РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8825 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
678 1

В Полтавском районе из-за атаки БпЛА повреждены дома, амбулатория и ЛЭП, двое пострадавших, - ОВА

Атака шахидов на Полтавскую область

В результате попаданий и падения обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов в Полтавском районе зафиксированы повреждения частных жилых домов, здания амбулатории, хозяйственных построек, автомобилей и линий электропередач, а также пострадали два человека.

Об этом говорится в сообщении главы Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича, опубликованном в Telegram, цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Попадания вражеских БПЛА в нескольких местах

"В течение вечера было зафиксировано падение обломков и попадания вражеских БПЛА в нескольких местах Полтавского района. Повреждены частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач", – говорится в сообщении главы Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича, опубликованном в Telegram.

Кроме того, известно о как минимум двух пострадавших в результате атаки: "На данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь на месте".

По информации главы ОВА, пожары, возникшие в результате атаки, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны Украины призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение выходных. Особую бдительность рекомендуют проявлять жителям Киева.

Читайте: Вражеские беспилотники и ракеты атакуют Украину вечером 29 мая (обновлено)

Автор: 

обстрел (32871) повреждение (177) атака (1504) Полтавская область (1411)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На днях купував молоко. Прийшла жіночка, яка теж постійно, у молочника, купує молоко та сир з сметаною. Над головою виє сигнал повітряної тривоги. Розговорилися. Згадала 3 березня 2022 року - перше бомбардування міста. Каже: "Замалим - і життя-б, лишилася... Збиралася до аптеки, за замовленими ліками. Доварювала кашу, і трохи затрималася. Поки вдягалася - вибухи. Прийшла до аптеки - руїни, дим і трупи. Трупи, переважно, людей, що до аптеки, в черзі, стояли...". Більшість - жінки похилого віку...
Аптека так і стоїть зруйнована...Тоді загинуло 17 осіб...
показать весь комментарий
30.05.2026 07:27 Ответить
 
 