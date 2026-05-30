Медицинское обследование Трампа: врачи не выявили серьезных проблем

Врач Трампа обнародовал результаты медицинского обследования: когнитивный тест пройден без ошибок

Личный врач президента США сообщил, что у Дональда Трампа отличные когнитивные показатели и он по-прежнему полностью способен выполнять обязанности главы государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заключение врача Трампа.

В отчете врача Шона Барбабелли отмечается, что Трамп прошел компьютерную томографию, обследование сердечно-сосудистой системы, скрининг на онкологические заболевания и ряд профилактических медицинских процедур.

К оценке состояния здоровья президента были привлечены 22 медицинских специалиста. После трехчасового визита в медицинский центр 79-летний Трамп заявил журналистам, что обследование прошло "идеально".

Результаты обследования

Согласно отчету, вес президента составляет 238 фунтов (около 108 килограммов), что на шесть килограммов больше, чем во время предыдущего обследования в апреле 2025 года. При росте 1,9 метра его индекс массы тела составляет 29,7, что приближается к показателю ожирения, который начинается с уровня 30.

Медики рекомендовали Трампу соблюдать диету, увеличить физическую активность и работать над снижением веса.

В отчете также упоминаются синяки на руках президента. Врачи объяснили их незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий, а также побочным эффектом терапии аспирином. Среди рекомендаций медиков - переход на низкие дозы этого препарата.

В прошлом году у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность - распространенное заболевание среди пожилых людей, которое приводит к нарушению кровообращения в ногах.

Во время последнего обследования врачи зафиксировали незначительный отек голени, однако отметили, что состояние президента улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Когнитивный тест - максимальный результат

Трампу также провели Монреальскую когнитивную оценку (MoCA), которая используется для выявления когнитивных нарушений и ранних признаков деменции.

Президент набрал максимальные 30 баллов из 30 возможных. Такой же результат он демонстрировал во время предыдущих тестирований, в частности в 2018 году.

В итоге врачи заявили, что у президента США хорошее состояние сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем, а его активный рабочий график положительно влияет на общее самочувствие.

+32
Психічних проблем немає, просто ******** від народження!
30.05.2026 12:54 Ответить
+17
Мозок не знайдено.
30.05.2026 12:55 Ответить
+16
Та вони, скоріш всього, психіатрів і не задіювали... ЦЕ "ІНШЕ"...
30.05.2026 12:56 Ответить
короче - все в нього по феньшую! )
30.05.2026 12:53 Ответить
Діду зовсім хреново раз таку дічь втірают.
30.05.2026 13:08 Ответить
"доктор" пальчевський та "євролаб" не дадуть збрехати

.
30.05.2026 14:22 Ответить
Можно было анализы у Пальчевского сдать и всё.
30.05.2026 12:58 Ответить
Так за нього Венс і так в баночку надзюрив...
30.05.2026 16:01 Ответить
Його психіатор мабудь у нас на ВЛК підробляє.
30.05.2026 14:27 Ответить
Психіатри на ВЛК роблять висновки для майбутьніх захистників України..То навіщо їм Трамп? Він же більше на іншого *********** ******..

