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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 365 470 (+1 410 за сутки), 11 966 танков, 43 037 артиллерийских систем, 24 659 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 365 470 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 365 470 (+1410) человек
  • танков – 11 966 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 659 (+2) шт.
  • артиллерийских систем – 43 037 (+50) шт.
  • РСЗО – 1 820 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 399 (+0) шт.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 528 (+9) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 322 179 (+1852) шт.
  • крылатые ракеты – 4 693 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 101 621 (+384) шт.
  • специальная техника – 4 239 (+5) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили склад ГСМ и 7 антенн связи оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Потери врага по состоянию на 1 июня

Автор: 

армия РФ (22965) Генштаб ВС (8127) ликвидация (4389) уничтожение (9960)
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Топ комментарии
+23
Минув 4485 день москальсько-української війни.
455!!!! одиниць знищеної техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК норм, атра файно, логістика та спецтехніка - супер.
Арта перевалила за 43 000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 190 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 365 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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01.06.2026 08:33 Ответить
+16
Ти диви як молотять цапорилих опаришів,да і техніку теж.СЛАВА ЗСУ!!!
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01.06.2026 07:23 Ответить
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.06.2026 07:50 Ответить
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Ти диви як молотять цапорилих опаришів,да і техніку теж.СЛАВА ЗСУ!!!
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01.06.2026 07:23 Ответить
Щоб захопить Берлін, раніше союзників (і взять в полон верхівку нацистів - щоб не пробовкалися стосовно "шашнів" Кремля, з нацистами), Сталін кинув велику масу військ, на штурм Зєєловських висот, і взяття Берліну... Теж людей "клали", без міри... У "крємльовських", зараз - та сама історія...
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01.06.2026 10:42 Ответить
За вчора по техніці скромніше, але м'ясо тримає планку.
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01.06.2026 07:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.06.2026 07:50 Ответить
Дивно, що росіяни ще звідкись дістають танки.
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01.06.2026 07:54 Ответить
На пастамєнтах паснімают і в бой !
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01.06.2026 08:01 Ответить
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01.06.2026 08:39 Ответить
Обзор от ИИ

Станом на 2026 рік загальна кількість танків на озброєнні армії РФ оцінюється приблизно у 5630 одиниць, з яких боєготовими є близько 3940 машин, а решта перебуває на ремонті чи тривалому зберіганні. Проте через інтенсивні втрати та вичерпання запасів з радянських баз зберігання, цей арсенал стрімко деградує. [https://www.eurofest.org.ua/skilky-tankiv-u-rosiyi-detalnyj-analiz-arsenalu-2026/ 1]
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01.06.2026 08:18 Ответить
Ремонтують. Не вся та техніка, що потрапляє в цю інфографіку, повністю знищена.
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01.06.2026 09:10 Ответить
Наскільки знаю, в останні роки наші рахують лише ті, яким є підтвердження знищення. Знищенням вважається горіння. Було горіння - немає броні, метал тільки в переплавку. Що там пише ШІ, то його справа. Але а Вікіпедії написано, що на 2006 рік у рф було близько 22 тисяч, але в строю лише 6500. З 22 майже половина то мотлох. Випускають нових на рік вони, здається, не більше 200. Тож і дивуюсь.
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01.06.2026 10:39 Ответить
Частково випускають... А, здебільшого, вигрібають залишки, з баз зберігання, ремонтують, і кидають у бій. Вже пішли в хід навіть Т-54/55, на яких служили теперішні пенсіонери...
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01.06.2026 10:45 Ответить
Чому дивно? Беруть з Недоторканного Запасу потихеньку.
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01.06.2026 10:45 Ответить
Танків і ББМ там ще багато. Ховають вони їх поки що, бо за таких боїв ці танки не дуже допомагають.
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01.06.2026 08:05 Ответить
Минув 4485 день москальсько-української війни.
455!!!! одиниць знищеної техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК норм, атра файно, логістика та спецтехніка - супер.
Арта перевалила за 43 000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 190 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 365 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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01.06.2026 08:33 Ответить
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01.06.2026 08:35 Ответить
Травень
33 760 чумардосів (травень 25 - 35 370; 24 - 38 940; 23 - 17 410)
Танки - 63 антирекорд (68, 71, 75, 84)
ББМ - 163 в антитопі (65, 140, 157, 161, 163)
Арта - 1 993 місячний рекорд (1 875, 1 644, 1584, 1 520)
РСЗВ - 63 другий місячний показник (72, 63, 56, 55, 50)
Авто - 8 612 місячний рекорд (6 431, 6 068, 4 104, 4 071) тільки за весну ц.р. (топ 3) 21 111 одиниць за весь 24-ий рік 21 345
БпЛА - 56 868 "весна в топі" (59 537 - березень, 54 415 - квітень. Загалом 170 820. Із загальної кількості 322 179 на цей рік припадає 223 726)
ППО - 42
Спец - 89
КР - 114
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01.06.2026 09:44 Ответить
Робота зі знищення російських загарбників мідлстрайками триває:

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01.06.2026 14:01 Ответить
 
 