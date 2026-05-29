РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13098 посетителей онлайн
Новости Гибель полицейских
1 849 13

В Ровно во время службы погиб патрульный полицейский

Полицейский в Ровно, вероятно, совершил самоубийство

В Ровно во время несения службы погиб патрульный полицейский. По предварительным данным, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет патрульная полиция Ровенской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о трагедии

В полиции сообщили, что трагедия произошла утром 29 мая. Правоохранитель находился на службе.

По предварительной информации, речь идет о вероятном самоубийстве.

"Сегодня утром, находясь на службе, погиб наш патрульный. По предварительной информации, это произошло в результате огнестрельного ранения в голову, вероятно, самоубийство. Все причины и детали этой трагедии в настоящее время устанавливают следователи", – сообщили в патрульной полиции.

Читайте: В Славянске застрелили полицейского во время проверки документов, стрелок скрылся, - Нацполиция

Ведется расследование

В настоящее время все обстоятельства гибели правоохранителя устанавливают следователи. Также в Департаменте патрульной полиции назначили служебное расследование.

Других подробностей инцидента правоохранители пока не разглашают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Одессе: двое патрульных в крайне тяжелом состоянии. ВИДЕО

Автор: 

Ровно (550) самоубийство (1036) патрульная полиция (1790)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Напевно прийшла черга на ротацію.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:07 Ответить
+4
в скелі через день хтось гине і не пишуть в новинах, а тут цілий поліцейський
показать весь комментарий
29.05.2026 15:06 Ответить
+3
Я ничего не буду говорить по этому поводу.
показать весь комментарий
29.05.2026 14:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я ничего не буду говорить по этому поводу.
показать весь комментарий
29.05.2026 14:57 Ответить
.............
показать весь комментарий
29.05.2026 15:51 Ответить
Людський фактор, він непередбачуваний, як і у зеленського в Оманщині….
показать весь комментарий
29.05.2026 15:02 Ответить
в скелі через день хтось гине і не пишуть в новинах, а тут цілий поліцейський
показать весь комментарий
29.05.2026 15:06 Ответить
Напевно прийшла черга на ротацію.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:07 Ответить
Напишуть що чистив зброю, а це виконання службових обов'язків.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:13 Ответить
Все подумали и...промолчали..
показать весь комментарий
29.05.2026 15:16 Ответить
Отличный отбор у нас в полицию, то трусы, то насильники, то самоубийцы да, так уж повелось ещё с Совка что в эти органы идут людишки мягко говоря не самые лучшие...
показать весь комментарий
29.05.2026 15:17 Ответить
Ваша черга піти в поіцію--будете найкращі.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:13 Ответить
загинув чи застрелився?
- якщо на нього хтось на нападав - загинув
- якщо на нього ніхто не нападав - не загинув а вчинив самогубство
показать весь комментарий
29.05.2026 15:33 Ответить
Мабуть був настільки "ненавченим", що випадково натиснув на спусковий гачок.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:49 Ответить
Хоч один нормальний був.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:33 Ответить
...дурість..
стопудово ж існують більш ефектні, ефективні і навіть корисні для суспільства та й людської пам'яті способи розпрощатися зі своїм життям..
показать весь комментарий
29.05.2026 15:44 Ответить
 
 