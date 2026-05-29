Большинство киевлян считают, что защита инфраструктуры и энергоустойчивость столицы – это ответственность центральной власти, - "Рейтинг"
Большинство киевлян считают, что защита критически важной инфраструктуры столицы и ее энергобезопасность — это сфера ответственности центральной власти.
Об этом свидетельствует социологическое исследование группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
Распределение ответственности за энергоустойчивость столицы
"54% опрошенных считают, что основную ответственность за обеспечение энергоустойчивости и защиту критической инфраструктуры столицы Украины от обстрелов несет центральная власть, 32% — местная власть", — отмечают авторы исследования.
В целом приоритетными сферами для городских властей киевляне назвали безопасность в городе (49%), помощь армии (33%) и обустройство бомбоубежищ и укрытий (33%). А также прозрачность власти и борьбу с коррупцией (26%), работу медицинских учреждений (20%), благоустройство дворов и придомовых территорий (20%), качество коммунальных услуг (19%).
Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 1200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Погрешность репрезентативности – не более 2,8%.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, несмотря на публичные обещания помочь столице, центральная власть отказалась финансировать меры по энергоустойчивости города, в частности восстановление ТЭЦ-5.
Также сообщалось, что Киевсовет в марте принял план устойчивости, и город сразу приступил к его реализации за собственные средства. В мае Киев увеличил финансирование мероприятий плана устойчивости еще на более чем 9 млрд грн. При этом Кличко подчеркнул, что помощь государства крайне необходима столице, учитывая колоссальные объемы разрушений и повреждений вследствие российских обстрелов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як і заборонено нецільове використання грошей Резервного фонду ДБУ!
Так і експертиза за Регламентом КМУ визначить це, для держсекретарів КМУ і ЦОВВ!!!
В.А.Зєлєнський
.
між іншим...
.
Але створення додаткових джерел енергії, ремонт вже існуючих і посилення енергонезалежності - на місцевій владі. Не тільки ж розв'язки і пішоходні мости Кличку будувати.
київ, мать гарадов рускіх!!!
ну от шо за х*йня?
захист киян справа самих киян!!!!! це ж очевидно!!!
зелене гундосе юдо падло агов з києва, коли маякнуть що летить.....