Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате, Левченко заняла четвертое место

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили на этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту.

Золотое выступление Магучих в Рабате

Ярослава Магучих пропустила стартовые высоты 1,78, 1,83 и 1,87 метра и начала соревнования с планки 1,91 метра. Первую попытку она преодолела, но зацепила планку. Впоследствии украинка уверенно взяла 1,94 метра с первой попытки.

На высоте 1,97 метра Магучих смогла показать лучший результат и покорила ее. После этого она обеспечила себе победу в секторе.

Затем украинка пыталась взять 2,00 метра, но две попытки оказались неудачными. Третью попытку она перенесла на 2,02 метра, однако эту высоту не преодолела.

Результат Левченко и итоги выступления

Юлия Левченко уверенно стартовала на высотах 1,83 и 1,87 метра и взяла их с первой попытки. Также она преодолела планку 1,91 метра.

На высоте 1,94 метра Левченко не смогла показать результат, хотя была близка к этому. В итоге она завершила соревнования на четвертом месте.

