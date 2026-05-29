Бизнесмена Григоришина, находящегося под санкциями, хотят объявить в международный розыск

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена Константина Григоришина в виде содержания под стражей, чтобы в дальнейшем обратиться в Интерпол для объявления его в международный розыск.

Об этом пишут "Схеми", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

С 2025 года бизнесмена подозревают в присвоении средств на подконтрольном ему облэнерго, долю в котором владеет государство.

В Офисе генпрокурора заявили, что по делу уже арестованы средства в банках и корпоративные права Григоришина в компаниях "Энера", "Энеравинница" и "Сумыоблэнерго".

Суть дела

Весной 2026 года СБУ и БЭБ сообщили о раскрытии масштабной схемы по хищению средств в украинских энергетических компаниях, которые "подконтрольны одному из бизнесменов, находящихся под санкциями".

По данным "Схем", речь идет о Константине Григоришине и предприятии "Сумыоблэнерго".

По версии следствия, топ-менеджмент этого предприятия в 2020 году создал для Григоришина "фиктивную должность советника председателя правления" с ежемесячной оплатой в размере 1,5 миллиона гривен. Что в шесть раз превысило ограничения на максимальную сумму зарплаты в энергокомпаниях, установленные НКРЭКП.

Читайте также: Суд отправил под домашний арест бывшего топ-чиновника "Энергоатома" и экс-заместителя министра энергетики Шейка

С 2020 по 2024 годы было выведено 68 млн грн для "избежания выплаты государству части прибыли в виде дивидендов и для личного обогащения".

В конце апреля бизнесмена объявили в розыск в Украине.

Источники "Схем" в правоохранительных органах сообщают, что он мог выводить эти деньги через доверенных лиц в Европе и тратить на собственные нужды.

Недвижимость в Швейцарии

Журналисты установили, что Григоришин занимается реконструкцией виллы вблизи Женевского озера в Швейцарии, которую указывает в качестве места своей регистрации.

Также СМИ обнаружили в его собственности элитные шале на самом дорогом горнолыжном курорте мира - во французском Куршевеле.

Журналисты направили запрос Константину Григоришину с просьбой объяснить источники средств на реконструкцию виллы вблизи Женевского озера, а также прокомментировать дела против него и объявление в розыск в Украине. Также с января 2025 года против Григоришина объявлены санкции СНБО. Бизнесмен назвал это "внесудебной расправой" и через адвоката летом 2025 года подал иск, чтобы их отменить. Через своих защитников Григоришин заявил, что отрицает обвинения со стороны Украины и считает их политически мотивированными.

Что предшествовало?

19 января 2025 года против Константина Григоришина были введены персональные санкции, в частности - блокирование активов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен подсанкционный Григоришин и сообщники, которые из-за должности фиктивного советника "вывели" из украинских энергокомпаний 68 млн грн, - СБУ. ФОТО