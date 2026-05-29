УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в енергетиці
888 13

Підсанкційного бізнесмена Григоришина хочуть оголосити в міжнародний розшук

Корупція в Сумиобленерго: Григоришина хочуть оголосити в розшук

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу бізнесмену Костянтину Григоришину у вигляді тримання під вартою, щоб надалі звернутись до Інтерполу для оголошення його у міжнародний розшук.

Про це пишуть "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Із 2025 року бізнесмена підозрюють у привласненні коштів на підконтрольному йому обленерго, де частку має держава.

В Офісі Генпрокурора заявили, що у справі вже арештовані кошти в банках і корпоративні права Григоришина у компаніях "Енера", "Енеравінниця" та "Сумиобленерго".

Суть справи

Навесні 2026 року СБУ та БЕБ повідомили про викриття масштабної схеми з розкрадання коштів в українських енергетичних компаніях, які "підконтрольні одному з підсанкційних бізнесменів".

За даними "Схем", йдеться про Костянтина Григоришина та підприємство "Сумиобленерго".

За версією слідства, топменеджмент цього підприємства у 2020 році створив для Григоришина "фіктивну посаду радника голови правління" зі щомісячною оплатою у розмірі 1,5 мільйона гривень. Що у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму зарплати в енергокомпаніях, встановлені НКРЕКП.

Також читайте: Суд відправив під домашній арешт колишнього топчиновника "Енергоатому" та ексзаступника міністра енергетики Шейка

Із 2020 по 2024 роки було виведено 68 млн грн для "уникнення виплати державі частини прибутку у вигляді дивідендів та для особистого збагачення".

Наприкінці квітня бізнесмена оголосили у розшук в Україні.

Джерела "Схем" у правоохоронних органах повідомляють, що він міг виводити ці гроші через довірених осіб у Європі та витрачати на власні потреби.

Майно у Швецарії

Журналісти встановили, що Григоришин займається реконструкцією вілли поблизу Женевського озера у Швейцарії, яку вказує місцем своєї реєстрації.

Також ЗМІ знайшли у його власності елітні шале на найдорожчому гірськолижному курорті світу – у французькому Куршевелі. 

Журналісти направили запит до Костянтина Григоришина з проханням пояснити джерела коштів на реконструкцію вілли поблизу Женевського озера, а також прокоментувати справи проти нього і оголошення в розшук в Україні. Також з січня 2025 року проти Григоришина оголошені санкції РНБО. Бізнесмен назвав це "позасудовою розправою" і через адвоката влітку 2025 року подав позов, щоб їх скасувати. Через своїх захисників Григоришин заявив, що заперечує звинувачення з боку України та вважає їх політично вмотивованими.

Що передувало?

19 січня 2025 року проти Костянтина Григоршина було запроваджено персональні санкції, зокрема блокування активів.

Читайте: Махінації на закупівлях вугілля для "Центренерго": державі повернули понад 114 мільйонів

Автор: 

корупція (5068) Сумська область (4738) Суми (1109) Сумський район (615)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А найти и наказать тех,кто не заметил это сразу и через кого он выводил шахрайские грошики слабо?
показати весь коментар
29.05.2026 08:35 Відповісти
+4
За інформацією СБУ, Деркача було завербовано Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії у 2016 році.
Станом на вересень 2024 року Деркач, який втік з України та перебуває у розшуку, був сенатором від Астраханської області РФ, а в листопаді того ж року, він увійшов до Комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ.
показати весь коментар
29.05.2026 08:37 Відповісти
+4
Нафига, система должна работать.Сначала дают время ********, затем свалить,а потом пох..НО!!!!Народу нужно показать свою праведность.ПИАРАСты
показати весь коментар
29.05.2026 08:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я злодій - на мені клейма ніде ставити - але мене політично переслідують - так шо мені нігуя не буде - Григоришин
показати весь коментар
29.05.2026 08:23 Відповісти
Костянтин Григоришин мав гарну освіту і непогано "крутився".
У 1987 році закінчив Московський фізико-технічний інститут (МФТІ) за фахом «інженер-фізик». 1991 року закінчив аспірантуру МФТІ, кандидат фізико-математичних наук. Працював в Інституті спектроскопії Академії наук СРСР.
показати весь коментар
29.05.2026 08:26 Відповісти
2013 року журнал «Фокус» оцінив статки Григоришина в $1.8 млрд (№ 8 серед 200 найбагатших людей України).
показати весь коментар
29.05.2026 08:29 Відповісти
Донька - Євгенія Григоришина, вийшла заміж 2009 року за родича народного депутата від Партії регіонів Андрія Деркача.
показати весь коментар
29.05.2026 08:32 Відповісти
За інформацією СБУ, Деркача було завербовано Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії у 2016 році.
Станом на вересень 2024 року Деркач, який втік з України та перебуває у розшуку, був сенатором від Астраханської області РФ, а в листопаді того ж року, він увійшов до Комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ.
показати весь коментар
29.05.2026 08:37 Відповісти
А найти и наказать тех,кто не заметил это сразу и через кого он выводил шахрайские грошики слабо?
показати весь коментар
29.05.2026 08:35 Відповісти
шо їх шукати це ж мабуть вони хочуть подати у розшук...
показати весь коментар
29.05.2026 08:37 Відповісти
Нафига, система должна работать.Сначала дают время ********, затем свалить,а потом пох..НО!!!!Народу нужно показать свою праведность.ПИАРАСты
показати весь коментар
29.05.2026 08:46 Відповісти
саме головне в статті це ,,хочуть,,,....
показати весь коментар
29.05.2026 08:35 Відповісти
Він з допомогою служок та ригоАНАЛІВ, з оформленням майна розібрався, став, як злидня з картузом лише!! Можна і у розшук оголошувати, а отому аброхамію у ВРУ, і листа з підписами служок та ригоАНАЛІВ збирати!
показати весь коментар
29.05.2026 08:37 Відповісти
Хочуть.
показати весь коментар
29.05.2026 08:43 Відповісти
Деркач, Григоришин і ще ціла купа негідників поменше, дуже "гарно", роками, грабували Сумщину та Україну в цілому і нікого, в високих кабінетах, це не турбувало.
показати весь коментар
29.05.2026 08:52 Відповісти
26 апреля 2016 года Басманный суд Москвы https://nv.ua/world/countries/rossijskij-sud-zaochno-arestoval-grigorishina-113127.html санкционировал заочный арест миллиардера Константина Григоришина, которого обвиняют в организации уклонения от уплаты налогов на сумму почти 675 млн рублей (около 260 млн гривен).
Чтобы этого избежать, Григоришин по упрощенной системе получает гражданство Украины.
Но и в Украине он быстро взялся за свое старое ремесло - воровать.
В итоге находится под санкциями и объявлен в международный розыск.
показати весь коментар
29.05.2026 10:20 Відповісти
 
 