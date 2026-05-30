Медичне обстеження Трампа: лікарі не виявили серйозних проблем

Лікар Трампа оприлюднив результати медичного обстеження: когнітивний тест пройдено без помилок

Особистий лікар президента США повідомив, що Дональд Трамп має відмінні когнітивні показники та залишається повністю придатним до роботи на посаді глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Associated Press із посиланням на висновок лікаря Трампа.

У звіті лікаря Шона Барбабелли зазначається, що Трамп пройшов комп’ютерну томографію, обстеження серцево-судинної системи, скринінг на онкологічні захворювання та низку профілактичних медичних процедур.

До оцінки стану здоров’я президента були залучені 22 медичні спеціалісти. Після тригодинного візиту до медичного центру 79-річний Трамп заявив журналістам, що обстеження пройшло "ідеально".

Результати обстеження

Згідно зі звітом, вага президента становить 238 фунтів (близько 108 кілограмів), що на шість кілограмів більше, ніж під час попереднього обстеження у квітні 2025 року. При зрості 1,9 метра його індекс маси тіла становить 29,7, що наближається до показника ожиріння, який починається з рівня 30.

Медики рекомендували Трампу дотримуватися дієти, збільшити фізичну активність та працювати над зниженням ваги.

У звіті також згадуються синці на руках президента. Лікарі пояснили їх незначним подразненням м’яких тканин через часті рукостискання, а також побічним ефектом терапії аспірином. Серед рекомендацій медиків - перехід на низькі дози цього препарату.

Минулого року у Трампа діагностували хронічну венозну недостатність - поширене захворювання серед людей похилого віку, яке призводить до порушення кровообігу в ногах.

Під час останнього обстеження лікарі зафіксували незначний набряк гомілки, проте зазначили, що стан президента покращився порівняно з минулим роком.

Когнітивний тест - максимальний результат

Трампу також провели Монреальську когнітивну оцінку (MoCA), яка використовується для виявлення когнітивних порушень і ранніх ознак деменції.

Президент набрав максимальні 30 балів із 30 можливих. Такий самий результат він демонстрував під час попередніх тестувань, зокрема у 2018 році.

У підсумку лікарі заявили, що президент США має добрий стан серцево-судинної, легеневої та неврологічної систем, а його активний робочий графік позитивно впливає на загальне самопочуття.

