80% мешканців столиці схвалюють створення на Бессарабці на місці пам’ятника Леніну безбар’єрного простору з фонтаном, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Майже 80% мешканців столиці підтримують ініціативу облаштувати безбар’єрний громадський простір із фонтаном на місці колишнього пам’ятника Леніну на Бессарабській площі на кошти меценатів.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", присвячене Дню Києва, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які результати?

Зокрема, 58% опитаних повністю підтримують цю ідею, 21% - скоріше підтримують. Ще 6% респондентів відповіли, що скоріше не підтримують ініціативу, 11% - повністю не підтримують, 5% - не змогли відповісти на це питання.

Опитування проводилось з 22 по 27 травня 2026 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 1200 респондентів – мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Помилка репрезентативності - не більше 2,8%.

Також читайте: Демонтаж пам’ятників Булгакову, Ахматовій та Глінці: У Києві приберуть ще 15 об’єктів, пов’язаних із РФ та СРСР

Що відомо

Нагадаємо, пам’ятник Леніну на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик повалили активісти в грудні 2013 року під час Революції Гідності. З тих пір тривають дискусії, що має з’явитися на його місці. У 2025 році було запропоновано створити там безбар’єрний громадський простір з фонтаном за кошти благодійників. Наразі комунальна корпорація "Київавтодор" розпочала процедури закупівлі через електронну систему Prozorro. Завершити роботи планують у 2027 році.

Також читайте: 82% киян вважають столицю комфортною для життя, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, за проєктом на місці пам’ятника Леніну планують облаштувати простір відповідно до принципів "доступності та сучасних стандартів міського середовища". Зокрема, на рендерах видно два наземні переходи, яких там раніше не було. Крім того, на площі планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, доріжки та фонтан, подібний до того, що є на Володимирській гірці.