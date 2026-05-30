Загроза масованого удару РФ залишається актуальною, наша ППО в готовності, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що інформація від розвідок про можливість масованого російського удару по Україні залишається актуальною і цієї доби.
Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза масованої атаки актуальна
Глава держави вкотре закликав громадян бути максимально уважними до сигналів повітряної тривоги та не ігнорувати загрози.
"Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя – реагуйте на небезпеки", - наголосив Зеленський.
Ефективність збиття "Шахедів"
Водночас президент запевнив, що українські сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та бойова авіація перебувають у максимальній готовності до відбиття атаки — настільки, наскільки це дозволяють наявні запаси озброєння.
- За його словами, ефективність збиття ворожих дронів-камікадзе "Шахед" нашими воїнами наразі стабільно перевищує 90% і тримається на рівні 90–93%.
Щодо захисту від крилатих та балістичних ракет, Зеленський зазначив, що Україна веде безперервну роботу з усіма союзниками для залучення нових внесків у програму PURL, а також шукає альтернативні шляхи постачання дефіцитних ракет для ППО.
1) наступ з білорусі
2) масований обстріл
З першим будь-якої миті і з другим так само.
Де твоя обійцяна повна, безброньова та безвідстрочкова мобідізація?!
Де ротація тим воїнам ЗСУ, хто ще з 2022 року в окопах?!
Або ухилянтів мобілізуєш ти, або Українці самі будуть відловлювати псевдостудентів, "надгеніальних" вчителів, приподів коеджів та універів, лікарів, офісних працівників, IT-шників й т.д. та мобілізовувати, щоб їх Герої ЗСУ могли пройти відновлення!!!
