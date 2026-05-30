Загроза масованого удару РФ залишається актуальною, наша ППО в готовності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформація від розвідок про можливість масованого російського удару по Україні залишається актуальною і цієї доби.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Загроза масованої атаки актуальна

Глава держави вкотре закликав громадян бути максимально уважними до сигналів повітряної тривоги та не ігнорувати загрози.

"Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя – реагуйте на небезпеки", - наголосив Зеленський.

Ефективність збиття "Шахедів"

Водночас президент запевнив, що українські сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та бойова авіація перебувають у максимальній готовності до відбиття атаки — настільки, наскільки це дозволяють наявні запаси озброєння.

За його словами, ефективність збиття ворожих дронів-камікадзе "Шахед" нашими воїнами наразі стабільно перевищує 90% і тримається на рівні 90–93%.

Щодо захисту від крилатих та балістичних ракет, Зеленський зазначив, що Україна веде безперервну роботу з усіма союзниками для залучення нових внесків у програму PURL, а також шукає альтернативні шляхи постачання дефіцитних ракет для ППО.

