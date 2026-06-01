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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 365 470 (+1 410 за добу), 11 966 танків, 43 037 артсистем, 24 659 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 365 470 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб
  • танків – 11 966 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 659 (+2) од.
  • артилерійських систем – 43 037 (+50) од.
  • РСЗВ – 1 820 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 399 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 322 179 (+1852) од.
  • крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од.
  • спеціальна техніка – 4 239 (+5) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили склад ПММ та 7 антен зв’язку окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Втрати ворога станом на 1 червня

Автор: 

армія рф (21181) Генштаб ЗС (8433) ліквідація (4776) знищення (10276)
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Топ коментарі
+23
Минув 4485 день москальсько-української війни.
455!!!! одиниць знищеної техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК норм, атра файно, логістика та спецтехніка - супер.
Арта перевалила за 43 000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 190 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 365 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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01.06.2026 08:33 Відповісти
+16
Ти диви як молотять цапорилих опаришів,да і техніку теж.СЛАВА ЗСУ!!!
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01.06.2026 07:23 Відповісти
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.06.2026 07:50 Відповісти
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Ти диви як молотять цапорилих опаришів,да і техніку теж.СЛАВА ЗСУ!!!
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01.06.2026 07:23 Відповісти
Щоб захопить Берлін, раніше союзників (і взять в полон верхівку нацистів - щоб не пробовкалися стосовно "шашнів" Кремля, з нацистами), Сталін кинув велику масу військ, на штурм Зєєловських висот, і взяття Берліну... Теж людей "клали", без міри... У "крємльовських", зараз - та сама історія...
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01.06.2026 10:42 Відповісти
За вчора по техніці скромніше, але м'ясо тримає планку.
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01.06.2026 07:25 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.06.2026 07:50 Відповісти
Дивно, що росіяни ще звідкись дістають танки.
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01.06.2026 07:54 Відповісти
На пастамєнтах паснімают і в бой !
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01.06.2026 08:01 Відповісти
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01.06.2026 08:39 Відповісти
Обзор от ИИ

Станом на 2026 рік загальна кількість танків на озброєнні армії РФ оцінюється приблизно у 5630 одиниць, з яких боєготовими є близько 3940 машин, а решта перебуває на ремонті чи тривалому зберіганні. Проте через інтенсивні втрати та вичерпання запасів з радянських баз зберігання, цей арсенал стрімко деградує. [https://www.eurofest.org.ua/skilky-tankiv-u-rosiyi-detalnyj-analiz-arsenalu-2026/ 1]
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01.06.2026 08:18 Відповісти
Ремонтують. Не вся та техніка, що потрапляє в цю інфографіку, повністю знищена.
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01.06.2026 09:10 Відповісти
Наскільки знаю, в останні роки наші рахують лише ті, яким є підтвердження знищення. Знищенням вважається горіння. Було горіння - немає броні, метал тільки в переплавку. Що там пише ШІ, то його справа. Але а Вікіпедії написано, що на 2006 рік у рф було близько 22 тисяч, але в строю лише 6500. З 22 майже половина то мотлох. Випускають нових на рік вони, здається, не більше 200. Тож і дивуюсь.
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01.06.2026 10:39 Відповісти
Частково випускають... А, здебільшого, вигрібають залишки, з баз зберігання, ремонтують, і кидають у бій. Вже пішли в хід навіть Т-54/55, на яких служили теперішні пенсіонери...
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01.06.2026 10:45 Відповісти
Чому дивно? Беруть з Недоторканного Запасу потихеньку.
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01.06.2026 10:45 Відповісти
Танків і ББМ там ще багато. Ховають вони їх поки що, бо за таких боїв ці танки не дуже допомагають.
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01.06.2026 08:05 Відповісти
Минув 4485 день москальсько-української війни.
455!!!! одиниць знищеної техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК норм, атра файно, логістика та спецтехніка - супер.
Арта перевалила за 43 000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 190 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 365 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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01.06.2026 08:33 Відповісти
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01.06.2026 08:35 Відповісти
Травень
33 760 чумардосів (травень 25 - 35 370; 24 - 38 940; 23 - 17 410)
Танки - 63 антирекорд (68, 71, 75, 84)
ББМ - 163 в антитопі (65, 140, 157, 161, 163)
Арта - 1 993 місячний рекорд (1 875, 1 644, 1584, 1 520)
РСЗВ - 63 другий місячний показник (72, 63, 56, 55, 50)
Авто - 8 612 місячний рекорд (6 431, 6 068, 4 104, 4 071) тільки за весну ц.р. (топ 3) 21 111 одиниць за весь 24-ий рік 21 345
БпЛА - 56 868 "весна в топі" (59 537 - березень, 54 415 - квітень. Загалом 170 820. Із загальної кількості 322 179 на цей рік припадає 223 726)
ППО - 42
Спец - 89
КР - 114
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01.06.2026 09:44 Відповісти
Робота зі знищення російських загарбників мідлстрайками триває:

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01.06.2026 14:01 Відповісти
 
 