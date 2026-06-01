Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 365 470 (+1 410 за сутки), 11 966 танков, 43 037 артиллерийских систем, 24 659 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 365 470 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 365 470 (+1410) человек
- танков – 11 966 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 24 659 (+2) шт.
- артиллерийских систем – 43 037 (+50) шт.
- РСЗО – 1 820 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 399 (+0) шт.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 528 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 322 179 (+1852) шт.
- крылатые ракеты – 4 693 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 101 621 (+384) шт.
- специальная техника – 4 239 (+5) ед.
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Станом на 2026 рік загальна кількість танків на озброєнні армії РФ оцінюється приблизно у 5630 одиниць, з яких боєготовими є близько 3940 машин, а решта перебуває на ремонті чи тривалому зберіганні. Проте через інтенсивні втрати та вичерпання запасів з радянських баз зберігання, цей арсенал стрімко деградує. [https://www.eurofest.org.ua/skilky-tankiv-u-rosiyi-detalnyj-analiz-arsenalu-2026/ 1]
455!!!! одиниць знищеної техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК норм, атра файно, логістика та спецтехніка - супер.
Арта перевалила за 43 000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 190 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 365 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
33 760 чумардосів (травень 25 - 35 370; 24 - 38 940; 23 - 17 410)
Танки - 63 антирекорд (68, 71, 75, 84)
ББМ - 163 в антитопі (65, 140, 157, 161, 163)
Арта - 1 993 місячний рекорд (1 875, 1 644, 1584, 1 520)
РСЗВ - 63 другий місячний показник (72, 63, 56, 55, 50)
Авто - 8 612 місячний рекорд (6 431, 6 068, 4 104, 4 071) тільки за весну ц.р. (топ 3) 21 111 одиниць за весь 24-ий рік 21 345
БпЛА - 56 868 "весна в топі" (59 537 - березень, 54 415 - квітень. Загалом 170 820. Із загальної кількості 322 179 на цей рік припадає 223 726)
ППО - 42
Спец - 89
КР - 114