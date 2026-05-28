"Покидьку, пішов лісом! Слава Україні!": У Казахстані в день візиту Путіна затримали активіста за проукраїнський плакат

У Казахстані під час візиту російського диктатора Володимира Путіна силовики затримали опозиційного активіста Марата Жанузакова. Чоловік оприлюднив у соцмережах фото з протестним антипутінським плакатом та українською символікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на доньку опозиціонера Айман Жанузакову та опозиційні казахські ресурси.

Перед затриманням активіст опублікував фотографію, де він стоїть на тлі прапорів Казахстану та України з плакатом зі зверненням:

"Гей, покидьку! Пішов лісом з Казахстану! Слава Україні!".

Зображення він підписав словами "До приїзду одного мудака".

Попри те, що активіст прямо не вказав ім'я адресата, затримання відбулося саме в день, коли Путін прилетів до Астани з державним візитом, де його зустрічав президент Касим-Жомарт Токаєв.

Поліція просила видалити допис

Згодом Жанузаков повідомив, що після допиту поліція була змушена відпустити його додому, проте вимагала прибрати резонансний знімок.

"Дякую всім за підтримку. Поліція попросила мене стерти пост. Я сказав: подумаю", - зазначив активіст. Наразі публікація і досі залишається відкритою на його сторінці у Facebook.

