Більшість киян вважають, що захист інфраструктури та енергостійкість столиці – це відповідальність центральної влади, - "Рейтинг"

Захист Києва

Більшість киян вважають, що захист критичної інфраструктури столиці та її енергостійкість – це зона відповідальності центральної влади.

Про це свідчить соціологічне дослідження групи "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Розподіл відповідальності за енергостійкість столиці

"54% опитаних вважають, що основну відповідальність за забезпечення енергостійкості та захист критичної інфраструктури столиці України від обстрілів несе центральна влада, 32% - місцева влада", - зазначають автори дослідження.

Загалом пріоритетними сферами для міської влади кияни зазначили безпеку в місті (49%), допомогу армії (33%) та облаштування бомбосховищ і укриттів (33%). А також прозорість влади і боротьбу з корупцією (26%), роботу медичних закладів (20%), благоустрій дворів і прибудинкових територій (20%), якість комунальних послуг (19%).

Опитування проводилось з 22 по 27 травня 2026 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 1200 респондентів – мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Помилка репрезентативності - не більше 2,8%.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що, попри публічні обіцянки допомогти столиці, центральна влада відмовилася фінансувати заходи з енергостійкості міста, зокрема відновлення ТЕЦ-5.

Також повідомлялося, що Київрада в березні ухвалила план стійкості, і місто одразу розпочало його реалізацію за власні кошти. У травні Київ збільшив фінансування заходів плану стійкості ще на понад 9 млрд грн. При цьому Кличко наголосив, що допомога держави вкрай потрібна столиці, зважаючи на колосальні обсяги руйнувань і пошкоджень російськими обстрілами.

Топ коментарі
+4
І це логічно
показати весь коментар
29.05.2026 20:16 Відповісти
+4
А меншість що вважає? Чия це може бути задача? Кличка? Може в нього в коробці з боксерськими перчатками завалялося декілька ЗРК?
показати весь коментар
29.05.2026 20:19 Відповісти
+4
Це визначено у Конституції та законодавстві України!! Кєровниця Уряду і голова ВРУ з прокурором ГПУ це ЗНАЮТЬ!! Хіба що, отой СРАТЬєх- ухилянт тупий, як валянок з дипломами… Нічого не знає??
Як і заборонено нецільове використання грошей Резервного фонду ДБУ!
Так і експертиза за Регламентом КМУ визначить це, для держсекретарів КМУ і ЦОВВ!!!
показати весь коментар
29.05.2026 20:50 Відповісти
"Конституція на паузі."
В.А.Зєлєнський
показати весь коментар
29.05.2026 22:04 Відповісти
"я нікому нічєго НЄ должен"
В.А.Зєлєнський

.
показати весь коментар
29.05.2026 20:54 Відповісти
передвиборче послання мудрому українському наріту

між іншим...

.
показати весь коментар
29.05.2026 20:56 Відповісти
не блін, двірник дід Петро повинен захищати
показати весь коментар
29.05.2026 20:19 Відповісти
А меншість що вважає? Чия це може бути задача? Кличка? Може в нього в коробці з боксерськими перчатками завалялося декілька ЗРК?
показати весь коментар
29.05.2026 20:19 Відповісти
Військовий захист засобами ППО і укриттями - так, на центральній владі.
Але створення додаткових джерел енергії, ремонт вже існуючих і посилення енергонезалежності - на місцевій владі. Не тільки ж розв'язки і пішоходні мости Кличку будувати.
показати весь коментар
29.05.2026 20:23 Відповісти
алех...пліз всі свої проп і питання до мера свого міста у сишиа. І ви одразу отримаєте відповідь . По суті.
показати весь коментар
29.05.2026 20:50 Відповісти
Вообще-то по энергии это у нас дядя Ахметов. Полностью его парафия. Частная кантора. При чем тут Кличко. В США частную инфраструктуру тоже государство за свой счёт содержит. Ну или пусть государство проводит национализацию и передает на баланс города, тогда испрашивать можно будет с мэра.
показати весь коментар
29.05.2026 21:36 Відповісти
А при чому тут Зеленський👽
показати весь коментар
29.05.2026 20:29 Відповісти
київ, то ж взагалі не україна!
київ, мать гарадов рускіх!!!

ну от шо за х*йня?
захист киян справа самих киян!!!!! це ж очевидно!!!
зелене гундосе юдо падло агов з києва, коли маякнуть що летить.....
показати весь коментар
29.05.2026 20:38 Відповісти
З одного боку 32 відсотка дол...дописувачів це жах З іншої - вже НЕ 73 відсотки...
показати весь коментар
29.05.2026 20:52 Відповісти
Яке дивне питання! Наступним опитуванням буде хто напав на Україну, дізнатися про думку киян, і подискутувати на цю тему, раптом це могли бути марсіани.
показати весь коментар
29.05.2026 21:06 Відповісти
Підтримую. А бюджет Київа треба спрямувати на перекладання бруківки і нові квітники.
показати весь коментар
29.05.2026 21:22 Відповісти
З бюджета Києва в т.ч. фінансуються лікі, завдяки котрим, я ще живий. Так що жарт "не зайшов"...
показати весь коментар
29.05.2026 21:49 Відповісти
Да какая разница кто там что считает. У каждой ветви власти есть свои обязательства и полномочия. Мэр это чисто завхоз города. Ну ремонты и все что касается коммунальной собственности это его. Но ракеты он точно где-то достать не сможет.
показати весь коментар
29.05.2026 21:31 Відповісти
 
 