+15
Психічних проблем немає, просто ******** від народження!
30.05.2026 12:54 Відповісти
+11
Та вони, скоріш всього, психіатрів і не задіювали... ЦЕ "ІНШЕ"...
30.05.2026 12:56 Відповісти
+9
Мозок не знайдено.
30.05.2026 12:55 Відповісти
короче - все в нього по феньшую! )
30.05.2026 12:53 Відповісти
Діду зовсім хреново раз таку дічь втірают.
30.05.2026 13:08 Відповісти
Можно было анализы у Пальчевского сдать и всё.
30.05.2026 12:58 Відповісти
.. а розумові здібності побоялися дослідити? Але то таке...бо розумові здібності на здоров*я абсолютно не впливають!
30.05.2026 12:55 Відповісти
Да, получается здоровый жизнерадостный дебил.
30.05.2026 12:59 Відповісти
Ага... Моя мати все життя пропрацювала вчителем у школі для розумово відсталих. Так казала : "Нормальні люди мучаться, щоб народить та виростить, хоч одну-дві дитини... А ці плодяться, як кролі... Здоров'я "воляче", а розуму лише на сапу та лопату, з вилами, вистачає..."
30.05.2026 13:00 Відповісти
Жесть..я в садочку УПК відпрацьовувала. Для дітей з розумовими вадами..а Ваша мати з такими все життя..
30.05.2026 13:07 Відповісти
Зате мати так "наблотикалася" давать їм пояснення, відповідаючи на запитання, що і нам так пояснювала - крайнє просто та доступно... Тобто, прищепила початкові знання логічного мислення. Мені це дуже допомогло під час навчання у військовому училищі та академії... Навчився логічно формулювать та викладать свої думки - як усно, так і письмово...
А мама пішла на пенсію, з посади завуча школи. Зі званням "Заслужений учитель України"...
30.05.2026 13:32 Відповісти
то лапи ломить то роги відвалюються
30.05.2026 12:59 Відповісти
Негайно всіх лікарів на поліграф!
30.05.2026 13:00 Відповісти
Ні..на комісію з профпридатності
30.05.2026 13:08 Відповісти
мішки під очима - нирки відвалюються
30.05.2026 13:01 Відповісти
Президент США Дональд Трамп періодично стикається з набряками та мішками під очима. Хоча офіційні представники заявляють про його задовільний стан здоров'я, медичні експерти та ЗМІ обговорюють це у контексті вікових змін, приймання ліків та використання наркотиків. [https://www.ukr.net/news/details/world/117652439.html 1, https://ipress.ua/news/wsj_tramp_rozpoviv_pro_nabryaky_syntsi_ta_problemy_zi_sluhom_380517.html 2]
30.05.2026 13:04 Відповісти
Ага. Серйозних проблем нема. Лише веселі - увесь світ вже сміється.
30.05.2026 13:01 Відповісти
сміється, чо.
- хоба, виведу бойовиків з Німеччини.
- хоба, не захищу Тайвань.
- хоба - Зейло, соглашайся на вимоги *****.
нічо собі так, прямо обсміятись мона з вибриків старого дідка? світ ковбасить від ідіота, але ж і в конвульсіях деколи на рожі сміх проступає. але це від того що нерви перебиті. якось так.
ну якось же не смішно що від настрою одного ідіота залежить буквально ..... багато чого. ти сам то де? бо смішно не всюди. вон, в Тайвані вже готуються до звільнення. їм чо, теж "смішно"?
30.05.2026 13:11 Відповісти
Сміх різний буває. Не лише веселий. Є саркастичний, гіркий, невеселий.
30.05.2026 13:26 Відповісти
я от трошки почитав про т.з. наполеонівські війни.
і думаю що "хтось" тільки розпочав сміятись. бо це реально.... ну, думайте що я "гоню", але це ж тільки початок якоїсь "жатви". як би цього нЕ хотілося. це реально буде доволі замітна херня(зі зниження населення), і зараз це лише початок. може ви і теж таке щось думаєш, але мені то стопроц. ясно що Ілон Маск правий про те що світ - це симуляція.
30.05.2026 13:31 Відповісти
Ну, те що світ є "симуляція" доводять фізики. Маск же барига-авантюрист, не вчений. Може щось чув, але пояснити не зможе. А про "жатву" - мабуть це частина еволюції. А еволюція сама не знає куди веде. Не факт що не приведе до летального завершення нашої системи - не кожне життя має вижити. Швидше навпаки. Були/є/будуть інші спроби. Якось так.
30.05.2026 13:39 Відповісти
Відхилень не виявлено, це його звичайний стан.
30.05.2026 13:02 Відповісти
Ага. А хто ж ризикне сказати що у Тромба проблеми тим більше з головою. Завтра ж його знайдуть мертвим з діагнозом серцевий напад, як у прокурорів що його судили
30.05.2026 13:04 Відповісти
Наш Льоня Черновєцький був ще більш здоровий, ніж Трамп. Когнітівні функції - це тіпа йому дають ложку каші а він відкриває рот?
30.05.2026 13:05 Відповісти
Как только он скажет "иранцы тоже люди,они имеют право поставлять путину шахеды и иметь ядерную бабаху",а его республиканцы в конгрессе будут кричать " финансирование американской армии это популизм",тогда можно будет доставать смирительные рубашки,а пока психиатричка должна приехать за иными пациентами.
30.05.2026 13:06 Відповісти
ну якщо чудак казав що він базарить з т.з. "богом", то це вже ознака того що його виборці - просто булшіт, яким він не підтирається навіть, а в рило якому він кидає папір, яким тільки що підтерся. якусь там конституцію наприклад.
хоча...... у нас же ще гірше. виборці. Трамп хоч не знущався над країною і не говорив принципово і завжди скажемо на французскам. так що у нас виборцям в рило летів не тільки папір, а й дещо поважче. Але нічо, вибрали як миленькі, їжТЕ. ну ще ладно помилились, але зараз підтримка, тоді як є відео навіть де ця су, ой, посадять за оньтісімітізьму ж!! - як цей пан каже що.... так, а це теж оньтісімітізьм? ну, назвати суку *****, але ж скажуть що я просто ненавиджу все іудєйскоє? от в чому питання. так що - підтримую всі починання Потужника, незламно слідую лінії партії, Свинарчуків на нари, а Борігу - в Ростов - житирукиобнімати.
тьху! і смішно думати що Трамп планує віддати владу, яка його ...... нова, ну, скажемо так, є ж рішення суду тупо навіть "на руках" про шахрайство. нічого не треба доводити, просто на 5 рочків для початку садиш, а потім розгрібаєш те що він натворив, хоча на посаді він був типу непідсудним. Ну ок, тоді що він натусував на острові, це ж було вже. давно вже. і він це знає. як і дехто Зейло - тупо вихід з влади = тікай сволоч, тікай! і не дуже є куди ж.
30.05.2026 13:06 Відповісти
Тобто Трамп - цілком нормальний ідіот.Таких в Штатах кожен другий...а скоро буде кожен...
30.05.2026 13:06 Відповісти
Просто голову забули обстежити.
30.05.2026 13:07 Відповісти
Діда досі звинувачують у десятках зґвалтуваннях. Молоді кобили, навіть порнозірки. Бичара ще Зеленського переживе.
30.05.2026 13:07 Відповісти
Крім маразму.
30.05.2026 13:08 Відповісти
Мозг не найден, для Трампа это норма).
30.05.2026 13:10 Відповісти
Особистого лікаря перевірили на профпригодність?
30.05.2026 13:11 Відповісти
В довбой.ба завжди все "ідеально" тому він і довбой.б.
30.05.2026 13:12 Відповісти
Ці лікарі кИздять як троцкій!!! Іх явно попередели або нарциз здоровий або вашу карьєру знищать, та і їхні сім'ї постраждають!!! Нарциз єпанутий на всю голову, в психушку його!!!
30.05.2026 13:16 Відповісти
Шоу для довбодятлів. Трамп навіть не сцяв у баночку - він просто заплатив, щоб медична комісія посцяла в очі виборцям.
30.05.2026 13:18 Відповісти
Здоров'я президентів завжди було державною таємницею.
30.05.2026 13:19 Відповісти
Мабуть лікары були з ТЦК та СП
30.05.2026 13:21 Відповісти
Лікар Джон Гартнер про психічний стан трампа

