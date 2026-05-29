В Ровно во время службы погиб патрульный полицейский
В Ровно во время несения службы погиб патрульный полицейский. По предварительным данным, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет патрульная полиция Ровенской области.
Что известно о трагедии
В полиции сообщили, что трагедия произошла утром 29 мая. Правоохранитель находился на службе.
По предварительной информации, речь идет о вероятном самоубийстве.
"Сегодня утром, находясь на службе, погиб наш патрульный. По предварительной информации, это произошло в результате огнестрельного ранения в голову, вероятно, самоубийство. Все причины и детали этой трагедии в настоящее время устанавливают следователи", – сообщили в патрульной полиции.
Ведется расследование
В настоящее время все обстоятельства гибели правоохранителя устанавливают следователи. Также в Департаменте патрульной полиции назначили служебное расследование.
Других подробностей инцидента правоохранители пока не разглашают.
- якщо на нього хтось на нападав - загинув
- якщо на нього ніхто не нападав - не загинув а вчинив самогубство
стопудово ж існують більш ефектні, ефективні і навіть корисні для суспільства та й людської пам'яті способи розпрощатися зі своїм життям..