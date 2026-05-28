Вражеские беспилотники атакуют Украину вечером 28 мая, - Воздушные силы (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

20:00 - несколько БПЛА из Белгородской обл., РФ, на север Харьковской области, курсом на Старый Салтов, Краснокутск, а также группа БПЛА на севере Сумской области, в районе Шостки.

20:01 - активность вражеской тактической авиации на северо-восточном, юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:02 - КАБ/КАР на север Сумщины.

20:06 - БПЛА на Запорожье с юга.

Обновленная информация

В 20:28 – Воздушные силы ВСУ сообщают:

БпЛА на Запорожье с востока.

БПЛА на севере и в центре Сумщины курсом на Шостку, Бурынь, Белополье.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

