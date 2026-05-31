ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Рясного на Сумщині

Інформація про нібито захоплення російськими військами села Рясне на Сумщині не відповідає дійсності. Українські підрозділи продовжують утримувати населений пункт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в 14-му армійському корпусі ЗСУ.

У командуванні наголосили, що попри заяви російської пропаганди про "взяття" прикордонного села, українські військові продовжують контролювати ситуацію.

"Рясне на Сумщині під контролем ЗСУ. Попри заяви російської пропаганди про "взяття" прикордонного селища, підрозділи 119 ОБр ТрО та Сили оборони міцно утримують населений пункт", – повідомили у 14-му армійському корпусі.

За даними українських військових, російські штурмові групи були розбиті на підступах до населеного пункту.

У командуванні зазначили, що залишки ворожих підрозділів продовжують знищувати українські оператори FPV-дронів.

"Ворог зазнав розгрому на підступах, а залишки штурмових груп окупантів планомірно знищуються нашими FPV-дронами", – заявили у ЗСУ.

