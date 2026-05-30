Угроза массированного удара РФ остается актуальной, наша ПВО в готовности, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что информация разведок о возможности массированного российского удара по Украине остается актуальной и в эти сутки.
Об этом онсообщил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Угроза массированной атаки актуальна
Глава государства в очередной раз призвал граждан быть максимально внимательными к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать угрозы.
"Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Вера в то, что кто-то там, в Москве, одумается, отсутствует. Обязательно берегите жизнь – реагируйте на опасности", – подчеркнул Зеленский.
Эффективность сбивания "Шахедов"
В то же время президент заверил, что украинские силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в максимальной готовности к отражению атаки — настолько, насколько это позволяют имеющиеся запасы вооружения.
- По его словам, эффективность сбивания вражеских дронов-камикадзе "Шахед" нашими воинами в настоящее время стабильно превышает 90% и держится на уровне 90–93%.
Что касается защиты от крылатых и баллистических ракет, Зеленский отметил, что Украина ведет непрерывную работу со всеми союзниками для привлечения новых взносов в программу PURL, а также ищет альтернативные пути поставки дефицитных ракет для ПВО.
сходка ******?
1) наступ з білорусі
2) масований обстріл
З першим будь-якої миті і з другим так само.
Де твоя обійцяна повна, безброньова та безвідстрочкова мобідізація?!
Де ротація тим воїнам ЗСУ, хто ще з 2022 року в окопах?!
K-Буданов та Z-еленський!
Або ухилянтів мобілізуєш ти, або Українці самі будуть відловлювати псевдостудентів, "надгеніальних" вчителів, приподів коеджів та універів, лікарів, офісних працівників, IT-шників й т.д. та мобілізовувати, щоб їх Герої ЗСУ могли пройти відновлення!!!
Це саме той стан, у якому ми потрібні ЗЄ.
там же його глядачі , вони йому плескали з усіх сил, бо анекдоти про хохлів смішні були