"Дональд Трамп не служил в армии и не участвовал в военных действиях. Во время войны во Вьетнаме он получил пять отсрочек от призыва: четыре из-за учебы в колледже, а последнюю - в 1968 году из-за диагноза «костные шпоры» (пяточные шпоры)..."
30.05.2026 16:06 Ответить
Комп'ютерна томографія не діагностує низький рівень інтелекту і освіти...
30.05.2026 14:32 Ответить
.. а розумові здібності побоялися дослідити? Але то таке...бо розумові здібності на здоров*я абсолютно не впливають!
30.05.2026 12:55 Ответить
Да, получается здоровый жизнерадостный дебил.
30.05.2026 12:59 Ответить
Ага... Моя мати все життя пропрацювала вчителем у школі для розумово відсталих. Так казала : "Нормальні люди мучаться, щоб народить та виростить, хоч одну-дві дитини... А ці плодяться, як кролі... Здоров'я "воляче", а розуму лише на сапу та лопату, з вилами, вистачає..."
30.05.2026 13:00 Ответить
Жесть..я в садочку УПК відпрацьовувала. Для дітей з розумовими вадами..а Ваша мати з такими все життя..
30.05.2026 13:07 Ответить
Зате мати так "наблотикалася" давать їм пояснення, відповідаючи на запитання, що і нам так пояснювала - крайнє просто та доступно... Тобто, прищепила початкові знання логічного мислення. Мені це дуже допомогло під час навчання у військовому училищі та академії... Навчився логічно формулювать та викладать свої думки - як усно, так і письмово...
А мама пішла на пенсію, з посади завуча школи. Зі званням "Заслужений учитель України"...
30.05.2026 13:32 Ответить
то лапи ломить то роги відвалюються
30.05.2026 12:59 Ответить
Негайно всіх лікарів на поліграф!
30.05.2026 13:00 Ответить
Ні..на комісію з профпридатності
30.05.2026 13:08 Ответить
мішки під очима - нирки відвалюються
30.05.2026 13:01 Ответить
Президент США Дональд Трамп періодично стикається з набряками та мішками під очима. Хоча офіційні представники заявляють про його задовільний стан здоров'я, медичні експерти та ЗМІ обговорюють це у контексті вікових змін, приймання ліків та використання наркотиків. [https://www.ukr.net/news/details/world/117652439.html 1, https://ipress.ua/news/wsj_tramp_rozpoviv_pro_nabryaky_syntsi_ta_problemy_zi_sluhom_380517.html 2]
30.05.2026 13:04 Ответить
Ага. Серйозних проблем нема. Лише веселі - увесь світ вже сміється.
30.05.2026 13:01 Ответить
сміється, чо.
- хоба, виведу бойовиків з Німеччини.
- хоба, не захищу Тайвань.
- хоба - Зейло, соглашайся на вимоги *****.
нічо собі так, прямо обсміятись мона з вибриків старого дідка? світ ковбасить від ідіота, але ж і в конвульсіях деколи на рожі сміх проступає. але це від того що нерви перебиті. якось так.
ну якось же не смішно що від настрою одного ідіота залежить буквально ..... багато чого. ти сам то де? бо смішно не всюди. вон, в Тайвані вже готуються до звільнення. їм чо, теж "смішно"?
30.05.2026 13:11 Ответить
Сміх різний буває. Не лише веселий. Є саркастичний, гіркий, невеселий.
30.05.2026 13:26 Ответить
я от трошки почитав про т.з. наполеонівські війни.
і думаю що "хтось" тільки розпочав сміятись. бо це реально.... ну, думайте що я "гоню", але це ж тільки початок якоїсь "жатви". як би цього нЕ хотілося. це реально буде доволі замітна херня(зі зниження населення), і зараз це лише початок. може ви і теж таке щось думаєш, але мені то стопроц. ясно що Ілон Маск правий про те що світ - це симуляція.
30.05.2026 13:31 Ответить
Ну, те що світ є "симуляція" доводять фізики. Маск же барига-авантюрист, не вчений. Може щось чув, але пояснити не зможе. А про "жатву" - мабуть це частина еволюції. А еволюція сама не знає куди веде. Не факт що не приведе до летального завершення нашої системи - не кожне життя має вижити. Швидше навпаки. Були/є/будуть інші спроби. Якось так.
30.05.2026 13:39 Ответить
Відхилень не виявлено, це його звичайний стан.
30.05.2026 13:02 Ответить
Ага. А хто ж ризикне сказати що у Тромба проблеми тим більше з головою. Завтра ж його знайдуть мертвим з діагнозом серцевий напад, як у прокурорів що його судили
30.05.2026 13:04 Ответить
Наш Льоня Черновєцький був ще більш здоровий, ніж Трамп. Когнітівні функції - це тіпа йому дають ложку каші а він відкриває рот?
