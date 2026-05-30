Медицинское обследование Трампа: врачи не выявили серьезных проблем

Личный врач президента США сообщил, что у Дональда Трампа отличные когнитивные показатели и он по-прежнему полностью способен выполнять обязанности главы государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заключение врача Трампа.

В отчете врача Шона Барбабелли отмечается, что Трамп прошел компьютерную томографию, обследование сердечно-сосудистой системы, скрининг на онкологические заболевания и ряд профилактических медицинских процедур.

К оценке состояния здоровья президента были привлечены 22 медицинских специалиста. После трехчасового визита в медицинский центр 79-летний Трамп заявил журналистам, что обследование прошло "идеально".

Результаты обследования

Согласно отчету, вес президента составляет 238 фунтов (около 108 килограммов), что на шесть килограммов больше, чем во время предыдущего обследования в апреле 2025 года. При росте 1,9 метра его индекс массы тела составляет 29,7, что приближается к показателю ожирения, который начинается с уровня 30.

Медики рекомендовали Трампу соблюдать диету, увеличить физическую активность и работать над снижением веса.

В отчете также упоминаются синяки на руках президента. Врачи объяснили их незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий, а также побочным эффектом терапии аспирином. Среди рекомендаций медиков - переход на низкие дозы этого препарата.

В прошлом году у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность - распространенное заболевание среди пожилых людей, которое приводит к нарушению кровообращения в ногах.

Во время последнего обследования врачи зафиксировали незначительный отек голени, однако отметили, что состояние президента улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Когнитивный тест - максимальный результат

Трампу также провели Монреальскую когнитивную оценку (MoCA), которая используется для выявления когнитивных нарушений и ранних признаков деменции.

Президент набрал максимальные 30 баллов из 30 возможных. Такой же результат он демонстрировал во время предыдущих тестирований, в частности в 2018 году.

В итоге врачи заявили, что у президента США хорошее состояние сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем, а его активный рабочий график положительно влияет на общее самочувствие.

