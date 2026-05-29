Правительство уже направило на энергобезопасность Киева почти 1 млрд грн и готовит еще 2 млрд, - Свириденко

Правительство совместно с городскими властями Киева провело заседание энергетического штаба по подготовке столицы к предстоящему отопительному сезону. Основное внимание уделяется обеспечению стабильного прохождения зимы, защите энергетической инфраструктуры и укреплению резервного энергоснабжения жилых домов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Приняла участие в заседании энергетического штаба по подготовке Киева к следующему отопительному сезону. Скоординировали действия правительства и городских властей", — сообщила она.

Правительство планирует выделить Киеву 3 млрд грн

Вопрос стабильного прохождения Киевом следующей зимы — один из приоритетов. Правительство уже выделило почти 1 млрд грн на первоочередные меры и готовит дополнительное финансирование в размере 2 млрд грн на защиту энергообъектов и энергетического оборудования.

Резервное питание для многоквартирных домов

Также продолжаем реализацию экспериментального проекта по обеспечению резервного питания для многоквартирных домов Киева — с закупкой и установкой аккумуляторов, инверторов и генераторов для работы лифтов, инженерных систем и освещения мест общего пользования. Оказываем и другую необходимую поддержку для подготовки столицы к зиме.

"В то же время ответственность за качественную и своевременную подготовку Киева к отопительному сезону лежит на городских властях. Город должен обеспечить надлежащую организацию работ и использовать все предоставленные государством возможности для подготовки к зиме", — подчеркнула Свириденко.

