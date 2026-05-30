Медицинское обследование Трампа: врачи не выявили серьезных проблем
Личный врач президента США сообщил, что у Дональда Трампа отличные когнитивные показатели и он по-прежнему полностью способен выполнять обязанности главы государства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заключение врача Трампа.
В отчете врача Шона Барбабелли отмечается, что Трамп прошел компьютерную томографию, обследование сердечно-сосудистой системы, скрининг на онкологические заболевания и ряд профилактических медицинских процедур.
К оценке состояния здоровья президента были привлечены 22 медицинских специалиста. После трехчасового визита в медицинский центр 79-летний Трамп заявил журналистам, что обследование прошло "идеально".
Результаты обследования
Согласно отчету, вес президента составляет 238 фунтов (около 108 килограммов), что на шесть килограммов больше, чем во время предыдущего обследования в апреле 2025 года. При росте 1,9 метра его индекс массы тела составляет 29,7, что приближается к показателю ожирения, который начинается с уровня 30.
Медики рекомендовали Трампу соблюдать диету, увеличить физическую активность и работать над снижением веса.
В отчете также упоминаются синяки на руках президента. Врачи объяснили их незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий, а также побочным эффектом терапии аспирином. Среди рекомендаций медиков - переход на низкие дозы этого препарата.
В прошлом году у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность - распространенное заболевание среди пожилых людей, которое приводит к нарушению кровообращения в ногах.
Во время последнего обследования врачи зафиксировали незначительный отек голени, однако отметили, что состояние президента улучшилось по сравнению с прошлым годом.
Когнитивный тест - максимальный результат
Трампу также провели Монреальскую когнитивную оценку (MoCA), которая используется для выявления когнитивных нарушений и ранних признаков деменции.
Президент набрал максимальные 30 баллов из 30 возможных. Такой же результат он демонстрировал во время предыдущих тестирований, в частности в 2018 году.
В итоге врачи заявили, что у президента США хорошее состояние сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем, а его активный рабочий график положительно влияет на общее самочувствие.
"Дональд Трамп не служил в армии и не участвовал в военных действиях. Во время войны во Вьетнаме он получил пять отсрочек от призыва: четыре из-за учебы в колледже, а последнюю - в 1968 году из-за диагноза «костные шпоры» (пяточные шпоры)..."
Мері Трамп, доктор клінічної психології та племінниця Дональда Трампа, характеризує психіку свого дядька як продукт деструктивної родинної динаміки. У своїй книзі вона стверджує, що він страждає від глибоких нарцисичних та антисоціальних розладів, а його поведінка обумовлена жорстоким вихованням і постійною потребою компенсувати внутрішні комплекси.
Група з 36 американських лікарів (переважно неврологи, психіатри та професори-медики) опублікувала відкриту заяву, в якій поставила під сумнів придатність Дональда Трампа обіймати посаду президента США. Експерти вказали на можливе погіршення його когнітивних функцій та ризики для безпеки. Своєю чергою, Білий дім відкидає ці застереження, посилаючись на планові медогляди.
