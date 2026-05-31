Новини Демонтаж пам’ятників
80% мешканців столиці схвалюють створення на Бессарабці на місці пам’ятника Леніну безбар’єрного простору з фонтаном, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Фонтан замість пам’ятника Леніну на Бессарабці

Майже 80% мешканців столиці підтримують ініціативу облаштувати безбар’єрний громадський простір із фонтаном на місці колишнього пам’ятника Леніну на Бессарабській площі на кошти меценатів.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", присвячене Дню Києва, передає Цензор.НЕТ.

Які результати?

Зокрема, 58% опитаних повністю підтримують цю ідею, 21% - скоріше підтримують. Ще 6% респондентів відповіли, що скоріше не підтримують ініціативу, 11% - повністю не підтримують, 5% - не змогли відповісти на це питання.

Безбар’єрний простір з фонтаном замість пам’ятника Леніну

Опитування проводилось з 22 по 27 травня 2026 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 1200 респондентів – мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Помилка репрезентативності - не більше 2,8%.

Що відомо

Нагадаємо, пам’ятник Леніну на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик повалили активісти в грудні 2013 року під час Революції Гідності. З тих пір тривають дискусії, що має з’явитися на його місці. У 2025 році було запропоновано створити там безбар’єрний громадський простір з фонтаном за кошти благодійників. Наразі комунальна корпорація "Київавтодор" розпочала процедури закупівлі через електронну систему Prozorro. Завершити роботи планують у 2027 році.

Як заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, за проєктом на місці пам’ятника Леніну планують облаштувати простір відповідно до принципів "доступності та сучасних стандартів міського середовища". Зокрема, на рендерах видно два наземні переходи, яких там раніше не було. Крім того, на площі планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, доріжки та фонтан, подібний до того, що є на Володимирській гірці.

Особливо цікаво подивитись на залежність "повністю не підтримую" від рівня статків.
Що за чЛєніна, що після нього - принцип не змінився.
31.05.2026 23:30 Відповісти
Я-за памʼятник слузі народу, що висить в повній зріст і бажано міняти кожен день на свіжий.
31.05.2026 23:45 Відповісти
Фонтан, так фонтан.
Якщо пам'ятник, то лише Петлюрі.
31.05.2026 23:47 Відповісти
31.05.2026 23:48 Відповісти
31.05.2026 23:50 Відповісти
Краще збудувати скляний тераріум, поставити там піаніно, пізніше там тримати живого зеленського, пожиттєво. Як нагадування, чого не можна знову повторити
01.06.2026 00:02 Відповісти
Зеленскій там собі прижиттєве місце приміряв, а ви...
01.06.2026 00:14 Відповісти
Підходить памʼятник Петлюрі під фонтаном
01.06.2026 00:14 Відповісти
 
 