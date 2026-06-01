Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 365 470 (+1 410 за добу), 11 966 танків, 43 037 артсистем, 24 659 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 365 470 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб
- танків – 11 966 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 659 (+2) од.
- артилерійських систем – 43 037 (+50) од.
- РСЗВ – 1 820 (+1) од.
- засоби ППО – 1 399 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1852) од.
- крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од.
- спеціальна техніка – 4 239 (+5) од.
Топ коментарі
+23 Qq Qqq #455433
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+16 леонид мальцев #582480
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+13 tarasii smila #448870
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Станом на 2026 рік загальна кількість танків на озброєнні армії РФ оцінюється приблизно у 5630 одиниць, з яких боєготовими є близько 3940 машин, а решта перебуває на ремонті чи тривалому зберіганні. Проте через інтенсивні втрати та вичерпання запасів з радянських баз зберігання, цей арсенал стрімко деградує. [https://www.eurofest.org.ua/skilky-tankiv-u-rosiyi-detalnyj-analiz-arsenalu-2026/ 1]
455!!!! одиниць знищеної техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК норм, атра файно, логістика та спецтехніка - супер.
Арта перевалила за 43 000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 190 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 365 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
33 760 чумардосів (травень 25 - 35 370; 24 - 38 940; 23 - 17 410)
Танки - 63 антирекорд (68, 71, 75, 84)
ББМ - 163 в антитопі (65, 140, 157, 161, 163)
Арта - 1 993 місячний рекорд (1 875, 1 644, 1584, 1 520)
РСЗВ - 63 другий місячний показник (72, 63, 56, 55, 50)
Авто - 8 612 місячний рекорд (6 431, 6 068, 4 104, 4 071) тільки за весну ц.р. (топ 3) 21 111 одиниць за весь 24-ий рік 21 345
БпЛА - 56 868 "весна в топі" (59 537 - березень, 54 415 - квітень. Загалом 170 820. Із загальної кількості 322 179 на цей рік припадає 223 726)
ППО - 42
Спец - 89
КР - 114