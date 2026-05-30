В Полтавском районе из-за атаки БпЛА повреждены дома, амбулатория и ЛЭП, двое пострадавших, - ОВА

В результате попаданий и падения обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов в Полтавском районе зафиксированы повреждения частных жилых домов, здания амбулатории, хозяйственных построек, автомобилей и линий электропередач, а также пострадали два человека.

Об этом говорится в сообщении главы Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича, опубликованном в Telegram, цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Попадания вражеских БПЛА в нескольких местах

"В течение вечера было зафиксировано падение обломков и попадания вражеских БПЛА в нескольких местах Полтавского района. Повреждены частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач", – говорится в сообщении главы Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича, опубликованном в Telegram.

Кроме того, известно о как минимум двух пострадавших в результате атаки: "На данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь на месте".

По информации главы ОВА, пожары, возникшие в результате атаки, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны Украины призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение выходных. Особую бдительность рекомендуют проявлять жителям Киева.

Читайте: Вражеские беспилотники и ракеты атакуют Украину вечером 29 мая (обновлено)