У Рівному під час служби застрелився патрульний поліцейський
У Рівному під час несення служби загинув патрульний поліцейський. За попередніми даними, причиною смерті стало вогнепальне поранення в голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише патрульна поліція Рівненської області.
Що відомо про трагедію
У поліції повідомили, що трагедія сталася вранці 29 травня. Правоохоронець перебував на службі.
За попередньою інформацією, йдеться про ймовірне самогубство.
"Сьогодні зранку, перебуваючи на службі, загинув наш патрульний. За попередньою інформацією, це сталося від вогнепального поранення в голову, ймовірно, самогубство. Усі причини і деталі цієї трагедії наразі встановлюють слідчі", – повідомили в патрульній поліції.
Триває розслідування
Наразі всі обставини загибелі правоохоронця встановлюють слідчі. Також у Департаменті патрульної поліції призначили службове розслідування.
Інших подробиць інциденту правоохоронці поки не оприлюднюють.
- якщо на нього хтось на нападав - загинув
- якщо на нього ніхто не нападав - не загинув а вчинив самогубство
