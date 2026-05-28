Ворожі безпілотники атакують Україну увечері 28 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рух ворожих дронів

20:00 - Кілька БпЛА з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини, курсом на Старий Салтів, Краснокутськ, а також група БпЛА на півночі Сумщини, в районі Шостки.

20:01 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:02 - КАБ/КАР на північ Сумщини.

20:06 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

20:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють: 

  • БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
  • БпЛА на півночі та в центрі Сумщини курсом на Шостку, Буринь, Білопілля.

Оновлена інформація

20:37 - Група БпЛА з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини.

20:47 - БпЛА на Суми зі сходу.

20:49 - Рух ворожих БпЛА: 

  • На північному сході Чернігівщини курсом на Мену.
  • На північному сході Полтавщини курсом на Диканьку.
  • На півночі Харківщини курсом на Чугуїв.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Останніми місяцями українські військові посилили удари по різних російських підприємствах.

Російське видання РБК повідомляє з посиланням на джерела, близькі до Міноборони РФ, що влада РФ дозволила приватним компаніям закуповувати великокаліберну зброю для захисту своїх об'єктів від авіаударів.

У публікації зазначено, що серед засобів ПРО, які зможуть придбавати приватні підприємства, - «турелі, зенітні артилерійські комплекси, радіолокаційні засоби, автомобільний транспорт і комплекси РЕБ».
У публікації зазначено, що приватні компанії вже давно можуть купувати засоби пасивного захисту, такі як РЕБ, та легку стрілецьку зброю.
Тепер же дозволена покупка великокаліберних засобів ПРО.
28.05.2026 20:37 Відповісти
 
 