Ответить
майже в центрі мразотства вийти з таким плакатом,
знаючи на 100 відсотків, шо тебе биковня запакує?
смілива людина!
показать весь комментарий
28.05.2026 19:49 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2026 20:02 Ответить
Слава Украине-Алга Казахстан!!! путин *****.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:05 Ответить
Сміливий Казах, дякую за підтримку України.....зайшла на його сторінку в фейсбук, підтримала його пост💙💛, не видалив, як того хотіли поліцаї 😊
https://www.facebook.com/marat.zhanuzakov.2025
показать весь комментарий
28.05.2026 20:05 Ответить
Цікавий пост прочитала на його сторінці:
*Моя Родина - Украина!
Никто из казахов не написал так много, так хорошо, с такой любовью об Украине, как один из кумиров моего отца, легендарный герой-партизан, автор множества книг Касым Кайсенов (1918-2006).......
показать весь комментарий
28.05.2026 20:12 Ответить
Щира подяка панові Марату за сміливість та підтримку нашої Держави!
показать весь комментарий
28.05.2026 20:12 Ответить
 
 