Угроза массированного удара РФ остается актуальной, наша ПВО в готовности, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация разведок о возможности массированного российского удара по Украине остается актуальной и в эти сутки.

Об этом он сообщил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства в очередной раз призвал граждан быть максимально внимательными к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать угрозы.

"Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Вера в то, что кто-то там, в Москве, одумается, отсутствует. Обязательно берегите жизнь – реагируйте на опасности", – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент заверил, что украинские силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в максимальной готовности к отражению атаки — настолько, насколько это позволяют имеющиеся запасы вооружения.

  • По его словам, эффективность сбивания вражеских дронов-камикадзе "Шахед" нашими воинами в настоящее время стабильно превышает 90% и держится на уровне 90–93%.

Что касается защиты от крылатых и баллистических ракет, Зеленский отметил, что Украина ведет непрерывную работу со всеми союзниками для привлечения новых взносов в программу PURL, а также ищет альтернативные пути поставки дефицитных ракет для ПВО.

Янелох, не пугай. Пока эта мишпуха здесь, не вдарят. Умеров- живой щит Украины.
30.05.2026 20:20 Ответить
не можу зрозуміти що цим фото ці Zельоні ******** хотіли показати ?

сходка ******?
30.05.2026 20:22 Ответить
Каждую ночь, а в последнее время и днем, канонада ПВО и прилеты. Спасибо за информацию, ********.
30.05.2026 20:25 Ответить
Досраки всі ті їхні удари, кацапстан вже давно програв війну, а це його останні метастази!
30.05.2026 20:20 Ответить
Зі мною точно такий же зомбак працює. Чи це ти, Костя?🤔
30.05.2026 20:48 Ответить
"Хорошо сидят"(с).
30.05.2026 20:23 Ответить
маркс, енгельс, лєнін тапримкнувшийдонихзєля ))
30.05.2026 20:26 Ответить
Показали они здесь только то, что в кране ПОКА есть вода.
30.05.2026 20:28 Ответить
Хто в країні вори в законі.
30.05.2026 20:41 Ответить
схоже на ШІ
30.05.2026 20:32 Ответить
Та ми вже запам'ятали і навіть записали:

1) наступ з білорусі
2) масований обстріл

З першим будь-якої миті і з другим так само.
30.05.2026 20:22 Ответить
Каждую ночь, а в последнее время и днем, канонада ПВО и прилеты. Спасибо за информацию, ********.
30.05.2026 20:25 Ответить
А ми по москві, по москві
30.05.2026 20:27 Ответить
Бойовими шампурами.)
30.05.2026 20:59 Ответить
Вже настільки напружені нерви, що в кожній літаючій вороні, шахед бачиться.)
30.05.2026 20:28 Ответить
Z-еленський!
Де твоя обійцяна повна, безброньова та безвідстрочкова мобідізація?!
Де ротація тим воїнам ЗСУ, хто ще з 2022 року в окопах?!
K-Буданов та Z-еленський!
Або ухилянтів мобілізуєш ти, або Українці самі будуть відловлювати псевдостудентів, "надгеніальних" вчителів, приподів коеджів та універів, лікарів, офісних працівників, IT-шників й т.д. та мобілізовувати, щоб їх Герої ЗСУ могли пройти відновлення!!!
30.05.2026 20:36 Ответить
Сциться та бійтеся!!!!

Це саме той стан, у якому ми потрібні ЗЄ.
30.05.2026 20:38 Ответить
А в ответ стада фламинго полетят на мацкву, да зедрот?
30.05.2026 20:38 Ответить
звісно що ні.
там же його глядачі , вони йому плескали з усіх сил, бо анекдоти про хохлів смішні були
30.05.2026 20:55 Ответить
Років на 50 в Україні будуть ненавидіти кловунів.
30.05.2026 20:43 Ответить
З БС так і не відкликав сотні операторів бпла,бо мирне небо для арабів- понад усе.
30.05.2026 20:46 Ответить
 
 