Швейцария выделяет 50 млн франков на восстановление Украины - стартовал конкурс проектов
Швейцария запускает третий конкурс инвестиционных проектов по восстановлению и реконструкции Украины с общим бюджетом в 50 млн швейцарских франков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
На какие проекты выделят средства
Грантовая поддержка будет направлена на проекты частного сектора в сферах строительства, машиностроения, возобновляемой энергетики, инфраструктуры, промышленного производства, агробизнеса, ИТ и цифровизации.
Предполагается, что проекты будут реализовываться до 2031 года по принципу софинансирования.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин отметил, что швейцарская сторона будет поддерживать инвестиционные инициативы, которые реализуются через украинские предприятия и создают долгосрочную ценность для экономики.
Когда можно подать заявку
Прием заявок стартовал 27 мая и продлится до 20 сентября 2026 года. В министерстве подчеркивают, что документы, поданные после окончания срока приема, рассматриваться не будут.
Подробные условия участия, критерии отбора и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте конкурса Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).
Швейцария продолжает поддерживать восстановление
В Министерстве экономики напомнили, что SECO уже реализует в Украине ряд программ поддержки. В частности, в ноябре 2025 года швейцарская сторона начала четырехлетний проект по управлению местными финансами для восстановления украинских общин общей стоимостью более 9,3 млн долларов.
