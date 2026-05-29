Уряд вже спрямував на енергостійкість Києва майже 1 млрд грн, і готує ще 2 млрд, - Свириденко

Уряд спільно з міською владою Києва провів засідання енергетичного штабу щодо підготовки столиці до наступного опалювального сезону. Основний фокус — забезпечення стабільного проходження зими, захист енергетичної інфраструктури та посилення резервного живлення житлових будинків.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Взяла участь у засіданні енергетичного штабу щодо підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Скоординували дії Уряду та міської влади", - повідомила вона.

Уряд планує виділити Києву 3 млрд грн

Питання стабільного проходження Києвом наступної зими — один із пріоритетів. Уряд уже виділив майже 1 млрд грн на першочергові заходи та готує додаткове фінансування обсягом 2 млрд грн на захист енергооб’єктів і енергетичного обладнання.

Резервне живлення для багатоквартирних будинків

Також продовжуємо реалізацію експериментального проєкту із забезпечення резервного живлення для багатоквартирних будинків Києва — із закупівлею та встановленням акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем та освітлення місць загального користування. Надаємо й іншу необхідну підтримку для підготовки столиці до зими.

"Водночас відповідальність за якісну та своєчасну підготовку Києва до опалювального сезону лежить на міській владі. Місто має забезпечити належну організацію робіт і використати всі надані державою можливості для підготовки до зими", - наголосила Свириденко.

