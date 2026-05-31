ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Рясного в Сумской области

Информация о якобы захвате российскими войсками села Рясное в Сумской области не соответствует действительности. Украинские подразделения продолжают удерживать этот населенный пункт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в 14-м армейском корпусе ВСУ.

Рясне остается под контролем Украины

В командовании подчеркнули, что, несмотря на заявления российской пропаганды о «взятии» приграничного села, украинские военные продолжают контролировать ситуацию.

"Рясне в Сумской области под контролем ВСУ. Несмотря на заявления российской пропаганды о "взятии" приграничного поселка, подразделения 119-й ОБр ТрО и Силы обороны прочно удерживают населенный пункт", – сообщили в 14-м армейском корпусе.

Читайте: Армия РФ временно закрепилась в Грабовском в Сумской области, - Трегубов

Враг понес потери

По данным украинских военных, российские штурмовые группы были разбиты на подступах к населенному пункту.

В командовании отметили, что остатки вражеских подразделений продолжают уничтожать украинские операторы FPV-дронов.

«Враг потерпел разгром на подступах, а остатки штурмовых групп оккупантов планомерно уничтожаются нашими FPV-дронами», – заявили в ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются небольшими группами ночью пересечь границу в Сумской области, но их уничтожают еще на подступах, - 80-я ДШБ

Не дали кацапам "погордітся пабєдай прі взятіі мєгаполіса стратєгічєскага значєнія"
31.05.2026 12:47 Ответить
Тут допоможуть. Скажуть, що "єслі заявілі, что нє взялі, то точно взялі, і точно нє только Рясноє, а і вообщє".
31.05.2026 12:49 Ответить
Кацапи давно в Рясному. І зараз сидять по погрібах, накопичуються. Буде сотня-дві полізуть далі. Одні дрони погоду не зроблять.
31.05.2026 13:07 Ответить
Хтось бреше! Питання ХТО?
31.05.2026 13:09 Ответить
Вони там вже давно.просто греблі повзривали і болота заважають тіпа,щоб по наглому заїхати.наш контингент обмежений,раніше влада заявляла що звідти загрози не буде
31.05.2026 14:09 Ответить
 
 