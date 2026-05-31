Пограничники уничтожили склад ГСМ и 7 антенн связи оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники-операторы ударных беспилотников нанесли серию точных ударов по объектам оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий украинские пилоты обнаружили и поразили ряд важных целей противника, которые использовались для обеспечения и координации действий оккупационных войск.
Среди уничтоженных целей:
- полевой склад боеприпасов и имущества;
- склад горюче-смазочных материалов;
- транспортное средство;
- оборудованная позиция противника;
- 7 антенн связи;
- 4 укрытия оккупантов.
Также отмечается, что системное уничтожение логистики, средств связи и полевой инфраструктуры существенно снижает возможности противника по управлению подразделениями и обеспечению их на передовой.
Кадры обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.
