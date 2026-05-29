Большинство киевлян считают, что защита инфраструктуры и энергоустойчивость столицы – это ответственность центральной власти, - "Рейтинг"

Большинство киевлян считают, что защита критически важной инфраструктуры столицы и ее энергобезопасность — это сфера ответственности центральной власти.

Об этом свидетельствует социологическое исследование группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Распределение ответственности за энергоустойчивость столицы

"54% опрошенных считают, что основную ответственность за обеспечение энергоустойчивости и защиту критической инфраструктуры столицы Украины от обстрелов несет центральная власть, 32% — местная власть", — отмечают авторы исследования.

В целом приоритетными сферами для городских властей киевляне назвали безопасность в городе (49%), помощь армии (33%) и обустройство бомбоубежищ и укрытий (33%). А также прозрачность власти и борьбу с коррупцией (26%), работу медицинских учреждений (20%), благоустройство дворов и придомовых территорий (20%), качество коммунальных услуг (19%).

Читайте также: Правительство уже направило на энергостойкость Киева почти 1 млрд грн и готовит еще 2 млрд, — Свириденко

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 1200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Погрешность репрезентативности – не более 2,8%.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, несмотря на публичные обещания помочь столице, центральная власть отказалась финансировать меры по энергоустойчивости города, в частности восстановление ТЭЦ-5.

Также сообщалось, что Киевсовет в марте принял план устойчивости, и город сразу приступил к его реализации за собственные средства. В мае Киев увеличил финансирование мероприятий плана устойчивости еще на более чем 9 млрд грн. При этом Кличко подчеркнул, что помощь государства крайне необходима столице, учитывая колоссальные объемы разрушений и повреждений вследствие российских обстрелов.

Читайте также: "Бронирование" за $10 000: в Киеве задержали предпринимателя, который обещал отсрочку от армии. ФОТОрепортаж