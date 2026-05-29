Предательницу Повалий приговорили к 12 годам тюрьмы: все ее имущество конфисковано

Бывшую народную депутатку "Партии регионов" и артистку-предательницу Таисию Повалий заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

После 2014 года артистка уехала в Россию и поддерживала государство-агрессора.

Также она участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы.

Винницкий городской суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы, запрета на занятие определенных должностей сроком на 15 лет и конфискации всего имущества в пользу государства.

"После Революции Достоинства Повалий проживает в Москве, где продолжает творческую деятельность и в 2023 году получила гражданство РФ. Она участвовала в концертах в поддержку так называемой "сво" и мероприятиях, посвященных незаконной оккупации украинских территорий, а также систематически появлялась в российских пропагандистских СМИ", - говорится в сообщении.

В 2024 году ВАКС принял решение о взыскании в доход государства ее активов, в частности земельных участков и недвижимости в Киевской области, транспортных средств, оружия и имущественных прав на 9 музыкальных произведений.

В 2025 году эти права официально зарегистрированы за государством Украина.

