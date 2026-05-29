РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12080 посетителей онлайн
Новости
478 16

Большинство киевлян считают, что защита инфраструктуры и энергоустойчивость столицы – это ответственность центральной власти, - "Рейтинг"

Защита Киева

Большинство киевлян считают, что защита критически важной инфраструктуры столицы и ее энергобезопасность — это сфера ответственности центральной власти.

Об этом свидетельствует социологическое исследование группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Распределение ответственности за энергоустойчивость столицы

"54% опрошенных считают, что основную ответственность за обеспечение энергоустойчивости и защиту критической инфраструктуры столицы Украины от обстрелов несет центральная власть, 32% — местная власть", — отмечают авторы исследования.

В целом приоритетными сферами для городских властей киевляне назвали безопасность в городе (49%), помощь армии (33%) и обустройство бомбоубежищ и укрытий (33%). А также прозрачность власти и борьбу с коррупцией (26%), работу медицинских учреждений (20%), благоустройство дворов и придомовых территорий (20%), качество коммунальных услуг (19%).

Читайте также: Правительство уже направило на энергостойкость Киева почти 1 млрд грн и готовит еще 2 млрд, — Свириденко

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 1200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Погрешность репрезентативности – не более 2,8%.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, несмотря на публичные обещания помочь столице, центральная власть отказалась финансировать меры по энергоустойчивости города, в частности восстановление ТЭЦ-5.

Также сообщалось, что Киевсовет в марте принял план устойчивости, и город сразу приступил к его реализации за собственные средства. В мае Киев увеличил финансирование мероприятий плана устойчивости еще на более чем 9 млрд грн. При этом Кличко подчеркнул, что помощь государства крайне необходима столице, учитывая колоссальные объемы разрушений и повреждений вследствие российских обстрелов.

Читайте также: "Бронирование" за $10 000: в Киеве задержали предпринимателя, который обещал отсрочку от армии. ФОТОрепортаж

Автор: 

защита (230) исследование (558) Киев (26384)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А меншість що вважає? Чия це може бути задача? Кличка? Може в нього в коробці з боксерськими перчатками завалялося декілька ЗРК?
показать весь комментарий
29.05.2026 20:19 Ответить
+3
І це логічно
показать весь комментарий
29.05.2026 20:16 Ответить
+3
Це визначено у Конституції та законодавстві України!! Кєровниця Уряду і голова ВРУ з прокурором ГПУ це ЗНАЮТЬ!! Хіба що, отой СРАТЬєх- ухилянт тупий, як валянок з дипломами… Нічого не знає??
Як і заборонено нецільове використання грошей Резервного фонду ДБУ!
Так і експертиза за Регламентом КМУ визначить це, для держсекретарів КМУ і ЦОВВ!!!
показать весь комментарий
29.05.2026 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І це логічно
показать весь комментарий
29.05.2026 20:16 Ответить
Це визначено у Конституції та законодавстві України!! Кєровниця Уряду і голова ВРУ з прокурором ГПУ це ЗНАЮТЬ!! Хіба що, отой СРАТЬєх- ухилянт тупий, як валянок з дипломами… Нічого не знає??
Як і заборонено нецільове використання грошей Резервного фонду ДБУ!
Так і експертиза за Регламентом КМУ визначить це, для держсекретарів КМУ і ЦОВВ!!!
показать весь комментарий
29.05.2026 20:50 Ответить
"я нікому нічєго НЄ должен"
В.А.Зєлєнський

.
показать весь комментарий
29.05.2026 20:54 Ответить
передвиборче послання мудрому українському наріту

між іншим...

.
показать весь комментарий
29.05.2026 20:56 Ответить
не блін, двірник дід Петро повинен захищати
показать весь комментарий
29.05.2026 20:19 Ответить
А меншість що вважає? Чия це може бути задача? Кличка? Може в нього в коробці з боксерськими перчатками завалялося декілька ЗРК?
показать весь комментарий
29.05.2026 20:19 Ответить
Військовий захист засобами ППО і укриттями - так, на центральній владі.
Але створення додаткових джерел енергії, ремонт вже існуючих і посилення енергонезалежності - на місцевій владі. Не тільки ж розв'язки і пішоходні мости Кличку будувати.
показать весь комментарий
29.05.2026 20:23 Ответить
алех...пліз всі свої проп і питання до мера свого міста у сишиа. І ви одразу отримаєте відповідь . По суті.
показать весь комментарий
29.05.2026 20:50 Ответить
Вообще-то по энергии это у нас дядя Ахметов. Полностью его парафия. Частная кантора. При чем тут Кличко. В США частную инфраструктуру тоже государство за свой счёт содержит. Ну или пусть государство проводит национализацию и передает на баланс города, тогда испрашивать можно будет с мэра.
показать весь комментарий
29.05.2026 21:36 Ответить
А при чому тут Зеленський👽
показать весь комментарий
29.05.2026 20:29 Ответить
київ, то ж взагалі не україна!
київ, мать гарадов рускіх!!!

ну от шо за х*йня?
захист киян справа самих киян!!!!! це ж очевидно!!!
зелене гундосе юдо падло агов з києва, коли маякнуть що летить.....
показать весь комментарий
29.05.2026 20:38 Ответить
З одного боку 32 відсотка дол...дописувачів це жах З іншої - вже НЕ 73 відсотки...
показать весь комментарий
29.05.2026 20:52 Ответить
Яке дивне питання! Наступним опитуванням буде хто напав на Україну, дізнатися про думку киян, і подискутувати на цю тему, раптом це могли бути марсіани.
показать весь комментарий
29.05.2026 21:06 Ответить
Підтримую. А бюджет Київа треба спрямувати на перекладання бруківки і нові квітники.
показать весь комментарий
29.05.2026 21:22 Ответить
Да какая разница кто там что считает. У каждой ветви власти есть свои обязательства и полномочия. Мэр это чисто завхоз города. Ну ремонты и все что касается коммунальной собственности это его. Но ракеты он точно где-то достать не сможет.
показать весь комментарий
29.05.2026 21:31 Ответить
 
 