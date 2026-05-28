Новини Візит Путіна до Казахстану
"Покидьку, пішов лісом! Слава Україні!": У Казахстані в день візиту Путіна затримали активіста за проукраїнський плакат

Активіст Марат Жанузаков

У Казахстані під час візиту російського диктатора Володимира Путіна силовики затримали опозиційного активіста Марата Жанузакова. Чоловік оприлюднив у соцмережах фото з протестним антипутінським плакатом та українською символікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на доньку опозиціонера Айман Жанузакову та опозиційні казахські ресурси.

Що відомо?

Перед затриманням активіст опублікував фотографію, де він стоїть на тлі прапорів Казахстану та України з плакатом зі зверненням:

"Гей, покидьку! Пішов лісом з Казахстану! Слава Україні!".

Зображення він підписав словами "До приїзду одного мудака". 

Попри те, що активіст прямо не вказав ім'я адресата, затримання відбулося саме в день, коли Путін прилетів до Астани з державним візитом, де його зустрічав президент Касим-Жомарт Токаєв.

Поліція просила видалити допис

Згодом Жанузаков повідомив, що після допиту поліція була змушена відпустити його додому, проте вимагала прибрати резонансний знімок.

"Дякую всім за підтримку. Поліція попросила мене стерти пост. Я сказав: подумаю", - зазначив активіст. Наразі публікація і досі залишається відкритою на його сторінці у Facebook.

  • Видання "Настоящее время" нагадує, що це вже не перший подібний перформанс опозиціонера. Під час попереднього візиту Путіна до Казахстану у листопаді 2024 року Жанузаков разом із соратниками вийшов на акцію з плакатом: "Ваша Високоповажність, пішов н#х#й з Казахстану!".
  • Тоді казахський суд оштрафував учасників мітингу за статтею про "дрібне хуліганство".

Що з владою Казахстана не так, приймають у себе людожера, який планував їх країну на друге блюдо, після України.
28.05.2026 19:21
Патріот Казахстану і України, сказав відверто покидьку ******, щоб прутін йшов лісом, бо смердить *******, ще з Анкоріджа!!!
28.05.2026 19:27
Герою слава !!!
28.05.2026 19:41
"...Оснований говорить о понижении статуса русского языка в Казахстане нет..."
Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась научный сотрудник Института востоковедения Российской свинособачої академии наук Дарья Сапрынская.
З 13 квітня громадяни Росії та України, які переїхали до Казахстану, серед яких є й кандаси (етнічні казахи, що проживали за кордоном), почали отримувати відмови у поданні заявки на отримання виду на проживання.
У Telegram-чатах релокантів зазначалося, що майже ніхто не зміг пройти запроваджене обов'язкове тестування на знання казахської мови. Кандидати на ВНП повідомляли, що замість рівня A1 (базові знання мови), який вимагався на сайті migration.enbek.kz, тепер необхідний рівень B2 (вільне спілкування, розуміння складних текстів).
Це те саме, що Німеччина прийняла до себе волзьких німців. Тобто, кацапів з німецькими генами. За кілька років основна маса тих "німців" сиділа по тюрмах.
Атопутіннападьот 2 і Бо не буде інвестицій 2
Це те саме - як на початках великомасштабної війни в москві вийшла проти путлєра ОДНА жіночка з плакатом
Росія та Казахстан ведуть переговори про збільшення транзиту російської нафти до Китаю з нинішніх 10 мільйонів тонн до 12,5 мільйона тонн на рік. Казахстан, який залишається одним із найбільших постачальників нафти до Європи, експортує близько 80% своєї нафти через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) до російського чорноморського порту Новоросійськ.

Москва та Астана уклали міжурядову угоду про будівництво першої в Казахстані атомної електростанції. Вартість першої АЕС у Казахстані складе 16,4 мільярда доларів, Москва підтвердила готовність фінансувати будівництво атомної електростанції, підрядником якої минулого року було обрано "Росатом".
Казахстан має розгалужену мережу нафтопроводів, включаючи ділянку китайсько-казахстанського нафтопроводу. Його протяжність складає близько 2800 кілометрів: він іде від узбережжя Каспійського моря в Казахстані до Алашанькоу в Сіньцзяні. Проектна потужність нафтопроводу - 20 мільйонів тонн нафти на рік.
Згідно з діючою російсько-казахстанською угодою, Росія щороку постачає за цим маршрутом близько 10 мільйонів тонн нафти до Китаю. Угода діє до 2034 року, а Казахстан отримує приблизно 15 доларів за транзит кожної тонни нафти.
Мета нинішнього візиту путіна - збільшити обсяг транзиту до 12,5 мільйона тонн на рік.
Дякуємо за громадянську позицію !
діда мощний!
де повага там повага.
Герою Слава !!! Марат Жанузаков Наш Козак !!!...
майже в центрі мразотства вийти з таким плакатом,
знаючи на 100 відсотків, шо тебе биковня запакує?
смілива людина!
Слава Украине-Алга Казахстан!!! путин *****.
Сміливий Казах, дякую за підтримку України.....зайшла на його сторінку в фейсбук, підтримала його пост💙💛, не видалив, як того хотіли поліцаї 😊
https://www.facebook.com/marat.zhanuzakov.2025
Цікавий пост прочитала на його сторінці:
*Моя Родина - Украина!
Никто из казахов не написал так много, так хорошо, с такой любовью об Украине, как один из кумиров моего отца, легендарный герой-партизан, автор множества книг Касым Кайсенов (1918-2006).......
Щира подяка панові Марату за сміливість та підтримку нашої Держави!
Марату - респект 👍
