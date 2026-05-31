ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Рясного на Сумщині

Інформація про нібито захоплення російськими військами села Рясне на Сумщині не відповідає дійсності. Українські підрозділи продовжують утримувати населений пункт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в 14-му армійському корпусі ЗСУ.

Рясне залишається під контролем України

У командуванні наголосили, що попри заяви російської пропаганди про "взяття" прикордонного села, українські військові продовжують контролювати ситуацію.

"Рясне на Сумщині під контролем ЗСУ. Попри заяви російської пропаганди про "взяття" прикордонного селища, підрозділи 119 ОБр ТрО та Сили оборони міцно утримують населений пункт", – повідомили у 14-му армійському корпусі.

Ворог зазнав втрат

За даними українських військових, російські штурмові групи були розбиті на підступах до населеного пункту.

У командуванні зазначили, що залишки ворожих підрозділів продовжують знищувати українські оператори FPV-дронів.

"Ворог зазнав розгрому на підступах, а залишки штурмових груп окупантів планомірно знищуються нашими FPV-дронами", – заявили у ЗСУ.

Не дали кацапам "погордітся пабєдай прі взятіі мєгаполіса стратєгічєскага значєнія"
31.05.2026 12:47 Відповісти
Тут допоможуть. Скажуть, що "єслі заявілі, что нє взялі, то точно взялі, і точно нє только Рясноє, а і вообщє".
31.05.2026 12:49 Відповісти
Кацапи давно в Рясному. І зараз сидять по погрібах, накопичуються. Буде сотня-дві полізуть далі. Одні дрони погоду не зроблять.
31.05.2026 13:07 Відповісти
Хтось бреше! Питання ХТО?
31.05.2026 13:09 Відповісти
 
 