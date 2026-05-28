Ворожі безпілотники атакують Україну увечері 28 травня, - Повітряні сили (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
20:00 - Кілька БпЛА з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини, курсом на Старий Салтів, Краснокутськ, а також група БпЛА на півночі Сумщини, в районі Шостки.
20:01 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
20:02 - КАБ/КАР на північ Сумщини.
20:06 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Оновлена інформація
20:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
- БпЛА на півночі та в центрі Сумщини курсом на Шостку, Буринь, Білопілля.
Оновлена інформація
20:37 - Група БпЛА з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини.
20:47 - БпЛА на Суми зі сходу.
20:49 - Рух ворожих БпЛА:
- На північному сході Чернігівщини курсом на Мену.
- На північному сході Полтавщини курсом на Диканьку.
- На півночі Харківщини курсом на Чугуїв.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Російське видання РБК повідомляє з посиланням на джерела, близькі до Міноборони РФ, що влада РФ дозволила приватним компаніям закуповувати великокаліберну зброю для захисту своїх об'єктів від авіаударів.
У публікації зазначено, що серед засобів ПРО, які зможуть придбавати приватні підприємства, - «турелі, зенітні артилерійські комплекси, радіолокаційні засоби, автомобільний транспорт і комплекси РЕБ».
У публікації зазначено, що приватні компанії вже давно можуть купувати засоби пасивного захисту, такі як РЕБ, та легку стрілецьку зброю.
Тепер же дозволена покупка великокаліберних засобів ПРО.