https://streamable.com/6mpdsf
30.05.2026 13:22 Відповісти
Яка частина від "сделок" пішла на лікарів? Може ФБР знає?
30.05.2026 13:25 Відповісти
"лікарі не виявили серйозних проблем"..
А на хера воно їм, якщо б "виявили" і поставили діагноз "ідіот" серйозні проблеми почалися б у самих лікарів.
30.05.2026 13:26 Відповісти
"Президент набрав максимальні 30 балів із 30 можливих"
30.05.2026 13:35 Відповісти
Немає проблем , це тому що деменція і олігофренія серед світової еліти - майже норма, бо кажуть "блюдолизи", що це від великого розуму і надлишкового креативу.
30.05.2026 13:36 Відповісти
Дивно, шо не 146 з 30
30.05.2026 13:38 Відповісти
..лікарі не виявили серйозних проблем... Значить дуркуватиме ще довго...
30.05.2026 13:40 Відповісти
Це самий здоровий президент за весь час існування Америки.
30.05.2026 13:45 Відповісти
"Медичне обстеження Трампа: лікарі не виявили серйозних проблем".
А скільки то людей з серйозними проблемами не схвалюють висновок 22 амер.провідних медичних спеціалістів...
30.05.2026 13:48 Відповісти
Хто такий особистий лікар? Це той лікар якому платить клієнт-пацієнт. А ,як відомо, хто платить той і замовляє музику! Питання є? Отож!
30.05.2026 13:49 Відповісти
Це приблизно як в мене на ВЛК, коли здуру вирішив повернутися на війноньку після звільнення за станом..
30.05.2026 13:50 Відповісти
Тут,здуру,поголовно,в т.ч. в 19-му було.
А "До оцінки стану здоров'я президента були залучені 22 медичні спеціалісти. Після тригодинного візиту до медичного центру 79-річний Трамп заявив журналістам...".
Треба ж читати все,а не лише заговолок.
30.05.2026 13:57 Відповісти
 
 