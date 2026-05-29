Швейцарія виділяє 50 млн франків на відбудову України - стартував конкурс проєктів

Швейцарія запускає третій конкурс інвестиційних проєктів з відновлення та відбудови України із загальним бюджетом 50 млн швейцарських франків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На які проєкти виділять кошти

Грантова підтримка буде спрямована на проєкти приватного сектору у сферах будівництва, машинобудування, відновлюваної енергетики, інфраструктури, промислового виробництва, агробізнесу, ІТ та цифровізації.

Передбачається, що проєкти реалізовуватимуть до 2031 року за принципом співфінансування.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін зазначив, що швейцарська сторона підтримуватиме інвестиційні ініціативи, які реалізуються через українські підприємства та створюють довгострокову цінність для економіки.

Читайте: Італія виділить Україні ще 10 млн євро на енергетику, - Шмигаль

Коли можна подати заявку

Прийом заявок стартував 27 травня і триватиме до 20 вересня 2026 року. У міністерстві наголошують, що документи, подані після завершення терміну прийому, розглядатися не будуть.

Детальні умови участі, критерії відбору та перелік необхідних документів оприлюднені на офіційному сайті конкурсу Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Також читайте: Україна і Фінляндія підписали угоду про постачання обладнання для газопоршневих установок, ‒ Шмигаль

Швейцарія продовжує підтримку відбудови

У Міністерстві економіки нагадали, що SECO вже реалізує в Україні низку програм підтримки. Зокрема, у листопаді 2025 року швейцарська сторона розпочала чотирирічний проєкт з управління місцевими фінансами для відновлення українських громад загальною вартістю понад 9,3 млн доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 90 мільярдів євро для України: В Єврокомісії очікують першу виплату по кредиту в другому кварталі