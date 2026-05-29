Зрадницю Повалій засудили до 12 років тюрми: все її майно конфісковано

Колишню нардепку Партії регіонів та артистку-зрадницю Таїсію Повалій заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Після 2014 року артистка виїхала до Росії та підтримувала державу-агресорку.

Також вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув’язнення, заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави.

"Після Революції Гідності Повалій проживає у москві, де продовжує творчу діяльність і у 2023 році отримала громадянство рф. Вона брала участь у концертах на підтримку так званої "сво" та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій, а також системно з’являлася в російських пропагандистських медіа", - йдеться в повідомленні.

У 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, зокрема земельних ділянок і нерухомості на Київщині, транспортних засобів, зброї та майнових прав на 9 музичних творів.

У 2025 році ці права офіційно зареєстровано за державою Україна.

