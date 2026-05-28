"Покидьку, пішов лісом! Слава Україні!": У Казахстані в день візиту Путіна затримали активіста за проукраїнський плакат
У Казахстані під час візиту російського диктатора Володимира Путіна силовики затримали опозиційного активіста Марата Жанузакова. Чоловік оприлюднив у соцмережах фото з протестним антипутінським плакатом та українською символікою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на доньку опозиціонера Айман Жанузакову та опозиційні казахські ресурси.
Що відомо?
Перед затриманням активіст опублікував фотографію, де він стоїть на тлі прапорів Казахстану та України з плакатом зі зверненням:
"Гей, покидьку! Пішов лісом з Казахстану! Слава Україні!".
Зображення він підписав словами "До приїзду одного мудака".
Попри те, що активіст прямо не вказав ім'я адресата, затримання відбулося саме в день, коли Путін прилетів до Астани з державним візитом, де його зустрічав президент Касим-Жомарт Токаєв.
Поліція просила видалити допис
Згодом Жанузаков повідомив, що після допиту поліція була змушена відпустити його додому, проте вимагала прибрати резонансний знімок.
"Дякую всім за підтримку. Поліція попросила мене стерти пост. Я сказав: подумаю", - зазначив активіст. Наразі публікація і досі залишається відкритою на його сторінці у Facebook.
- Видання "Настоящее время" нагадує, що це вже не перший подібний перформанс опозиціонера. Під час попереднього візиту Путіна до Казахстану у листопаді 2024 року Жанузаков разом із соратниками вийшов на акцію з плакатом: "Ваша Високоповажність, пішов н#х#й з Казахстану!".
- Тоді казахський суд оштрафував учасників мітингу за статтею про "дрібне хуліганство".
У Telegram-чатах релокантів зазначалося, що майже ніхто не зміг пройти запроваджене обов'язкове тестування на знання казахської мови. Кандидати на ВНП повідомляли, що замість рівня A1 (базові знання мови), який вимагався на сайті migration.enbek.kz, тепер необхідний рівень B2 (вільне спілкування, розуміння складних текстів).
Москва та Астана уклали міжурядову угоду про будівництво першої в Казахстані атомної електростанції. Вартість першої АЕС у Казахстані складе 16,4 мільярда доларів, Москва підтвердила готовність фінансувати будівництво атомної електростанції, підрядником якої минулого року було обрано "Росатом".
Згідно з діючою російсько-казахстанською угодою, Росія щороку постачає за цим маршрутом близько 10 мільйонів тонн нафти до Китаю. Угода діє до 2034 року, а Казахстан отримує приблизно 15 доларів за транзит кожної тонни нафти.
Мета нинішнього візиту путіна - збільшити обсяг транзиту до 12,5 мільйона тонн на рік.
де повага там повага.
знаючи на 100 відсотків, шо тебе биковня запакує?
смілива людина!
*Моя Родина - Украина!
Никто из казахов не написал так много, так хорошо, с такой любовью об Украине, как один из кумиров моего отца, легендарный герой-партизан, автор множества книг Касым Кайсенов (1918-2006).......