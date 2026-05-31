Війська РФ накопичують сили для поновлення штурмових дій на Великобурлуцькому напрямку, - УОС

На Південно-Слобожанському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії неподалік Рясного, Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лиману та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Рашисти готуються до нових штурмів

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку обстановка без суттєвих змін. Ворог веде розвідку та накопичує сили для поновлення штурмових дій.

На Куп'янському напрямку противник намагався прорвати оборону в районі Петропавлівки та у бік Курилівки й Новоосинового.

Обстановка на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку окупанти безуспішно атакували позиції у бік Дробишевого, Ставків, Лиману, Озерного, Степового, Новосергіївки та біля Ямполя.

Загалом підрозділи УОС зупинили 24 атаки загарбників. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв.

