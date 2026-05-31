Прикордонники знищили склад ПММ та 7 антен зв’язку окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-оператори ударних безпілотників завдали серії точних ударів по об'єктах окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи українські пілоти виявили та уразили низку важливих цілей противника, які використовувалися для забезпечення та координації дій окупаційних військ.

Серед знищених цілей:

польовий склад боєприпасів та майна;

склад паливно-мастильних матеріалів;

транспортний засіб;

обладнана позиція противника;

7 антен зв'язку;

4 укриття окупантів.

Також зазначається, що системне знищення логістики, засобів зв'язку та польової інфраструктури суттєво знижує можливості противника щодо управління підрозділами та забезпечення їх на передовій.

Кадри оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

