Новости Атака беспилотников
374 1

Вражеские беспилотники атакуют Украину вечером 28 мая, - Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

20:00 - несколько БПЛА из Белгородской обл., РФ, на север Харьковской области, курсом на Старый Салтов, Краснокутск, а также группа БПЛА на севере Сумской области, в районе Шостки.

20:01 - активность вражеской тактической авиации на северо-восточном, юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:02 - КАБ/КАР на север Сумщины.

20:06 - БПЛА на Запорожье с юга.

Обновленная информация

В 20:28 – Воздушные силы ВСУ сообщают:

  • БпЛА на Запорожье с востока.
  • БПЛА на севере и в центре Сумщины курсом на Шостку, Бурынь, Белополье.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Останніми місяцями українські військові посилили удари по різних російських підприємствах.

Російське видання РБК повідомляє з посиланням на джерела, близькі до Міноборони РФ, що влада РФ дозволила приватним компаніям закуповувати великокаліберну зброю для захисту своїх об'єктів від авіаударів.

У публікації зазначено, що серед засобів ПРО, які зможуть придбавати приватні підприємства, - «турелі, зенітні артилерійські комплекси, радіолокаційні засоби, автомобільний транспорт і комплекси РЕБ».
У публікації зазначено, що приватні компанії вже давно можуть купувати засоби пасивного захисту, такі як РЕБ, та легку стрілецьку зброю.
Тепер же дозволена покупка великокаліберних засобів ПРО.
28.05.2026 20:37 Ответить
 
 