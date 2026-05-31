80% жителей столицы одобряют создание на Бессарабке на месте памятника Ленину безбарьерного пространства с фонтаном, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Почти 80% жителей столицы поддерживают инициативу по обустройству безбарьерного общественного пространства с фонтаном на месте бывшего памятника Ленину на Бессарабской площади за счет средств меценатов.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", посвященный Дню Киева, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каковы результаты?

В частности, 58% опрошенных полностью поддерживают эту идею, 21% - скорее поддерживают. Еще 6% респондентов ответили, что скорее не поддерживают инициативу, 11% - полностью не поддерживают, 5% - не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 1200 респондентов - жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности - не более 2,8%.

Читайте также: Демонтаж памятников Булгакову, Ахматовой и Глинке: в Киеве уберут еще 15 объектов, связанных с РФ и СССР

Что известно

Напомним, памятник Ленину на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик был сбит активистами в декабре 2013 года во время Революции Достоинства. С тех пор продолжаются дискуссии о том, что должно появиться на его месте. В 2025 году было предложено создать там безбарьерное общественное пространство с фонтаном за средства благотворителей. В данное время коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала процедуры закупки через электронную систему Prozorro. Завершить работы планируют в 2027 году.

Читайте также: 82% киевлян считают столицу комфортной для жизни, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, согласно проекту на месте памятника Ленину планируется обустроить пространство в соответствии с принципами "доступности и современных стандартов городской среды". В частности, на рендерах видны два наземных перехода, которых там раньше не было. Кроме того, на площади планируют обустроить озеленение, скамейки, освещение, дорожки и фонтан, подобный тому, что есть на Владимирской горке.