Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 364 060 (+1 560 за сутки), 11 962 танка, 42 987 артиллерийских систем, 24 657 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 364 060 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 364 060 (+1 560) человек
- танков — 11 962 (+2) шт.
- боевых бронированных машин — 24 657 (+14) шт.
- артиллерийских систем — 42 987 (+57) шт.
- РСЗО - 1 819 (+6) ед.
- средства ПВО — 1 399 (+1) ед.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 1 519 (+19) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 320 327 (+1 894) шт.
- крылатые ракеты — 4 693 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 101 237 (+524) шт.
- специальная техника — 4 234 (+3) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Чергові 1560 орків тепер у пеклі слухають Кабзона бо - "нех.. шастать".
626!!!!!! одиниць знищеної техніки та 1560! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, ППО, арта та спецтехніка файно, логістика - це просто свято якесь.
БПЛА перевалили за 320 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 364 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
РСЗВ вболіваем