Угроза массированного удара РФ остается актуальной, наша ПВО в готовности, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация разведок о возможности массированного российского удара по Украине остается актуальной и в эти сутки.

Об этом онсообщил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Угроза массированной атаки актуальна

Глава государства в очередной раз призвал граждан быть максимально внимательными к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать угрозы.

"Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Вера в то, что кто-то там, в Москве, одумается, отсутствует. Обязательно берегите жизнь – реагируйте на опасности", – подчеркнул Зеленский.

Эффективность сбивания "Шахедов"

В то же время президент заверил, что украинские силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в максимальной готовности к отражению атаки — настолько, насколько это позволяют имеющиеся запасы вооружения.

По его словам, эффективность сбивания вражеских дронов-камикадзе "Шахед" нашими воинами в настоящее время стабильно превышает 90% и держится на уровне 90–93%.

Что касается защиты от крылатых и баллистических ракет, Зеленский отметил, что Украина ведет непрерывную работу со всеми союзниками для привлечения новых взносов в программу PURL, а также ищет альтернативные пути поставки дефицитных ракет для ПВО.

