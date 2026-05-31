Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 364 060 (+1 560 за добу), 11 962 танки, 42 987 артсистем, 24 657 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Пілоти 414 бригади ліквідували окупанта, який вирішив перепочити під деревом

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 364 060 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 364 060 (+1 560) осіб 
  • танків - 11 962 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 24 657 (+14) од.
  • артилерійських систем - 42 987 (+57) од.
  • РСЗВ - 1 819 (+6) од.
  • засоби ППО - 1 399 (+1) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 1 519 (+19) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 320 327 (+1 894) од.
  • крилаті ракети - 4 693 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 101 237 (+524) од.
  • спеціальна техніка - 4 234 (+3) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Патерь неть.. по плану *****...
31.05.2026 07:25 Відповісти
Гарна робота по особовому складу,але де знищені літаки про які вчора заявляли ? Слава ЗСУ !
31.05.2026 07:28 Відповісти
Як де. Їх немає.
31.05.2026 07:33 Відповісти
автомобільна техніка та автоцистерни - 101 237 (+524) од. Це вже 100% рекорд
31.05.2026 07:35 Відповісти
"немногочисленньій" голос з пітьми - "горькая правда жизни лупити вас..." :

31.05.2026 07:45 Відповісти
+1 560 штук орк ,думаю добивають мідел страйками ,так як і +524 одиниць техніки.
31.05.2026 07:47 Відповісти
Ось це так намолотили. Слава ЗСУ !
31.05.2026 07:57 Відповісти
Скаженіють...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
31.05.2026 07:59 Відповісти
На їхню "гойду" наші хлопці влучно відповідають "Нех#й шастать!!".
Чергові 1560 орків тепер у пеклі слухають Кабзона бо - "нех.. шастать".
31.05.2026 08:03 Відповісти
Минув 4484 день москальсько-української війни.
626!!!!!! одиниць знищеної техніки та 1560! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, ППО, арта та спецтехніка файно, логістика - це просто свято якесь.
БПЛА перевалили за 320 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 364 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
31.05.2026 08:27 Відповісти
 
 