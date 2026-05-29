Россия замедлила наступление в 15 раз, но Путину докладывают об "успехах", - ISW

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему верит, что его армия сможет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей к осени 2026 года. В то же время, реальные показатели наступления российских войск свидетельствуют о резком замедлении продвижения на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин ждет захвата Донбасса

Аналитики обратили внимание на материал Financial Times, опубликованный 28 мая. По данным источников издания, имеющих контакты с Кремлем, Путин убежден, что российская армия способна полностью оккупировать Донбасс уже к осени этого года.

После этого, как утверждается, Москва планирует выдвигать новые территориальные требования во время возможных переговоров о завершении войны.

В то же время эксперты ISW отмечают, что такие ожидания не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

Цифры свидетельствуют о резком замедлении наступления

По подсчетам аналитиков, с начала 2026 года российские войска продвигались в Донецкой области в среднем лишь на 2,63 квадратных километра в сутки.

Для сравнения: за период с начала года до 26 мая 2025 года российская армия захватила 1619 квадратных километров территории. За аналогичный период 2026 года этот показатель составляет всего 104 квадратных километра.

Даже если учитывать территории, куда российские подразделения смогли зайти, но не закрепились, общая площадь составляет 628 квадратных километров. Это все равно в разы меньше прошлогодних результатов.

В ISW отмечают, что при нынешних темпах продвижения непонятно, когда именно Россия сможет захватить остальную часть Донецкой области и сможет ли сделать это вообще.

Почему в ISW говорят об искаженной картине для Кремля

По мнению экспертов, российское военное командование может сознательно подавать Путину приукрашенную информацию о событиях на фронте.

Аналитики предполагают, что таким образом генералы скрывают масштабы замедления наступления и создают для Кремля иллюзию успехов.

Именно это, считают в ISW, может объяснять, почему Путин продолжает выдвигать все более жесткие и менее реалистичные требования в отношении Украины, а также не демонстрирует готовности к компромиссам.

Что говорят украинские военные

Как пишет Financial Times, российские генералы убеждают Путина, что украинская армия якобы истощается, фронт постепенно разрушается, а возможности ВСУ сокращаются.

Однако начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов ранее заявил, что наступательный потенциал российских войск заметно уменьшается.

Кроме того, в последние месяцы украинские силы смогли перехватить инициативу на отдельных участках фронта. По оценкам аналитиков, это стало крупнейшим успехом украинских войск со времени операции в Курской области в августе 2024 года.

