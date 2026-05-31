Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 364 060 (+1 560 за добу), 11 962 танки, 42 987 артсистем, 24 657 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 364 060 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 364 060 (+1 560) осіб
- танків - 11 962 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 24 657 (+14) од.
- артилерійських систем - 42 987 (+57) од.
- РСЗВ - 1 819 (+6) од.
- засоби ППО - 1 399 (+1) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 1 519 (+19) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 320 327 (+1 894) од.
- крилаті ракети - 4 693 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 101 237 (+524) од.
- спеціальна техніка - 4 234 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Чергові 1560 орків тепер у пеклі слухають Кабзона бо - "нех.. шастать".
626!!!!!! одиниць знищеної техніки та 1560! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, ППО, арта та спецтехніка файно, логістика - це просто свято якесь.
БПЛА перевалили за 320 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 364 000 це більше ніж все міське населення Омської області.