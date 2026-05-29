РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12080 посетителей онлайн
Новости план устойчивости Киева
168 5

Правительство уже направило на энергобезопасность Киева почти 1 млрд грн и готовит еще 2 млрд, - Свириденко

В Киеве разворачивают проект резервного энергоснабжения для многоэтажек

Правительство совместно с городскими властями Киева провело заседание энергетического штаба по подготовке столицы к предстоящему отопительному сезону. Основное внимание уделяется обеспечению стабильного прохождения зимы, защите энергетической инфраструктуры и укреплению резервного энергоснабжения жилых домов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Приняла участие в заседании энергетического штаба по подготовке Киева к следующему отопительному сезону. Скоординировали действия правительства и городских властей", — сообщила она.

Правительство планирует выделить Киеву 3 млрд грн

Вопрос стабильного прохождения Киевом следующей зимы — один из приоритетов. Правительство уже выделило почти 1 млрд грн на первоочередные меры и готовит дополнительное финансирование в размере 2 млрд грн на защиту энергообъектов и энергетического оборудования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский собрал глав ОГА на совещание: готовят защиту энергетики и критической инфраструктуры

Резервное питание для многоквартирных домов

Также продолжаем реализацию экспериментального проекта по обеспечению резервного питания для многоквартирных домов Киева — с закупкой и установкой аккумуляторов, инверторов и генераторов для работы лифтов, инженерных систем и освещения мест общего пользования. Оказываем и другую необходимую поддержку для подготовки столицы к зиме.

"В то же время ответственность за качественную и своевременную подготовку Киева к отопительному сезону лежит на городских властях. Город должен обеспечить надлежащую организацию работ и использовать все предоставленные государством возможности для подготовки к зиме", — подчеркнула Свириденко.

Читайте также: Столица построит систему когенерации мощностью 200 МВт на средства ЕБРР — подписано соглашение с банком, — КГГА

Автор: 

Киев (26384) Свириденко Юлия (464)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У будинках потрібно встановити вимикачі світла на сходових площадках, бо в одних районах сидять без світла у квартирах, а в сусідніх марно освітлюються порожні загальні коридори
показать весь комментарий
29.05.2026 20:15 Ответить
Свириденко з ОЗУ в Урядовому кварталі, 40 млрд грн з Резервного фонду ДБУ-2026 року, пустили на хатєлки зеленського, в супереч заборони цього робити згідно з Бюджетним Кодексом!!
показать весь комментарий
29.05.2026 20:57 Ответить
1 млрд? Це ж ніщо!
показать весь комментарий
29.05.2026 21:31 Ответить
Для розуміння масштабів - "Київрада затвердила план енергостійкості столиці на 67 млрд грн." https://life.kyiv.ua/news/kyivrada-zatverdyla-plan-enerhostijkosti-stolytsi-na-67-mlrd-hrn Київрада затвердила план енергостійкості міста на 67 млрд грн: позиці . Цитата: "Загальна вартість плану перевищує 67 млрд грн, при цьому наразі в бюджеті міста є лише близько шостої частини необхідних коштів, тому Київ розраховує на підтримку держави та міжнародних партнерів"
показать весь комментарий
29.05.2026 21:35 Ответить
Для зеленої банди рейтинг важливіше за все // "Свириденко: з 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1-11 класів у Києві та по всій Україні" - на це гроши є, так?
показать весь комментарий
29.05.2026 21:42 Ответить
 
 