Ворожі безпілотники атакують Україну увечері 28 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рух ворожих дронів

20:00 - Кілька БпЛА з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини, курсом на Старий Салтів, Краснокутськ, а також група БпЛА на півночі Сумщини, в районі Шостки.

20:01 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:02 - КАБ/КАР на північ Сумщини.

20:06 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

20:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

БпЛА на півночі та в центрі Сумщини курсом на Шостку, Буринь, Білопілля.

20:37 - Група БпЛА з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини.

20:47 - БпЛА на Суми зі сходу.

20:49 - Рух ворожих БпЛА:

На північному сході Чернігівщини курсом на Мену.

На північному сході Полтавщини курсом на Диканьку.

На півночі Харківщини курсом на Чугуїв.

