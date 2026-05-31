Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Рабаті, Левченко посіла четверте місце

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступили на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту.

Золотий виступ Магучіх у Рабаті

Ярослава Магучіх пропускала стартові висоти 1,78, 1,83 та 1,87 метра і почала змагання з планки 1,91 метра. Першу спробу вона подолала, але зачепила планку. Згодом українка впевнено взяла 1,94 метра з першої спроби.

На висоті 1,97 метра Магучіх змогла показати кращий результат і підкорила її. Після цього вона забезпечила собі перемогу у секторі.

Потім українка намагалася взяти 2,00 метра, але дві спроби були невдалими. Третю спробу вона перенесла на 2,02 метра, однак цю висоту не подолала.

Результат Левченко та підсумки виступу

Юлія Левченко впевнено стартувала на висотах 1,83 та 1,87 метра і взяла їх з першої спроби. Також вона подолала планку 1,91 метра.

На висоті 1,94 метра Левченко не змогла показати результат, хоча мала близькі спроби. У підсумку вона завершила змагання на четвертому місці.

