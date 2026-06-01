Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 365 470 (+1 410 за сутки), 11 966 танков, 43 037 артиллерийских систем, 24 659 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 365 470 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 365 470 (+1410) человек

танков – 11 966 (+4) шт.

боевых бронированных машин – 24 659 (+2) шт.

артиллерийских систем – 43 037 (+50) шт.

РСЗО – 1 820 (+1) ед.

средства ПВО – 1 399 (+0) шт.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 1 528 (+9) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 322 179 (+1852) шт.

крылатые ракеты – 4 693 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 101 621 (+384) шт.

специальная техника – 4 239 (+5) ед.

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