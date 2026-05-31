Враг 40 раз атаковал на Покровском направлении, всего на фронте - 229 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 229 боевых столкновений. Наиболее активно враг атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

За сегодняшний день противник нанес 58 авиационных ударов, сбросив 174 управляемые авиабомбы. Кроме того, для поражения наших позиций и мирных населенных пунктов захватчики задействовали 4452 дрона-камикадзе и осуществили 2213 обстрелов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение дня произошло восемь боевых столкновений. Противник осуществил 67 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты десять раз штурмовали оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Лимана, Ветеринарного, Колодязного и Старицы.

На Купянском участке фронта захватчики трижды шли в атаку, пытаясь оттеснить наши подразделения в районах Шейковки и Купянска.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили семь попыток врага продвинуться вблизи Копанок, Новониколаевки, Дибровы, Ставков, Дробышево, Лимана и Озерного. Еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно сорвали четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Кривой Луки, Калеников, Никифоровки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение здесь все еще продолжается.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательных действий со стороны оккупационных войск не зафиксировано.

Силы обороны успешно отразили десять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Русина Яра, Николаевки, Плещиевки и Степановки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении враг провел сорок атак. Оккупанты пытались прорваться в районах Вольного, Дорожного, Белицкого, Родинского, Александровки, Гришино, Шевченко, Молодецкого, Новопавловки, Новоалександровки, Сергеевки, Котлиного и Удачного.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 38 оккупантов, еще 17 - ранены. Наши воины уничтожили одну реактивную систему залпового огня, одну единицу автомобильной и пять единиц специальной техники врага. Также повреждены три автомобиля, одна пушка и один пункт управления беспилотниками. Кроме того, уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 183 вражеских беспилотника различных типов.

На Александровском направлении оккупанты один раз пытались улучшить свое тактическое положение, атакуя в районе Вербового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 29 атак оккупантов в районах Зализнычного, Воздвижевки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Чаривного, Верхней Терсы, Рыбного и Варваровки.

На Ореховском направлении враг десять раз пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска. Два боевых столкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.