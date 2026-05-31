Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 364 060 (+1 560 за сутки), 11 962 танка, 42 987 артиллерийских систем, 24 657 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Пилоты 414-й бригады ликвидировали оккупанта, который решил отдохнуть под деревом

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 364 060 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 364 060 (+1 560) человек 
  • танков — 11 962 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 657 (+14) шт.
  • артиллерийских систем — 42 987 (+57) шт.
  • РСЗО - 1 819 (+6) ед.
  • средства ПВО — 1 399 (+1) ед.
  • самолетов — 436 (+0) шт.
  • вертолетов — 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 1 519 (+19) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 320 327 (+1 894) шт.
  • крылатые ракеты — 4 693 (+0) шт.
  • корабли / катера — 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 101 237 (+524) шт.
  • специальная техника — 4 234 (+3) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Топ комментарии
+24
"немногочисленньій" голос з пітьми - "горькая правда жизни лупити вас..." :

31.05.2026 07:45 Ответить
+14
автомобільна техніка та автоцистерни - 101 237 (+524) од. Це вже 100% рекорд
31.05.2026 07:35 Ответить
+12
+1 560 штук орк ,думаю добивають мідел страйками ,так як і +524 одиниць техніки.
31.05.2026 07:47 Ответить
Патерь неть.. по плану *****...
31.05.2026 07:25 Ответить
Людських втрат нема, тому взагалом не збрехав.
31.05.2026 08:44 Ответить
Гарна робота по особовому складу,але де знищені літаки про які вчора заявляли ? Слава ЗСУ !
31.05.2026 07:28 Ответить
Як де. Їх немає.
31.05.2026 07:33 Ответить
Можливо, уточняють ступінь ураження. Те, що вони з'явилися на заводі, який займається "літаючими човнами", має своє пояснення. Ту142 - "морська" версія Ту-95-го. На них стоїть обладнання для пошуку підводних човнів, та підвіски і скидання глибинних бомб. А зараз у них проблема з носіями крилатих ракет. От вони, видно, і зняли ці літаки, з використання в якості бортів для боротьби з ПЧ, і пригнали в Таганрог, для зняття апаратури з бортів, та переобладнання для несення крилатих ракет... Вчасно наші прилетіли...
31.05.2026 08:32 Ответить
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…» . (приписується Джохару Дудаєву).
31.05.2026 09:41 Ответить
Кацапи ніколи не розуміли українців. Впертість віслюків в порівнянні з впертістю українців ніщо
31.05.2026 10:05 Ответить
Ось це так намолотили. Слава ЗСУ !
31.05.2026 07:57 Ответить
Скаженіють...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
31.05.2026 07:59 Ответить
На їхню "гойду" наші хлопці влучно відповідають "Нех#й шастать!!".
Чергові 1560 орків тепер у пеклі слухають Кабзона бо - "нех.. шастать".
31.05.2026 08:03 Ответить
Минув 4484 день москальсько-української війни.
626!!!!!! одиниць знищеної техніки та 1560! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, ППО, арта та спецтехніка файно, логістика - це просто свято якесь.
БПЛА перевалили за 320 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 364 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
31.05.2026 08:27 Ответить
31.05.2026 08:31 Ответить
"Вы знаете? Хахлы придумали хитрые **********: летит снаряд или мина. Видит внизу человека. Снижается и предлагает на "хахляцкам" : "Скажи: "Паляниця"! Если челавек гаварит, па-хахляцки, правильно - летит дальше... Если гаварит: "Паленица" или "паленница" - взрывается..."
31.05.2026 10:03 Ответить
Вчора 5, сьогодні 6, вважай за два дні мінус дві батареї рсзв, автомобільна техніка, мабуть, чи не рекорд. Гарний улов за вчора 👍
31.05.2026 08:41 Ответить
Гарна робота! Намолотили орків за залізячча! Слава воїнам ЗСУ! 👏👏👏
31.05.2026 08:43 Ответить
опять рсзо намолотили вместе с мясом + 14 ббм - где-ж они так штурмуют?
31.05.2026 09:01 Ответить
Логістика рекорд за рекордом, вчора 576, сьогодні 626, а я позавчора переживав що до восьми тисяч за останні три доби не дотянуть - на сьгодні за травень 8 228 одиниць по логістиці, вияляється мідлстрайки всепогодні. Скоро буде як зі Зміїним і правобережжям Херсонщини - жести доброй волі.
РСЗВ вболіваем
31.05.2026 09:50 Ответить
А під повідомленням про те, що збито та подавлено 212 БПЛА з 229, немає жодного коментаря. Чому?
31.05.2026 10:12 Ответить
 
 