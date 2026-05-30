Медичне обстеження Трампа: лікарі не виявили серйозних проблем
Особистий лікар президента США повідомив, що Дональд Трамп має відмінні когнітивні показники та залишається повністю придатним до роботи на посаді глави держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Associated Press із посиланням на висновок лікаря Трампа.
У звіті лікаря Шона Барбабелли зазначається, що Трамп пройшов комп’ютерну томографію, обстеження серцево-судинної системи, скринінг на онкологічні захворювання та низку профілактичних медичних процедур.
До оцінки стану здоров’я президента були залучені 22 медичні спеціалісти. Після тригодинного візиту до медичного центру 79-річний Трамп заявив журналістам, що обстеження пройшло "ідеально".
Результати обстеження
Згідно зі звітом, вага президента становить 238 фунтів (близько 108 кілограмів), що на шість кілограмів більше, ніж під час попереднього обстеження у квітні 2025 року. При зрості 1,9 метра його індекс маси тіла становить 29,7, що наближається до показника ожиріння, який починається з рівня 30.
Медики рекомендували Трампу дотримуватися дієти, збільшити фізичну активність та працювати над зниженням ваги.
У звіті також згадуються синці на руках президента. Лікарі пояснили їх незначним подразненням м’яких тканин через часті рукостискання, а також побічним ефектом терапії аспірином. Серед рекомендацій медиків - перехід на низькі дози цього препарату.
Минулого року у Трампа діагностували хронічну венозну недостатність - поширене захворювання серед людей похилого віку, яке призводить до порушення кровообігу в ногах.
Під час останнього обстеження лікарі зафіксували незначний набряк гомілки, проте зазначили, що стан президента покращився порівняно з минулим роком.
Когнітивний тест - максимальний результат
Трампу також провели Монреальську когнітивну оцінку (MoCA), яка використовується для виявлення когнітивних порушень і ранніх ознак деменції.
Президент набрав максимальні 30 балів із 30 можливих. Такий самий результат він демонстрував під час попередніх тестувань, зокрема у 2018 році.
У підсумку лікарі заявили, що президент США має добрий стан серцево-судинної, легеневої та неврологічної систем, а його активний робочий графік позитивно впливає на загальне самопочуття.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А мама пішла на пенсію, з посади завуча школи. Зі званням "Заслужений учитель України"...
- хоба, виведу бойовиків з Німеччини.
- хоба, не захищу Тайвань.
- хоба - Зейло, соглашайся на вимоги *****.
нічо собі так, прямо обсміятись мона з вибриків старого дідка? світ ковбасить від ідіота, але ж і в конвульсіях деколи на рожі сміх проступає. але це від того що нерви перебиті. якось так.
ну якось же не смішно що від настрою одного ідіота залежить буквально ..... багато чого. ти сам то де? бо смішно не всюди. вон, в Тайвані вже готуються до звільнення. їм чо, теж "смішно"?
і думаю що "хтось" тільки розпочав сміятись. бо це реально.... ну, думайте що я "гоню", але це ж тільки початок якоїсь "жатви". як би цього нЕ хотілося. це реально буде доволі замітна херня(зі зниження населення), і зараз це лише початок. може ви і теж таке щось думаєш, але мені то стопроц. ясно що Ілон Маск правий про те що світ - це симуляція.
хоча...... у нас же ще гірше. виборці. Трамп хоч не знущався над країною і не говорив принципово і завжди скажемо на французскам. так що у нас виборцям в рило летів не тільки папір, а й дещо поважче. Але нічо, вибрали як миленькі, їжТЕ. ну ще ладно помилились, але зараз підтримка, тоді як є відео навіть де ця су, ой, посадять за оньтісімітізьму ж!! - як цей пан каже що.... так, а це теж оньтісімітізьм? ну, назвати суку *****, але ж скажуть що я просто ненавиджу все іудєйскоє? от в чому питання. так що - підтримую всі починання Потужника, незламно слідую лінії партії, Свинарчуків на нари, а Борігу - в Ростов - житирукиобнімати.
тьху! і смішно думати що Трамп планує віддати владу, яка його ...... нова, ну, скажемо так, є ж рішення суду тупо навіть "на руках" про шахрайство. нічого не треба доводити, просто на 5 рочків для початку садиш, а потім розгрібаєш те що він натворив, хоча на посаді він був типу непідсудним. Ну ок, тоді що він натусував на острові, це ж було вже. давно вже. і він це знає. як і дехто Зейло - тупо вихід з влади = тікай сволоч, тікай! і не дуже є куди ж.
https://streamable.com/6mpdsf
А на хера воно їм, якщо б "виявили" і поставили діагноз "ідіот" серйозні проблеми почалися б у самих лікарів.
А скільки то людей з серйозними проблемами не схвалюють висновок 22 амер.провідних медичних спеціалістів...
А "До оцінки стану здоров'я президента були залучені 22 медичні спеціалісти. Після тригодинного візиту до медичного центру 79-річний Трамп заявив журналістам...".
Треба ж читати все,а не лише заговолок.