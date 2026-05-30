"Медичне обстеження Трампа: лікарі не виявили серйозних проблем".

Особистий лікар президента США повідомив, що Дональд Трамп має відмінні когнітивні показники та залишається повністю придатним до роботи на посаді глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Associated Press із посиланням на висновок лікаря Трампа.

У звіті лікаря Шона Барбабелли зазначається, що Трамп пройшов комп’ютерну томографію, обстеження серцево-судинної системи, скринінг на онкологічні захворювання та низку профілактичних медичних процедур.

До оцінки стану здоров’я президента були залучені 22 медичні спеціалісти. Після тригодинного візиту до медичного центру 79-річний Трамп заявив журналістам, що обстеження пройшло "ідеально".

Результати обстеження

Згідно зі звітом, вага президента становить 238 фунтів (близько 108 кілограмів), що на шість кілограмів більше, ніж під час попереднього обстеження у квітні 2025 року. При зрості 1,9 метра його індекс маси тіла становить 29,7, що наближається до показника ожиріння, який починається з рівня 30.

Медики рекомендували Трампу дотримуватися дієти, збільшити фізичну активність та працювати над зниженням ваги.

У звіті також згадуються синці на руках президента. Лікарі пояснили їх незначним подразненням м’яких тканин через часті рукостискання, а також побічним ефектом терапії аспірином. Серед рекомендацій медиків - перехід на низькі дози цього препарату.

Минулого року у Трампа діагностували хронічну венозну недостатність - поширене захворювання серед людей похилого віку, яке призводить до порушення кровообігу в ногах.

Під час останнього обстеження лікарі зафіксували незначний набряк гомілки, проте зазначили, що стан президента покращився порівняно з минулим роком.

Когнітивний тест - максимальний результат

Трампу також провели Монреальську когнітивну оцінку (MoCA), яка використовується для виявлення когнітивних порушень і ранніх ознак деменції.

Президент набрав максимальні 30 балів із 30 можливих. Такий самий результат він демонстрував під час попередніх тестувань, зокрема у 2018 році.

У підсумку лікарі заявили, що президент США має добрий стан серцево-судинної, легеневої та неврологічної систем, а його активний робочий графік позитивно впливає на загальне самопочуття.

