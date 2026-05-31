Войска РФ накапливают силы для возобновления штурмовых действий на Великобурлукском направлении, - ГОС
На Южно-Слобожанском направлении наши защитники отразили штурмовые действия вблизи Рясного, Ветеринарного, Старицы, Прилипки, Лимана, а также в направлении Избицкого, Охримовки и Терновой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Рашисты готовятся к новым штурмам
Как отмечается, на Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений. Враг ведет разведку и накапливает силы для возобновления штурмовых действий.
На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону в районе Петропавловки и в сторону Куриловки и Новоосиново.
Обстановка на Лиманском направлении
На Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали позиции в сторону Дробышево, Ставки, Лимана, Озерного, Степового, Новосергеевки и возле Ямполя.
В целом подразделения ГОС остановили 24 атаки захватчиков. Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев.
