Бизнесмена Григоришина, находящегося под санкциями, хотят объявить в международный розыск

Коррупция в Сумыоблэнерго: Григоришина хотят объявить в розыск

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена Константина Григоришина в виде содержания под стражей, чтобы в дальнейшем обратиться в Интерпол для объявления его в международный розыск.

Об этом пишут "Схеми", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

С 2025 года бизнесмена подозревают в присвоении средств на подконтрольном ему облэнерго, долю в котором владеет государство.

В Офисе генпрокурора заявили, что по делу уже арестованы средства в банках и корпоративные права Григоришина в компаниях "Энера", "Энеравинница" и "Сумыоблэнерго".

Суть дела

Весной 2026 года СБУ и БЭБ сообщили о раскрытии масштабной схемы по хищению средств в украинских энергетических компаниях, которые "подконтрольны одному из бизнесменов, находящихся под санкциями".

По данным "Схем", речь идет о Константине Григоришине и предприятии "Сумыоблэнерго".

По версии следствия, топ-менеджмент этого предприятия в 2020 году создал для Григоришина "фиктивную должность советника председателя правления" с ежемесячной оплатой в размере 1,5 миллиона гривен. Что в шесть раз превысило ограничения на максимальную сумму зарплаты в энергокомпаниях, установленные НКРЭКП.

С 2020 по 2024 годы было выведено 68 млн грн для "избежания выплаты государству части прибыли в виде дивидендов и для личного обогащения".

В конце апреля бизнесмена объявили в розыск в Украине.

Источники "Схем" в правоохранительных органах сообщают, что он мог выводить эти деньги через доверенных лиц в Европе и тратить на собственные нужды.

Недвижимость в Швейцарии

Журналисты установили, что Григоришин занимается реконструкцией виллы вблизи Женевского озера в Швейцарии, которую указывает в качестве места своей регистрации.

Также СМИ обнаружили в его собственности элитные шале на самом дорогом горнолыжном курорте мира - во французском Куршевеле. 

Журналисты направили запрос Константину Григоришину с просьбой объяснить источники средств на реконструкцию виллы вблизи Женевского озера, а также прокомментировать дела против него и объявление в розыск в Украине. Также с января 2025 года против Григоришина объявлены санкции СНБО. Бизнесмен назвал это "внесудебной расправой" и через адвоката летом 2025 года подал иск, чтобы их отменить. Через своих защитников Григоришин заявил, что отрицает обвинения со стороны Украины и считает их политически мотивированными.

Что предшествовало?

19 января 2025 года против Константина Григоришина были введены персональные санкции, в частности - блокирование активов.

Топ комментарии
+4
А найти и наказать тех,кто не заметил это сразу и через кого он выводил шахрайские грошики слабо?
29.05.2026 08:35 Ответить
+3
29.05.2026 08:37 Ответить
+3
Нафига, система должна работать.Сначала дают время ********, затем свалить,а потом пох..НО!!!!Народу нужно показать свою праведность.ПИАРАСты
29.05.2026 08:46 Ответить
Я злодій - на мені клейма ніде ставити - але мене політично переслідують - так шо мені нігуя не буде - Григоришин
29.05.2026 08:23 Ответить
Костянтин Григоришин мав гарну освіту і непогано "крутився".
У 1987 році закінчив Московський фізико-технічний інститут (МФТІ) за фахом «інженер-фізик». 1991 року закінчив аспірантуру МФТІ, кандидат фізико-математичних наук. Працював в Інституті спектроскопії Академії наук СРСР.
29.05.2026 08:26 Ответить
2013 року журнал «Фокус» оцінив статки Григоришина в $1.8 млрд (№ 8 серед 200 найбагатших людей України).
29.05.2026 08:29 Ответить
Донька - Євгенія Григоришина, вийшла заміж 2009 року за родича народного депутата від Партії регіонів Андрія Деркача.
29.05.2026 08:32 Ответить
За інформацією СБУ, Деркача було завербовано Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії у 2016 році.
Станом на вересень 2024 року Деркач, який втік з України та перебуває у розшуку, був сенатором від Астраханської області РФ, а в листопаді того ж року, він увійшов до Комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ.
29.05.2026 08:37 Ответить
шо їх шукати це ж мабуть вони хочуть подати у розшук...
29.05.2026 08:37 Ответить
саме головне в статті це ,,хочуть,,,....
29.05.2026 08:35 Ответить
Він з допомогою служок та ригоАНАЛІВ, з оформленням майна розібрався, став, як злидня з картузом лише!! Можна і у розшук оголошувати, а отому аброхамію у ВРУ, і листа з підписами служок та ригоАНАЛІВ збирати!
29.05.2026 08:37 Ответить
Хочуть.
29.05.2026 08:43 Ответить
Деркач, Григоришин і ще ціла купа негідників поменше, дуже "гарно", роками, грабували Сумщину та Україну в цілому і нікого, в високих кабінетах, це не турбувало.
29.05.2026 08:52 Ответить
 
 