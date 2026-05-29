Підсанкційного бізнесмена Григоришина хочуть оголосити в міжнародний розшук

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу бізнесмену Костянтину Григоришину у вигляді тримання під вартою, щоб надалі звернутись до Інтерполу для оголошення його у міжнародний розшук.

Про це пишуть "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Із 2025 року бізнесмена підозрюють у привласненні коштів на підконтрольному йому обленерго, де частку має держава.

В Офісі Генпрокурора заявили, що у справі вже арештовані кошти в банках і корпоративні права Григоришина у компаніях "Енера", "Енеравінниця" та "Сумиобленерго".

Суть справи

Навесні 2026 року СБУ та БЕБ повідомили про викриття масштабної схеми з розкрадання коштів в українських енергетичних компаніях, які "підконтрольні одному з підсанкційних бізнесменів".

За даними "Схем", йдеться про Костянтина Григоришина та підприємство "Сумиобленерго".

За версією слідства, топменеджмент цього підприємства у 2020 році створив для Григоришина "фіктивну посаду радника голови правління" зі щомісячною оплатою у розмірі 1,5 мільйона гривень. Що у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму зарплати в енергокомпаніях, встановлені НКРЕКП.

Із 2020 по 2024 роки було виведено 68 млн грн для "уникнення виплати державі частини прибутку у вигляді дивідендів та для особистого збагачення".

Наприкінці квітня бізнесмена оголосили у розшук в Україні.

Джерела "Схем" у правоохоронних органах повідомляють, що він міг виводити ці гроші через довірених осіб у Європі та витрачати на власні потреби.

Майно у Швецарії

Журналісти встановили, що Григоришин займається реконструкцією вілли поблизу Женевського озера у Швейцарії, яку вказує місцем своєї реєстрації.

Також ЗМІ знайшли у його власності елітні шале на найдорожчому гірськолижному курорті світу – у французькому Куршевелі.

Журналісти направили запит до Костянтина Григоришина з проханням пояснити джерела коштів на реконструкцію вілли поблизу Женевського озера, а також прокоментувати справи проти нього і оголошення в розшук в Україні. Також з січня 2025 року проти Григоришина оголошені санкції РНБО. Бізнесмен назвав це "позасудовою розправою" і через адвоката влітку 2025 року подав позов, щоб їх скасувати. Через своїх захисників Григоришин заявив, що заперечує звинувачення з боку України та вважає їх політично вмотивованими.

Що передувало?

19 січня 2025 року проти Костянтина Григоршина було запроваджено персональні санкції, зокрема блокування активів.

