80% жителей столицы одобряют создание на Бессарабке на месте памятника Ленину безбарьерного пространства с фонтаном, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Почти 80% жителей столицы поддерживают инициативу по обустройству безбарьерного общественного пространства с фонтаном на месте бывшего памятника Ленину на Бессарабской площади за счет средств меценатов.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", посвященный Дню Киева, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 58% опрошенных полностью поддерживают эту идею, 21% - скорее поддерживают. Еще 6% респондентов ответили, что скорее не поддерживают инициативу, 11% - полностью не поддерживают, 5% - не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 1200 респондентов - жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности - не более 2,8%.

Напомним, памятник Ленину на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик был сбит активистами в декабре 2013 года во время Революции Достоинства. С тех пор продолжаются дискуссии о том, что должно появиться на его месте. В 2025 году было предложено создать там безбарьерное общественное пространство с фонтаном за средства благотворителей. В данное время коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала процедуры закупки через электронную систему Prozorro. Завершить работы планируют в 2027 году.

Как заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, согласно проекту на месте памятника Ленину планируется обустроить пространство в соответствии с принципами "доступности и современных стандартов городской среды". В частности, на рендерах видны два наземных перехода, которых там раньше не было. Кроме того, на площади планируют обустроить озеленение, скамейки, освещение, дорожки и фонтан, подобный тому, что есть на Владимирской горке.

Особливо цікаво подивитись на залежність "повністю не підтримую" від рівня статків.
Що за чЛєніна, що після нього - принцип не змінився.
31.05.2026 23:30 Ответить
Я-за памʼятник слузі народу, що висить в повній зріст і бажано міняти кожен день на свіжий.
31.05.2026 23:45 Ответить
Фонтан, так фонтан.
Якщо пам'ятник, то лише Петлюрі.
31.05.2026 23:47 Ответить
31.05.2026 23:48 Ответить
31.05.2026 23:50 Ответить
 
 