30.05.2026 13:05 Ответить
Как только он скажет "иранцы тоже люди,они имеют право поставлять путину шахеды и иметь ядерную бабаху",а его республиканцы в конгрессе будут кричать " финансирование американской армии это популизм",тогда можно будет доставать смирительные рубашки,а пока психиатричка должна приехать за иными пациентами.
30.05.2026 13:06 Ответить
ну якщо чудак казав що він базарить з т.з. "богом", то це вже ознака того що його виборці - просто булшіт, яким він не підтирається навіть, а в рило якому він кидає папір, яким тільки що підтерся. якусь там конституцію наприклад.
хоча...... у нас же ще гірше. виборці. Трамп хоч не знущався над країною і не говорив принципово і завжди скажемо на французскам. так що у нас виборцям в рило летів не тільки папір, а й дещо поважче. Але нічо, вибрали як миленькі, їжТЕ. ну ще ладно помилились, але зараз підтримка, тоді як є відео навіть де ця су, ой, посадять за оньтісімітізьму ж!! - як цей пан каже що.... так, а це теж оньтісімітізьм? ну, назвати суку *****, але ж скажуть що я просто ненавиджу все іудєйскоє? от в чому питання. так що - підтримую всі починання Потужника, незламно слідую лінії партії, Свинарчуків на нари, а Борігу - в Ростов - житирукиобнімати.
тьху! і смішно думати що Трамп планує віддати владу, яка його ...... нова, ну, скажемо так, є ж рішення суду тупо навіть "на руках" про шахрайство. нічого не треба доводити, просто на 5 рочків для початку садиш, а потім розгрібаєш те що він натворив, хоча на посаді він був типу непідсудним. Ну ок, тоді що він натусував на острові, це ж було вже. давно вже. і він це знає. як і дехто Зейло - тупо вихід з влади = тікай сволоч, тікай! і не дуже є куди ж.
30.05.2026 13:06 Ответить
Тобто Трамп - цілком нормальний ідіот.Таких в Штатах кожен другий...а скоро буде кожен...
30.05.2026 13:06 Ответить
Просто голову забули обстежити.
30.05.2026 13:07 Ответить
Діда досі звинувачують у десятках зґвалтуваннях. Молоді кобили, навіть порнозірки. Бичара ще Зеленського переживе.
30.05.2026 13:07 Ответить
звісно що Трампа слід знищити, проте!
якщо блін якась баба якогось мужика звинувачує в тому що він 23 роки тому щось там робив, і це чула її подруга по телефону....
то це навпаки - круто для того кого звинувачують. хоча це дикість якась - як можна стверджувати з нулем доказів про те що ти мовчала 23 роки? так що... ну от для чого? чи як? ну так ваша дочка путіна звинуватить в тому самому, ну і шо? Чи Макрона. ну це ж тупо. це їм якраз крутіше, тіпа - Вот відітє, лібєрали уже і шлюх падкупают!!111!1
30.05.2026 14:38 Ответить
Крім маразму.
30.05.2026 13:08 Ответить
це в населення маразм.
ой... згадуємо вибори у нас.
і затикаємо хавальники.
бо це вперше в історії так тупо так облапошити .... вроді би адекватних людей.
ну, просто ж видно було всім хто такий Зейло. але всі весело бросились підписувати вирок.
і тут воно ж не збрехало - вирок. слива Бобул що хоч вивчило укр. мову, але це вже таке, легше лошкам навісити було "єднальність". та тьху ж жесть яка. ну реально так тупо.... і тоді - геніально виходить, охмурити всі оці масі поржачників. хоч поржали чо. оці маси полу..дарів. інакше не назвати їх, самі за вирок проголосували ж.
30.05.2026 14:33 Ответить
Мозг не найден, для Трампа это норма).
30.05.2026 13:10 Ответить
Особистого лікаря перевірили на профпригодність?
30.05.2026 13:11 Ответить
В довбой.ба завжди все "ідеально" тому він і довбой.б.
30.05.2026 13:12 Ответить
Ці лікарі кИздять як троцкій!!! Іх явно попередели або нарциз здоровий або вашу карьєру знищать, та і їхні сім'ї постраждають!!! Нарциз єпанутий на всю голову, в психушку його!!!
30.05.2026 13:16 Ответить
Шоу для довбодятлів. Трамп навіть не сцяв у баночку - він просто заплатив, щоб медична комісія посцяла в очі виборцям.
30.05.2026 13:18 Ответить
Здоров'я президентів завжди було державною таємницею.
30.05.2026 13:19 Ответить
Мабуть лікары були з ТЦК та СП
30.05.2026 13:21 Ответить
Лікар Джон Гартнер про психічний стан трампа

