Загроза масованого удару РФ залишається актуальною, наша ППО в готовності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформація від розвідок про можливість масованого російського удару по Україні залишається актуальною і цієї доби.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Загроза масованої атаки актуальна

Глава держави вкотре закликав громадян бути максимально уважними до сигналів повітряної тривоги та не ігнорувати загрози.

"Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя – реагуйте на небезпеки", - наголосив Зеленський.

Ефективність збиття "Шахедів"

Водночас президент запевнив, що українські сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та бойова авіація перебувають у максимальній готовності до відбиття атаки — настільки, наскільки це дозволяють наявні запаси озброєння.

  • За його словами, ефективність збиття ворожих дронів-камікадзе "Шахед" нашими воїнами наразі стабільно перевищує 90% і тримається на рівні 90–93%.

Щодо захисту від крилатих та балістичних ракет, Зеленський зазначив, що Україна веде безперервну роботу з усіма союзниками для залучення нових внесків у програму PURL, а також шукає альтернативні шляхи постачання дефіцитних ракет для ППО.

не можу зрозуміти що цим фото ці Zельоні ******** хотіли показати ?

сходка ******?
Каждую ночь, а в последнее время и днем, канонада ПВО и прилеты. Спасибо за информацию, ********.
Янелох, не пугай. Пока эта мишпуха здесь, не вдарят. Умеров- живой щит Украины.
Досраки всі ті їхні удари, кацапстан вже давно програв війну, а це його останні метастази!
Зі мною точно такий же зомбак працює. Чи це ти, Костя?🤔
маркс, енгельс, лєнін тапримкнувшийдонихзєля ))
Показали они здесь только то, что в кране ПОКА есть вода.
Хто в країні вори в законі.
Що в них,ППО в порядку!А от в більшості українців,як пощастить
схоже на ШІ
Бригада, тобто братва дорвалася до влади.
Та ми вже запам'ятали і навіть записали:

1) наступ з білорусі
2) масований обстріл

З першим будь-якої миті і з другим так само.
А ми по москві, по москві
Бойовими шампурами.)
Вже настільки напружені нерви, що в кожній літаючій вороні, шахед бачиться.)
Це оце сиділо на початку 00 з дугіним і абристовичем в мацкві на якомусь нацистському форумі? Що воно там робило, "патріот"?
Z-еленський!
Де твоя обійцяна повна, безброньова та безвідстрочкова мобідізація?!
Де ротація тим воїнам ЗСУ, хто ще з 2022 року в окопах?!
K-Буданов та Z-еленський!
Або ухилянтів мобілізуєш ти, або Українці самі будуть відловлювати псевдостудентів, "надгеніальних" вчителів, приподів коеджів та універів, лікарів, офісних працівників, IT-шників й т.д. та мобілізовувати, щоб їх Герої ЗСУ могли пройти відновлення!!!
Діло не в ловлі.
Сциться та бійтеся!!!!

Це саме той стан, у якому ми потрібні ЗЄ.
А в ответ стада фламинго полетят на мацкву, да зедрот?
звісно що ні.
там же його глядачі , вони йому плескали з усіх сил, бо анекдоти про хохлів смішні були
Років на 50 в Україні будуть ненавидіти кловунів.
З БС так і не відкликав сотні операторів бпла,бо мирне небо для арабів- понад усе.
Лучше бы ты погоду прогнозировал, чепуха-мародер.
а чому по династії не стріляють? тобто ти гундосий вирішив жити і при росії?
На нари мудака обкуреного!
Загроза масованого удару РФ залишається актуальною, наша ППО в готовності.
Зеленський , а я на море, а я на море
