Вражеские беспилотники атакуют Украину вечером 28 мая, - Воздушные силы (обновлено)
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
20:00 - несколько БПЛА из Белгородской обл., РФ, на север Харьковской области, курсом на Старый Салтов, Краснокутск, а также группа БПЛА на севере Сумской области, в районе Шостки.
20:01 - активность вражеской тактической авиации на северо-восточном, юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
20:02 - КАБ/КАР на север Сумщины.
20:06 - БПЛА на Запорожье с юга.
Обновленная информация
В 20:28 – Воздушные силы ВСУ сообщают:
- БпЛА на Запорожье с востока.
- БПЛА на севере и в центре Сумщины курсом на Шостку, Бурынь, Белополье.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Російське видання РБК повідомляє з посиланням на джерела, близькі до Міноборони РФ, що влада РФ дозволила приватним компаніям закуповувати великокаліберну зброю для захисту своїх об'єктів від авіаударів.
У публікації зазначено, що серед засобів ПРО, які зможуть придбавати приватні підприємства, - «турелі, зенітні артилерійські комплекси, радіолокаційні засоби, автомобільний транспорт і комплекси РЕБ».
У публікації зазначено, що приватні компанії вже давно можуть купувати засоби пасивного захисту, такі як РЕБ, та легку стрілецьку зброю.
Тепер же дозволена покупка великокаліберних засобів ПРО.