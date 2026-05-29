Силы обороны сдерживают массированное давление РФ: за сутки произошло 228 боевых столкновений, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 228 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 29 мая, передает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 63 авиаудара, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5508 дронов-камикадзе и осуществил 1922 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, шесть из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Терновой.
- На Купянском направлении сегодня враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Кившаровка, Новоплатоновка и в районе Боровской Андреевки. Два боевых столкновения продолжаются.
Бои на востоке страны
На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробишево, Шейковки, Озерного.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.
На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в сторону Тихоновки.
Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Роскошного.
На Покровском направлении враг совершил 44 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 36 оккупантов и 18 ранены; уничтожены три единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, склад ГСМ, пункт управления БПЛА. Повреждено десять единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, реактивная система залпового огня, четыре артиллерийские системы, 66 укрытий личного состава и пункт управления БПЛА противника. Уничтожено или подавлено 200 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Еленокстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижковки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного. В настоящее время продолжаются пять боевых столкновений.
На Ореховском направлении враг семь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки, Плавни.
На Приднепровском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль