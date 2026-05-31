Дронщики батальона SIGNUM ликвидировали 7 российских пехотинцев в лесах Лиманщины. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать российскую пехоту на Лиманском направлении, где оккупанты не прекращают попыток прорвать украинскую оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник по-прежнему действует небольшими пехотными группами, пытаясь вклиниться в боевые порядки Сил обороны.

В то же время, российское командование не оставляет попыток накапливать личный состав и подтягивать огневые средства в район ведения боевых действий.

Операторы ударных дронов батальона SIGNUM систематически выявляют и уничтожают врага как непосредственно на линии боевого столкновения, так и в тыловых районах.

На обнародованных кадрах зафиксирована серия вылетов украинских пилотов и ликвидация 7 оккупантов.

