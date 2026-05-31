Пограничники уничтожили склад ГСМ и 7 антенн связи оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники-операторы ударных беспилотников нанесли серию точных ударов по объектам оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий украинские пилоты обнаружили и поразили ряд важных целей противника, которые использовались для обеспечения и координации действий оккупационных войск.

Среди уничтоженных целей:

  • полевой склад боеприпасов и имущества;
  • склад горюче-смазочных материалов;
  • транспортное средство;
  • оборудованная позиция противника;
  • 7 антенн связи;
  • 4 укрытия оккупантов.

Также отмечается, что системное уничтожение логистики, средств связи и полевой инфраструктуры существенно снижает возможности противника по управлению подразделениями и обеспечению их на передовой.

Кадры обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.

