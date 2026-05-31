Войска РФ накапливают силы для возобновления штурмовых действий на Великобурлукском направлении, - ГОС

На Южно-Слобожанском направлении наши защитники отразили штурмовые действия вблизи Рясного, Ветеринарного, Старицы, Прилипки, Лимана, а также в направлении Избицкого, Охримовки и Терновой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Рашисты готовятся к новым штурмам

Как отмечается, на Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений. Враг ведет разведку и накапливает силы для возобновления штурмовых действий.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону в районе Петропавловки и в сторону Куриловки и Новоосиново.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка на левом берегу Оскола: есть определенные проблемы, но врагу не удалось создать критическую ситуацию, - Трегубов

Обстановка на Лиманском направлении

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали позиции в сторону Дробышево, Ставки, Лимана, Озерного, Степового, Новосергеевки и возле Ямполя.

В целом подразделения ГОС остановили 24 атаки захватчиков. Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев.

Читайте также: Наблюдается постепенное снижение наступательного потенциала армии РФ на Великобурлукском направлении, - ГОС