https://streamable.com/6mpdsf
30.05.2026 13:22 Ответить
Яка частина від "сделок" пішла на лікарів? Може ФБР знає?
30.05.2026 13:25 Ответить
"лікарі не виявили серйозних проблем"..
А на хера воно їм, якщо б "виявили" і поставили діагноз "ідіот" серйозні проблеми почалися б у самих лікарів.
30.05.2026 13:26 Ответить
"Президент набрав максимальні 30 балів із 30 можливих"
30.05.2026 13:35 Ответить
Немає проблем , це тому що деменція і олігофренія серед світової еліти - майже норма, бо кажуть "блюдолизи", що це від великого розуму і надлишкового креативу.
30.05.2026 13:36 Ответить
Дивно, шо не 146 з 30
30.05.2026 13:38 Ответить
..лікарі не виявили серйозних проблем... Значить дуркуватиме ще довго...
30.05.2026 13:40 Ответить
Це самий здоровий президент за весь час існування Америки.
30.05.2026 13:45 Ответить
"Медичне обстеження Трампа: лікарі не виявили серйозних проблем".
А скільки то людей з серйозними проблемами не схвалюють висновок 22 амер.провідних медичних спеціалістів...
30.05.2026 13:48 Ответить
Хто такий особистий лікар? Це той лікар якому платить клієнт-пацієнт. А ,як відомо, хто платить той і замовляє музику! Питання є? Отож!
30.05.2026 13:49 Ответить
Це приблизно як в мене на ВЛК, коли здуру вирішив повернутися на війноньку після звільнення за станом..
30.05.2026 13:50 Ответить
Тут,здуру,поголовно,в т.ч. в 19-му було.
А "До оцінки стану здоров'я президента були залучені 22 медичні спеціалісти. Після тригодинного візиту до медичного центру 79-річний Трамп заявив журналістам...".
Треба ж читати все,а не лише заговолок.
30.05.2026 13:57 Ответить
Не виявили- то й добре, але навіщо тоді кожен тиждень проходити медогляд?
30.05.2026 14:16 Ответить
Медичне обстеження Трампа: лікарі не виявили серйозних проблем Джерело: https://censor.net/ua/n4005870потім медики загадково посміхнулись... Вага, тиск це все зрозуміло... Хто колись працював у контролюючих органах той розуміє, що є критичні ділянки(питання) на територію яких НЕ ТРЕБА заходити. Називаеться - не потрапило до вибірки!!!!!
30.05.2026 14:26 Ответить
Только пуля казака во степи догонит, Только пуля казака с коня собьёт.
30.05.2026 14:43 Ответить
ШІ
Мері Трамп, доктор клінічної психології та племінниця Дональда Трампа, характеризує психіку свого дядька як продукт деструктивної родинної динаміки. У своїй книзі вона стверджує, що він страждає від глибоких нарцисичних та антисоціальних розладів, а його поведінка обумовлена жорстоким вихованням і постійною потребою компенсувати внутрішні комплекси.
ШІ
Група з 36 американських лікарів (переважно неврологи, психіатри та професори-медики) опублікувала відкриту заяву, в якій поставила під сумнів придатність Дональда Трампа обіймати посаду президента США. Експерти вказали на можливе погіршення його когнітивних функцій та ризики для безпеки. Своєю чергою, Білий дім відкидає ці застереження, посилаючись на планові медогляди.

30.05.2026 14:50 Ответить
Доктор Шон Барбабелла склав звіт і поїхав додому на новенькому Ферарі.
30.05.2026 14:58 Ответить
Навіщо ви так, лікарям можна вірити, їх особисто трампонутий відбирав. Та і сказав або я здоровий, або ви не лікарі
30.05.2026 15:02 Ответить
Струсу мозку не було -
Струшувати було нічого!
30.05.2026 15:21 Ответить
Какие могут быть проблемы у проблемы?
