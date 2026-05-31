ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Рясного в Сумской области
Информация о якобы захвате российскими войсками села Рясное в Сумской области не соответствует действительности. Украинские подразделения продолжают удерживать этот населенный пункт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в 14-м армейском корпусе ВСУ.
Рясне остается под контролем Украины
В командовании подчеркнули, что, несмотря на заявления российской пропаганды о «взятии» приграничного села, украинские военные продолжают контролировать ситуацию.
"Рясне в Сумской области под контролем ВСУ. Несмотря на заявления российской пропаганды о "взятии" приграничного поселка, подразделения 119-й ОБр ТрО и Силы обороны прочно удерживают населенный пункт", – сообщили в 14-м армейском корпусе.
Враг понес потери
По данным украинских военных, российские штурмовые группы были разбиты на подступах к населенному пункту.
В командовании отметили, что остатки вражеских подразделений продолжают уничтожать украинские операторы FPV-дронов.
«Враг потерпел разгром на подступах, а остатки штурмовых групп оккупантов планомерно уничтожаются нашими FPV-дронами», – заявили в ВСУ.
