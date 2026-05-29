Зрадницю Повалій засудили до 12 років тюрми: все її майно конфісковано

Колишню нардепку Партії регіонів та артистку-зрадницю Таїсію Повалій заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Після 2014 року артистка виїхала до Росії та підтримувала державу-агресорку. 

Також вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув’язнення, заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави.

Дивіться також: Повалій розважала окупантів на новорічному пропутінському концерті у Москві і заспівала їм "Червону руту". ВIДЕО

"Після Революції Гідності Повалій проживає у москві, де продовжує творчу діяльність і у 2023 році отримала громадянство рф. Вона брала участь у концертах на підтримку так званої "сво" та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій, а також системно з’являлася в російських пропагандистських медіа", - йдеться в повідомленні.

У 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, зокрема земельних ділянок і нерухомості на Київщині, транспортних засобів, зброї та майнових прав на 9 музичних творів.

У 2025 році ці права офіційно зареєстровано за державою Україна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зрадниця Повалій мріє про окупацію України: "Там арестованный мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, русский". ВIДЕО

Топ коментарі
Ані Лорак коли засудять з конфіскацією?
29.05.2026 14:06
Повалій???
29.05.2026 14:06
Проституція "вне политики"...
показати весь коментар
29.05.2026 14:13
Ані Лорак коли засудять з конфіскацією?
29.05.2026 14:06
Шоу для " вібарців" ? Зеленьський це "завсігда вам влаштує". От займатися державним управлінням і обороною він не здьобний і не хоче, а шоу для вас-завсігда!
29.05.2026 16:30
Повалій???
29.05.2026 14:06
Шамраївську бичку денацифікували ....
29.05.2026 14:11
Сквира голосує - "ЗА" !!!!!
29.05.2026 14:12
Пам'ятаю, в 90-ті вона співала пісню Рибчинського "Чортополох".
Сильна голосина у неї.
29.05.2026 14:12
Це не голосина,це анальні гази прорвалися.
29.05.2026 15:52
Проституція "вне политики"...
29.05.2026 14:13
Хто це?
29.05.2026 14:13
С чем я ее и поздравляю. Теперь бы еще новость что гур поставлена задача для ее доставки в Украину. Можно по частям. Представляю как бы палало.
29.05.2026 14:16
Це скільки років пройшло?
29.05.2026 14:18
Ліхута контролює ТП Повалій. Це його джерело прибутку. Як відомо, у "Ліхут" батьківщина там де більше платять.
29.05.2026 14:32
ще одна дєвачка в трусіках - жертва режиму?
29.05.2026 14:50
про "бойового" поплічника тайки - ліхуту, забули, чи як?
29.05.2026 14:55
Дак там цього хабалья - хоть стріляй. Від Лоліти до Анжелікі Варум. Українська естрада - вона така...
29.05.2026 14:59
Обережніше...Коли будете рахувати від Лоліти до Анжеліки Варум десь по дорозі можете наткнутись на Потужного...
29.05.2026 16:42
Наваляй!💩
29.05.2026 15:00
Ані Лорак приготуватися.
29.05.2026 15:12
Скільки ж тоді повинні дати зраднику і корупціонеру так званому Президенту зеленському? Пожиттєвого буде малувато.....
29.05.2026 15:23
Роздають звання "Народний артист України" всім кому попало. Ось і маємо стару повію.
29.05.2026 15:55
Ну ОК. А вона зараз подасть позов. А потім наші "найсправедливіші" суди визнають її постраждалою і змусять все повернути та ще й вибачитися.
29.05.2026 16:11
Отакої... А шо сталося?!

29.05.2026 16:15
 
 